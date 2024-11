Sao nữ Vbiz lộ bụng bầu lớn rõ, chuẩn bị đón con đầu lòng với chồng doanh nhân

Vào cuối năm 2022, Diễm My 9x nhận lời cầu hôn của bạn trai Vinh Nguyễn sau 6 năm yêu đương. Cả hai đã chính thức về chung một nhà vào tháng 12/2023. Thời gian vừa qua, Diễm My 9x vướng nghi vấn mang thai con đầu lòng nhưng không lên tiếng xác nhận. Người đẹp thường xuyên diện đồ rộng, khuôn mặt có phần tròn trịa hơn...

Mới đây, tại triển lãm thời trang của NTK Cường Đàm, khoảnh khắc Diễm My 9x mặc trang phục tông màu đen ôm sát cơ thể, để lộ vòng 2 lớn rõ trước ống kính gây xôn xao. Trước đó, cô thường lựa chọn mặc chiếc váy suông rộng khi lộ diện để nhằm che giấu vóc dáng của mình. Qua khoảnh khắc này, cư dân mạng khẳng định chắc nịch Diễm My 9x và chồng doanh nhân Vinh Nguyễn chuẩn bị đón con đầu lòng.

Sau khi kết hôn, Diễm My 9x từng chia sẻ việc sẽ dành thời gian cho gia đình, chăm sóc những người thân yêu. Khi mọi thứ ổn định thì mới quyết định quay trở lại với sự nghiệp diễn xuất. Về kế hoạch sinh con, Diễm My 9x từng tiết lộ mong muốn để mọi thứ theo tự nhiên.

Trong một sự kiện diễn ra vào tháng 10/2024 vừa qua, Diễm My 9x cũng để lộ rõ bụng bầu. Dù đã lựa chọn chiếc váy màu đen suông dài để giấu nhẹm vóc dáng nhưng cư dân mạng vẫn nhận ra nét khác lạ của cô. Đặc biệt, khi kết thúc sự kiện và ra về, Diễm My còn có hành động gây chú ý khi lấy tay ôm bụng. Tới thời điểm hiện tại, người đẹp 9x vẫn chưa chính thức công khai chuyện có tin vui với công chúng.

Sau khi kết hôn, cô có cuộc sống hạnh phúc bên ông xã doanh nhân Vinh Nguyễn. Diễm My 9x từng cho biết bản thân may mắn khi có được bạn đời tâm lý và một gia đình chồng rất vui vẻ và yêu thương mình. Nữ diễn viên tiết lộ mẹ chồng chính là người dạy mình về mọi thứ trong cuộc sống hôn nhân:

Diễm My 9x từng chia sẻ: "Lúc đầu quen Vinh thì mọi người xung quanh My lo lắng vì Vinh còn trẻ quá, quen nhau 1 năm rồi mới biết Vinh nhỏ hơn mình 1 tuổi. Nên lúc mới quen thì mọi người cũng lo lắng, cho rằng My nên tìm người trưởng thành hơn để dẫn dắt My, cho My bớt lo toan về mọi thứ. Nói chung hai đứa vượt qua những lời phản đối xung quanh, không phải từ gia đình Vinh mà là từ bạn bè. Nhưng My lại là người sống cảm xúc, khi quen Vinh thì My lại không tính toán cho điều gì cả.

Khi bên nhau thời gian rồi thì My nhận thấy Vinh là người cho mình cảm giác rất khác. Vinh đến và kiên nhẫn với My, hai đứa cũng trải qua nhiều sóng gió, có khoảng thời gian gay gắt với nhau nhưng Vinh vẫn luôn ở đó. My là người có nhiều khiếm khuyết lắm nhưng Vinh kiên nhẫn ở bên".