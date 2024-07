Động thái lạ của Diễm My 9x giữa nghi vấn mang thai

Gần đây, Diễm My 9x vướng nghi vấn mang thai con đầu lòng sau hơn nửa năm về chung một nhà với doanh nhân Vinh Nguyễn. Nguyên nhân xuất phát từ việc nữ diễn viên bị soi nhiều dấu hiệu giống với phụ nữ đang mang thai. Trong đó, có thể kể đến việc Diễm My 9x thường xuyên diện đồ rộng, đi dép thấp, khuôn mặt tròn trịa hơn... Đặc biệt, người đẹp còn để lộ vòng 2 lùm lùm khiến nhiều người cho rằng cô đã có tin vui.

Cho đến mới đây, Diễm My 9x đã có động thái giữa nghi vấn có tin vui. Cụ thể, cô đã bất ngờ đăng tải loạt ảnh mới trên trang cá nhân. Trong lần xuất hiện này, nữ diễn viên phim Gái Già Lắm Chiêu diện một chiếc váy khá thoải mái và hạn chế để lộ vòng 2. Tuy nhiên, netizen nhận định vóc dáng hiện tại của Diễm My 9x đã có nhiều sự thay đổi và thậm chí là có dấu hiệu tăng cân, mũm mĩm hơn so với trước.

Dễ nhận thấy trước đây Diễm My 9x thường lên tiếng đính chính rất nhanh chóng khi được cho là đang mang thai. Riêng lần này, cô lại chọn cách im lặng và đính kèm chia sẻ về loạt ảnh mới nhưng không đả động gì đến nghi vấn bầu bí. Nữ diễn viên viết: "Kể cả trời không nắng, thì mắt cũng phải trong. Đời không cần rực rỡ, nhưng tim phải rực hồng".

Diễm My 9x gây chú ý khi lộ diện giữa nghi vấn bầu bí

Nữ diễn viên chọn cho mình một chiếc váy rộng thùng thình

Nhiều người nhận xét cô có dấu hiệu tăng cân so với tước đây

Cách đây không lâu, trong một lần Nhã Phương và Trường Giang livestream giao lưu với khán giả cũng vô tình để lộ dấu hiệu được cho là Diễm My 9x đang mang bầu. Cụ thể, Nhã Phương đã quay sang hỏi chồng: "Hôm bữa menu ăn lúc bầu của em, anh có cho ai đúng không?". Ngay lập tức, Trường Giang đã đáp lại: "Diễm My đó, Diễm My 9x". Khi vừa nghe câu trả lời của chồng, Nhã Phương có biểu cảm cười gượng, xoay camera về hướng khác rồi nói: "À, Diễm My cũng đang có dự định thôi". Tình huống này khiến cư dân mạng đặt nghi vấn Diễm My 9x mang thai nhưng nữ diễn viên không có bình luận nào về thông tin này.

Còn trước đó, khi vướng nghi vấn mang thai con đầu lòng với doanh nhân Vinh Nguyễn vào cuối tháng 11/2023, Diễm My 9x đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận bằng cách đăng tải loạt ảnh đang chạy bộ kèm chia sẻ: "Cuối tuần vận động cỡ này mà ai đồn gì tui đó. Sáng My vẫn chạy bộ bình thường nha mọi người ơi. Chưa có 'tin vui' gì đâu ạ. Vẫn chạy như ngựa đây ạ".

Trước đó, khi vướng nghi vấn mang thai, Diễm My 9x rất nhanh lên tiếng phủ nhận

Sau 6 năm bên nhau, đến tháng 12/2022, Diễm My 9x gây bão cõi mạng khi chính thức hé lộ khoảnh khắc được Vinh Nguyễn cầu hôn trên khinh khí cầu vô cùng lãng mạn. Được biết, Diễm My 9x và bạn trai lần đầu gặp gỡ vào năm 2015. Tuy nhiên, cả hai phải yêu xa trong một khoảng thời gian khá dài. Thời điểm đó, khi những khác biệt trong tính cách quá lớn, không thể hoà giải, Diễm My 9x và Vinh Nguyễn quyết định dừng lại.

Thế nhưng sau 4 tháng không liên lạc, cả hai cho nhau cơ hội và đây cũng là quyết định đúng đắn. Diễm My 9x cho biết: "Sau những trận cãi vã rất lớn và một thời gian chia cách thì lại cảm thấy hiểu và thương nhau nhiều hơn". Đến tháng 12/2023, Diễm My 9x và bạn trai đã tiến đến hôn nhân bằng một đám cưới hạnh phúc.

Diễm My 9x từng chia sẻ ông xã là người tâm lý và cô cảm thấy may mắn khi có anh bên cạnh: "Mặc dù công việc gia đình và công ty anh ấy rất bận rộn, nhưng anh ấy luôn dành thời gian để nói chuyện, hiểu được chia sẻ của tôi. Anh ấy rất tinh tế, chỉ cần tôi có chút buồn là sẽ hỏi thăm ngay. Tôi may mắn khi có một người như vậy bên cạnh để an tâm hơn khi tập trung vào công việc".

Diễm My và ông xã từng có khoảng thời gian hợp rồi tan, song đã có với nhau một cái kết trọn vẹn cho chuyện tình 6 năm