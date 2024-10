Xuất hiện tại một sự kiện mới đây, Diễm My 9X đúng chuẩn nhan sắc 'dâu hào môn', sang trọng, nhã nhặn trong thiết kế váy lụa màu be. Nữ diễn viên tinh tế khoe khéo vai trần với thiết kế cúp ngực được cắt may khéo léo, kết hợp cùng kiểu tóc búi lơi. Gần đây, nữ diễn viên nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả bởi lễ cưới 'cổ tích', cái kết đẹp sau 7 năm yêu đương, vượt qua không ít sóng gió cùng ông xã Vinh Nguyễn.

Để có sự 'lột xác' bất ngờ về nhan sắc này, ít ai biết trong quá khứ, Diễm My 9X từng vấp phải nhiều lời chê bai về ngoại hình, sắc vóc. Năm 2001, khi góp mặt trong phim Mùa Hè sôi động, Diễm My 9X được khen ngợi có lối diễn xuất tự nhiên, song lại bị nhận xét có ngoại hình không ấn tượng như Cao Mỹ Kim hay Angela Phương Trinh - các nữ diễn viên đóng cùng. Ngoài ra, Diễm My 9X cũng từng thử sức ở các cuộc thi nhan sắc nhưng chưa thể tiến sâu. Nhiều người nhận xét, nữ diễn viên có lối trang điểm, phong cách thời trang chưa thật sự phù hợp. Theo thời gian, nhờ thay đổi về phong cách ăn mặc, lối trang điểm và nỗ lực giảm cân để có vóc dáng quyến rũ hơn, Diễm My 9X trở thành một trong những nữ diễn viên nổi trội về nhan sắc trong làng giải trí.

Sau kết hôn, Diễm My 9X ít khi xuất hiện tại các sự kiện giải trí. Do đó, lần này cô thu hút nhiều sự quan tâm của công chúng, nhất là khi về làm 'dâu hào môn'.

Khác với vẻ đẹp ngọt ngào vốn làm nên thương hiệu, diễn viên Nhã Phương xuất hiện với chiếc váy trắng ôm sát cơ thể vô cùng 'nóng bỏng' nhưng không kém phần sang trọng.

Bà xã Trường Giang nhận được nhiều lời khen vì vóc dáng 'chuẩn chỉnh', dù mới chào đón em bé thứ hai. Phong cách make up sắc sảo cũng giúp nữ diễn viên gây ấn tượng mạnh . Nhã Phương chính là một trong những nữ diễn viên có sự thay đổi ngoạn mục về nhan sắc. Thời điểm mới vào nghề, Nhã Phương gây sự chú ý với gương mặt dễ thương và nét đẹp tự nhiên. Sau nhiều năm chăm chỉ tập luyện, giảm cân và biết cách trang điểm, vợ Trương Giang ngày càng toả sáng, xinh đẹp và quyến rũ hơn.