Sao nữ Vbiz được mệnh danh là "đại gia ngầm", hôn nhân kín tiếng bên chồng Ấn Độ

Diễn viên Nguyệt Ánh, sinh năm 1984, là gương mặt quen thuộc trong làng điện ảnh, truyền hình và kịch nói Việt Nam. Ban đầu, cô theo học ngành Tư vấn tài chính tại Đại học Ngân hàng, không định hướng sự nghiệp diễn xuất. Tuy nhiên, từ nhỏ, Nguyệt Ánh đã là người mẫu ảnh cho nhiều tạp chí tuổi teen như Mực Tím và xuất hiện trong các quảng cáo truyền hình.

Sao nữ Vbiz được mệnh danh là "đại gia ngầm"

Nhờ những cơ hội ấy, cô dần bén duyên với nghề diễn và nhanh chóng tìm thấy niềm đam mê thực sự. Nguyệt Ánh để lại dấu ấn qua nhiều bộ phim nổi tiếng như Cổng Mặt Trời , Thứ Ba Học Trò , Dòng Sông Huynh Đệ , Giấc Mơ Cổ Tích và Gia Đình Phép Thuật .

Nguyệt Ánh là nữ diễn viên được nhiều khán giả yêu mến.

Trong suốt sự nghiệp, Nguyệt Ánh thường đảm nhận những vai diễn hiền lành, ngoan ngoãn và cam chịu. Vai đầu tiên trong Dốc Tình đã khắc sâu hình ảnh dịu dàng, nhẫn nhục của cô trong lòng khán giả. Nhiều vai diễn sau này mang tính cách tương tự, trở thành dấu ấn đặc trưng của nữ diễn viên.

Nguyệt Ánh trẻ trung, xinh đẹp ở tuổi 40.

Hiện tại, Nguyệt Ánh dành phần lớn thời gian cho công việc kinh doanh và chăm sóc con trai nhỏ. Dù không còn đóng phim nhiều như trước, cô vẫn nhận được sự quan tâm và yêu mến từ khán giả. Cô gây chú ý với tạo hình tóc ngắn hiện đại, khác với hình ảnh dịu dàng, hiền lành như trước.

Nguyệt Ánh gây chú ý với mái tóc ngắn hiện đại.

Thời gian vừa qua, nữ diễn viên cũng gây chú ý khi rao bán tài sản trị giá gần 5 tỷ đồng. Trước đó, cô từng rao bán biệt thự 16 tỷ đồng cùng một số bất động sản khác, khiến nhiều khán giả bất ngờ. Điều này hé lộ một khía cạnh ít người biết về Nguyệt Ánh, khiến cô được nhiều người đùa vui gọi là “đại gia ngầm của showbiz Việt.”

Nguyệt Ánh bên con trai.

Ở tuổi 40, Nguyệt Ánh vẫn giữ được vẻ tươi trẻ, rạng rỡ cùng vóc dáng thon thả. Nhiều khán giả nhận xét ngoại hình của cô không khác nhiều so với thời mới bước chân vào nghề. Nữ diễn viên cho rằng mỗi độ tuổi đều có nét đẹp riêng và cô không chạy theo thẩm mỹ hay dao kéo để níu giữ tuổi xuân.

Hôn nhân kín tiếng bên chồng ngoại quốc

Nguyệt Ánh kết hôn với ông xã Kilaparthy Eswar Raochia vào năm 2017. Bạn đời của nữ diễn viên là giáo viên yoga, sở hữu vẻ ngoài điển trai. Suốt 7 năm qua, cô giữ kín đời sống hôn nhân và ít khi chia sẻ với công chúng.

Hồng Ánh và chồng trong lễ cưới trên biển.

Trong mắt Nguyệt Ánh, Eswar là người trầm tính, gần gũi thiên nhiên và yêu động vật. Suốt quãng thời gian bên nhau, ông xã luôn là điểm tựa, giúp cô yên tâm ra ngoài làm việc mà không lo lắng. Nữ diễn viên cảm thấy may mắn vì có thể tâm sự mọi chuyện với bạn đời. Cả hai không giấu giếm nhau điều gì, dựa trên sự tin tưởng, thấu hiểu và cảm thông. Họ có thể trò chuyện cả ngày mà không thấy chán.

“ Ngược lại, chúng tôi không can thiệp nhiều vào chuyện cá nhân của nhau. Đây là điều chúng tôi thống nhất từ khi mới quen và kết hôn. Có lẽ chính sự tôn trọng này giúp hôn nhân bền lâu” , cô chia sẻ.

Cô và ông xã có 1 con trai.

Nguyệt Ánh và Eswar có nhiều điểm chung, trong đó lớn nhất là tình yêu và mong muốn cùng vun đắp cho gia đình nhỏ. “ Chúng tôi chia sẻ tất cả cung bậc cảm xúc: vui, buồn, giận hờn, yêu thương… và có thể trò chuyện về mọi thứ suốt ngày mà không chán. Tôi không hề vỡ mộng sau khi kết hôn, vì ở độ tuổi của mình, tôi không còn mơ mộng như trước nữa” , cô tâm sự.

Nữ diễn viên cho biết, Eswar luôn ủng hộ cô trên mọi phương diện, không riêng gì nghệ thuật, miễn là cô cảm thấy hạnh phúc với những lựa chọn của mình. Ông xã còn thường xuyên đưa đón cô đi làm dù đường xa, thể hiện sự quan tâm âm thầm nhưng chân thành.

Nguyệt Ánh vướng tin đồn trục trặc hôn nhân nhưng đã phủ nhận.

Tuy nhiên, vài năm gần đây, Nguyệt Ánh vướng tin đồn trục trặc hôn nhân do không chia sẻ hình ảnh chồng trên trang cá nhân. Cô thẳng thắn nói về những tin đồn này: “Tôi quá quen với chuyện đó và không quan tâm. Tôi sống vì gia đình và những người thân yêu, chứ không phải vì dư luận. Mình quan tâm chi cho mất thời gian, trong khi còn quá nhiều điều phải làm cho con, cho gia đình và công việc .”







