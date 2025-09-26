Mỹ nhân Vbiz U65 vẫn không ai qua nổi: Được phong "Hoa hậu không ngai", suốt 40 năm không ăn cơm

Trong làng giải trí Việt, nhắc đến nhan sắc gắn liền với thanh xuân của nhiều thế hệ khán giả, Diễm My là cái tên không thể bỏ qua. Ở độ tuổi U65, nữ diễn viên vẫn giữ được vẻ đẹp mặn mà, khí chất sang trọng hiếm có, khiến công chúng không khỏi ngưỡng mộ. Cô từng là một trong số những "nữ hoàng ảnh lịch" đình đám, đứng ngang hàng với Việt Trinh, Thu Hà, Diễm Hương.

Diễm My 6x trở thành biểu tượng nhan sắc của làng giải trí những năm 1980 và 1990

Thập niên 80 - 90, Diễm My từng được xem là biểu tượng nhan sắc của màn ảnh Việt. Sở hữu gương mặt thanh tú, thần thái kiêu sa cùng nụ cười rạng rỡ, cô xuất hiện dày đặc trên lịch treo tường, màn ảnh và trở thành hình ảnh quen thuộc trong đời sống văn hóa lúc bấy giờ. Chính vì nhan sắc thanh lịch và khí chất, Diễm My 6x được ưu ái gọi bằng danh xưng "Hoa hậu không ngai" vì xứng tầm đăng quang nhưng chưa từng tham gia cuộc thi sắc đẹp chính thức nào.

Không chỉ nổi bật ở mảng người mẫu ảnh, Diễm My còn để lại dấu ấn với hàng loạt vai diễn trên màn ảnh. Cô tham gia nhiều bộ phim nổi tiếng như Tiếng Sóng, Phía Sau Cuộc Chiến, Hai Chị Em, Dòng Sông Hoa Trắng, Vua Lửa hay Về Trong Sương Mù... Hình ảnh của Diễm My gắn liền với nét đẹp cổ điển, đài các nhưng vẫn gần gũi, dễ chạm đến trái tim khán giả.

Sau khi nên duyên cùng doanh nhân Hà Tôn Đức vào năm 1994, Diễm My dành nhiều thời gian hơn cho tổ ấm và hạn chế xuất hiện trên màn ảnh. Sau hơn 3 thập kỷ chung sống, hôn nhân viên mãn của nữ diễn viên luôn khiến nhiều khán giả ngưỡng mộ. Cặp đôi có 2 cô con gái là Thùy My và Quế My.

Cô từng chia sẻ trên trang cá nhân: "Hạnh phúc của một người phụ nữ được tạo thành từ 2 mảnh ghép: Sự nghiệp và gia đình. Tôi may mắn có được 2 điều này trọn vẹn. Ở xã hội, trong nghề, tôi có chỗ đứng riêng. Sau lưng, tôi có gia đình làm điểm tựa vững chắc, được hưởng đầy đủ những cung bậc cảm xúc của việc làm vợ, làm mẹ".

Nữ nghệ sĩ từng chia sẻ, chồng là người sống kín đáo, không ưa ồn ào và hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Thế nhưng, trong đời thường, ông xã lại vô cùng tâm lý, luôn chiều chuộng và sẵn sàng tháp tùng chị tới các sự kiện hay cùng xuất hiện trong những khung hình kỷ niệm.

Chia sẻ về nửa kia, cô từng bộc bạch: "Một người đàn ông thành đạt, đi xe hơi sang trọng theo đuổi tôi tự tin là bình thường thôi. Còn ông xã tôi, ở nhà mướn, đi xe mướn, vậy mà cũng cực kỳ tự tin. Người khác tán tụng, ca ngợi tôi nhưng anh ấy thì không. Chồng tôi chỉ thể hiện tình cảm của mình bằng hành động. Dần dần, tôi nhận ra, những điều đó có giá trị hơn mọi lời nói hoa mỹ. Tôi biết đây chính là người đàn ông mình cần".

Bí quyết giữ gìn nhan sắc của Diễm My không đến từ mỹ phẩm xa xỉ hay can thiệp dao kéo, mà lại rất đặc biệt: "Suốt 40 năm tôi không ăn cơm". Nghe qua tưởng chừng khó tin, song chính nữ diễn viên từng tiết lộ rằng việc loại bỏ tinh bột trắng, kết hợp chế độ ăn lành mạnh, ngủ đủ giấc, duy trì yoga và thiền định chính là chìa khóa giúp cô giữ dáng và duy trì tinh thần thoải mái.

Dù đã ở tuổi U65, Diễm My vẫn khiến công chúng bất ngờ trước nhan sắc trẻ trung, làn da căng mịn và vóc dáng thon gọn

Diễn viên Diễm My 6x ghi điểm với phong cách thời trang thanh lịch và sang trọng