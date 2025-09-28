Drama chấn động tại đám cưới Selena Gomez: Mẹ ruột kêu gào kể khổ bị nữ ca sĩ hắt hủi không thương tiếc!

Lễ cưới của Selena Gomez cùng nhà sản xuất âm nhạc Benny Blanco đã diễn ra vào ngày 27/9, tại California, Mỹ (theo giờ địa phương). Lễ cưới quy tụ dàn khách mời toàn sao hạng A như Taylor Swift, Paris Hilton, Martin Short, Steve Martin và nhiều gương mặt nổi tiếng khác... Tuy nhiên, khi ngày vui của Selena Gomez đang diễn ra, bà Mandy Teefey - mẹ nữ ca sĩ - đã lên truyền thông cho biết vô cùng thất vọng về quyết định của con gái trong đám cưới.

Bà Mandy Teefey tâm sự rằng bản thân và chồng hiện tại đã bị Selena Gomez hắt hủi. Theo Mandy Teefey, vợ chồng bà ngay từ đầu đã không nằm trong kế hoạch tổ chức hôn lễ của Selena Gomez. Thay vì để mẹ ruột - người đã 1 mình nuôi nấng cô từ nhỏ đến lớn - dắt tay mình vào lễ đường trao cho chú rể, Selena Gomez lại lựa chọn ông nội cùng mình thực hiện nghi thức thiêng liêng này. "Vợ chồng chúng tôi đã khóc trong hạnh phúc khi biết tin con bé được cầu hôn. Ấy thế mà hôn lễ của Selena, con bé lại chọn ông nội dắt tay vào lễ đường. Tôi suy sụp, tổn thương với quyết định của con gái", bà Mandy Teefey chia sẻ.

Selena Gomez nhờ ông nội nắm tay mình vào lễ đường trao cho chú rể. Điều này khiến mẹ nữ ca sĩ cảm thấy bị tổn thương, hắt hủi

Hiện, chưa rõ Selena Gomez có mời mẹ và cha dượng đến tham dự đám cưới của mình hay không. Tuy nhiên, những "tố cáo", lời kể khổ của bà Mandy Teefey về việc bị con gái hắt hủi, phớt lờ đang gây xôn xao dư luận. Tờ Page Six đã liên hệ với người đại diện của Selena Gomez nhưng chưa nhận được phản hồi. Tuy nhiên, 1 số nguồn tin cho biết mối quan hệ của Selena Gomez và mẹ ruột đã rạn nứt nhiều năm qua.

Mối quan hệ được cho là bất hòa của Selena và mẹ đang gây chú ý

Selena Gomez và Benny Blanco công khai tình cảm vào tháng 12/2023. Đến tháng 12/2024, nữ ca sĩ hàng đầu đăng ảnh được cầu hôn trên Instagram, thông báo mối quan hệ của cô và bạn trai bước sang chương mới.

Người trong cuộc tiết lộ Selena - Benny chọn tổ chức đám cưới cuối hè vì lịch trình của họ sẽ rất bận rộn vào mùa thu và mùa đông năm nay. Được biết, cặp đôi phải chi tới 300.000 USD (7,9 tỷ đồng) để đảm bảo an toàn và sự riêng tư cho ngày trọng đại. Các khách mời được bố trí nghỉ tại khách sạn El Encanto trong suốt thời gian diễn ra đám cưới. Giá phòng cao cấp lên đến 3.500 USD (92 triệu đồng)/đêm. Để đảm bảo sự riêng tư, Selena Gomez cũng yêu cầu tất cả khách mời không dùng điện thoại tại lễ cưới.

Cô dâu Selena vô cùng xinh đẹp, rạng rỡ trong ngày trọng đại

Nguồn: Page Six