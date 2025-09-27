Hòa Hiệp là nam diễn viên quen thuộc với khán giả truyền hình phía Nam. Anh tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM, nổi tiếng từ thập niên 2000. Diễn viên 8x từng đóng nhiều phim truyền hình như: Cổng mặt trời, Mùi ngò gai, Hoa dại, Dốc Tình… và ghi dấu ấn trong lòng khán giả với các vai diễn thư sinh, hiền lành. Ngoài đóng phim, Hòa Hiệp còn diễn kịch, tham gia nhiều chương trình truyền hình.

Anh được biết đến khi tham gia các bộ phim Nghề báo, Cô nàng bướng bỉnh, Cổng mặt trời, Lối sống sai lầm, Mùi ngò gai, Gia đình phép thuật, Làm Dâu, Ông trùm...

Anh được khán giả yêu mến đặt tên “Hoàng tử mắt hí”.

Tháng 5/2025, Hòa Hiệp gây xôn xao khi bất ngờ đăng tải hình ảnh nắm tay bạn đời, đồng thời xác nhận đã kết hôn. Được biết vợ anh là một Việt kiều thuộc thế hệ 9x, hiện sinh sống ở nước ngoài. Cả hai đã có với nhau một bé trai kháu khỉnh tên Louis, thời điểm công khai nhóc tỳ này được gần 1 tuổi.

Nam diễn viên từng cho biết do khoảng cách địa lý, hai vợ chồng không thường xuyên ở cạnh nhau. Dẫu vậy, anh vẫn hạnh phúc khi được tận hưởng niềm vui làm cha, nhiều lần chia sẻ khoảnh khắc bên con trai trên mạng xã hội. Danh tính và diện mạo của vợ Hòa Hiệp vẫn là một ẩn số chưa có lời giải.

Anh cũng từng thừa nhận có những lúc cả hai mâu thuẫn do công việc và khoảng cách địa lý. "Những lúc em giận hờn vô cớ rồi im lặng một cách đáng sợ do không hiểu nhau. Anh biết, mỗi đứa ở một nơi, công việc khác nhau nên dễ dẫn đến mâu thuẫn nè. Thôi chúng ta ráng cố gắng vượt qua em nhé. Cho anh một thời gian nữa nha em. Hãy mãi năm tay nhau thật chặt và đừng buông tay nhau em nhé. Mãi yêu", anh cho hay.

Cuối tháng 5/2025, Hòa Hiệp xác nhận đã lập gia đình và có con trai tên là Louis

Thời điểm công khai, cả hai đã đồng hành bên nhau được khoảng 2 năm

Thế nhưng chỉ khoảng 3 tháng sau khi công bố gia đình nhỏ, Hòa Hiệp gây chú ý khi đăng tải trạng thái chất chứa tâm trạng. Anh viết: "Làm cha đã khó, làm cha đơn thân lại càng không dễ. Nhưng mỗi bước con đi, mỗi tiếng con cười… chính là nguồn sức mạnh lớn lao nhất để ba vững vàng tiến bước.

Dù hành trình này nhiều thử thách, ba vẫn chọn yêu thương bằng tất cả những gì mình có – bởi chỉ cần con khôn lớn khoẻ mạnh, mọi vất vả của ba đều xứng đáng. Ba yêu con trai Louis của ba".

Không dừng lại ở đó, Hòa Hiệp còn tiết lộ tình trạng bất ổn của bản thân, cho biết gặp áp lực khi vừa phải chăm sóc con nhỏ, vừa lo kinh doanh, lại đảm nhận công việc nghệ thuật. "Em à! Anh vừa phải chăm con, vừa kinh doanh, vừa làm nghệ thuật, vừa cân bằng tình cảm và vừa phải báo hiếu cha mẹ. Nếu em cố tình không muốn hiểu anh đành chịu. Anh rất mệt mỏi", anh viết. Động thái này được cho là ngầm xác nhận mối quan hệ vợ chồng rạn nứt.

Tháng 8/2025, Hòa Hiệp chia sẻ dòng trạng thái tâm trạng, thừa nhận làm bố độc thân

Nam diễn viên 8x vẫn giấu kín danh tính và diện mạo của người bạn đời