Năm 1998, nữ diễn viên người Mỹ đã đảm nhận vai chính Carrie Bradshaw trong loạt phim Sex and the City. Chương trình được giới phê bình đánh giá cao đã đưa Sarah Jessica Parker trở nên nổi tiếng và nhận về nhiều giải thưởng. Kể từ đó, cô trở thành biểu tượng Hollywood và là nguồn cảm hứng cho nhiều khán giả, đặc biệt là phái nữ.

Với vóc dáng tuyệt vời của cô, nhiều phụ nữ không thể không tự hỏi "bí mật của cô ấy là gì?".

Qua những gì cô đã chia sẻ trên truyền thông thì có thể thấy ở Sarah Jessica Parker nổi bật lên 2 đặc điểm. Đó là: "Không né tránh thực phẩm" và "Chăm chỉ tập luyện".

Không kìm hãm chuyện ăn uống một cách khắc nghiệt, thay vào đó là tạo mối quan hệ tốt với thực phẩm

Parker theo đuổi sự "lão hóa" tự nhiên và mái tóc bạc của cô chính là một minh chứng. Thực ra, "bí quyết" của Sarah Jessica Parker đã được cô từng tiết lộ không dưới một lần với truyền thông. Qua nhiều cuộc phỏng vấn, có thể thấy Sarah Jessica Parker là người biết cách cân bằng tình yêu ẩm thực với việc chăm sóc sức khỏe của mình chứ không "né tránh thực phẩm" hay "kìm hãm ăn uống".

Kết hợp các chế độ ăn uống

Thay vì cắt bỏ carb hoàn toàn để giữ dáng như nhiều người, Sarah Jessica Parker lựa chọn ăn uống cân bằng và đa dạng. Trong một cuộc phỏng vấn với Life and Style Mag, mỹ nhân Sex and the City đã nói rằng cô "thích đồ ăn".

Mỗi bữa ăn của cô thường bao gồm thịt nạc, chất béo tốt, rau giòn, hải sản, bổ sung carb từ ngũ cốc nguyên hạt như gạo lứt, hạt quinoa. Khi muốn giảm cân, cô sẽ cắt giảm lượng carbs cho đến khi đạt được mục tiêu của mình.

Không cắt bỏ nhóm thức ăn nào

Không chỉ bản thân có thói quen ăn uống lành mạnh, trong một cuộc phỏng vấn hồi của podcast Ruthie's Table 4, biểu tượng Sex and the City đã chia sẻ về cách cô và chồng, diễn viên Matthew Broderick, tạo dựng thói quen ăn uống lành mạnh cho hai cô con gái của mình như thế nào. Parker cho biết cô không ngăn các con mình ăn thực phẩm có đường. Sở dĩ cô làm như vậy là từ "kinh nghiệm" của chính bản thân mình.

"Tôi không được phép ăn đường, bánh quy hay sô cô la ở nhà. Và tất nhiên, tất cả những gì tôi đã làm ngay khi ở riêng là mua bánh ngọt, bánh quy để ăn", cô nói. Đây rõ ràng là tác dụng ngược của việc kiêng khem thực phẩm quá mức. Vì vậy, bây giờ, trong nhà cô luôn có bánh quy bởi cô không muốn kiểm soát chuyện ăn uống đối với con cái. Ngược lại, cô muốn các con có "quan hệ tốt" với thực phẩm miễn là không ăn quá đà.

Sao nữ phim Sex and the City và 2 con gái.

Ăn một bữa sáng thịnh soạn vào những ngày bận rộn

Nghiên cứu đã liên tục chỉ ra rằng ăn một bữa sáng lành mạnh, giàu protein, nhiều dinh dưỡng có thể giúp ích cho những việc như trao đổi chất tốt hơn. Mặc dù không ăn sáng tất cả các ngày nhưng trong những ngày bận rộn, chắc chắn Sarah Jessica Parker sẽ dành thời gian để nạp năng lượng bằng một bữa sáng thịnh soạn.

"Tôi có thói quen ăn uống kỳ lạ. Tôi thường không ăn sáng nhưng khi có lịch quay, chụp thì tôi sẽ ăn một bữa sáng đầy đủ, thịnh soạn. Khi ở nhà, tôi sẽ dậy rất sớm và chỉ uống cà phê", cô nói trong một cuộc chia sẻ với Grub Street.

Còn nếu đang vội, cô sẽ chọn sữa chua nguyên chất với các loại quả mọng cho bữa sáng nhanh gọn của mình.

Thích uống cà phê

Với một người bận rộn như Sarah Jessica Parker, không có gì ngạc nhiên khi cô thích uống cà phê. Mặc dù là một người yêu cà phê nhưng cô luôn giới hạn bản thân chỉ một tách mỗi ngày. "Tôi thích pha cà phê ở nhà, mặc dù tôi chỉ uống một cốc vào buổi sáng. Nếu uống nó cả ngày, tôi sẽ cảm thấy mình như một mớ hỗn độn và không làm được gì", cô tiết lộ.

Với tất cả những thói quen lành mạnh này, không có gì lạ khi nữ diễn viên thủ vai Carrie Bradshaw trong Sex and the City trông vẫn tuyệt đẹp dù đã ở tuổi 59! Không những vậy, cô còn không phải lo lắng đến chuyện bản thân hay các con của mình phải đối mặt rối loạn ăn uống.

Một nghiên cứu năm 2013 được công bố trên Tạp chí Quốc tế về Rối loạn Ăn uống cho thấy mức độ áp lực ăn uống hoặc hạn chế thực phẩm do cha mẹ đặt lên trẻ em có thể dẫn đến rối loạn ăn uống của trẻ trong tương lai.

Thói quen tập luyện của Sarah Jessica Parker

Mỹ nhân đẹp nhất phim Sex and the City rất thích đi bộ. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2016 với kênh truyền thông The Doctors, nữ diễn viên cho biết "tôi đi bộ rất nhiều. Tôi sống trong một ngôi nhà hơn 4 tầng nên là đi cầu thang bất cứ khi nào có thời gian".

Cô luôn đeo đồng hồ FitBit để theo dõi các bước đi của mình, đặt mục tiêu thực hiện ít nhất 10.000 bước mỗi ngày.

Đi bộ là hình thức tập thể dục thông minh và thiết thực, vì nó có thể giúp đốt cháy một lượng calo vừa phải mà không mất quá nhiều công sức.

Sarah Jessica Parker cũng cố gắng tập yoga ít nhất 3 lần/tuần. Để tăng thêm sự đa dạng cho các hoạt động tập luyện, cô cũng tham gia các lớp khiêu vũ, pilates và yoga xen kẽ tập tạ... với với huấn luyện viên của mình là Anna Kaiser. Các buổi tập của cô với Anna Kaiser cũng bao gồm một combo nhảy hip-hop kéo dài 20 phút. Ngoài việc chạy bộ thường xuyên, nữ diễn viên phim Sex and the City còn thích tập động tác ngồi xổm mỗi ngày.

Mặc dù thói quen tập luyện của Sarah Jessica Parker khá độc đáo và không tuân theo một lịch trình nghiêm ngặt, nhưng rõ ràng là phù hợp với cô.

Có thể nói, với một lối sống năng động, linh hoạt có kiểm soát trong ăn uống như vậy, không có gì lạ khi mà Sarah Jessica Parker luôn tỏa ra năng lượng tích cực với vóc dáng vô cùng khỏe khoắn, trẻ trung cho dù đã ở tuổi 59.