Sao nữ lên xe hoa lúc 19 tuổi: Ly hôn sau 2 năm, đã sẵn sàng tái hôn nhưng lo ngại việc này

Bước vào con đường nghệ thuật hơn 20 năm, diễn viên Kim Tuyến ghi dấu ấn bản thân qua hàng loạt phim truyền hình và các giải thưởng danh giá. Sự nghiệp thăng hoa là thế nhưng Kim Tuyến lại không may mắn trong chuyện tình cảm. Nữ diễn viên là một trong những mỹ nhân Vbiz kết hôn sớm. Năm 19 tuổi, Kim Tuyến lên xe hoa với người đàn ông là mối tình đầu của cô, chuyện tình cảm này được gia đình ủng hộ.

Tuy nhiên, cuộc đời không như mơ, Kim Tuyến vỡ mộng hôn nhân sau 2 năm. Đến lúc 21 tuổi, nữ diễn viên Cỏ Đuôi Gà đã trở thành mẹ đơn thân của một bé gái. Nói về biến cố tan vỡ, Kim Tuyến chia sẻ: "10 năm về trước, xung quanh mình như có một áng mây mù. Bởi lúc đó mình có rất nhiều nỗi lo của một bà mẹ trẻ, thiếu kiến thức đối với việc chăm sóc một đứa trẻ, bước vào cuộc sống mẹ đơn thân. Nhưng mà bây giờ áng mây đó đã được xua đi hẳn. Đôi khi mình bất chợt cảm thấy hạnh phúc, bởi vì bây giờ mình đã có một người bạn thực sự, đó là con gái ruột của mình. Điều đó làm Tuyến vững tâm theo đuổi bất cứ điều gì mà mình mong muốn, kể cả nghệ thuật, kể cả khám phá hay thử sức ở một lĩnh vực mới nào đó".

Kim Tuyến đã có 20 năm làm nghề, đạt nhiều giải thưởng danh giá

Năm 19 tuổi thì Kim Tuyến kết hôn nhưng 2 năm sau đó trở thành mẹ đơn thân

Sau cuộc hôn nhân thất bại này, có thời gian Kim Tuyến dính tin đồn là người thứ 3. Vượt qua tất cả, giờ đây Kim Tuyến chăm chỉ làm việc và dành hầu hết sự quan tâm, chăm sóc cho con gái nhỏ. Bà mẹ đơn thân giữ sự riêng tư cho con gái, chỉ khoe ảnh bên bé vào những dịp đặc biệt.

Kim Tuyến cho biết mối quan hệ giữa con gái và bố ruột không mấy tốt đẹp. Hiện tại, bé đã làm quen với cuộc sống chỉ có mẹ và gia đình bên ngoại. Nói về lý do nhóc tỳ không nhắc đến bố ruột, nữ diễn viên chia sẻ: "Ở thời điểm hiện tại, mối quan hệ của con gái Tuyến và ba bé không được tốt đẹp. Đó là do sự cư xử rất thiếu trách nhiệm của một người cha. Ở đây tôi không nói đến trách nhiệm của một người chồng. Đó là lý do bé không hỏi những câu liên quan đến ba mình".

Nữ diễn viên cho biết con gái trưởng thành hơn so với tuổi, không còn nhắc đến ba

Trong một lần trải lòng trước truyền thông cách đây không lâu, Kim Tuyến cho biết đã sẵn sàng tái hôn nhưng lo ngại chuyện đối phương liệu có chấp nhận người phụ nữ đã từng đổ vỡ và là mẹ của một bé gái. Nữ diễn viên mong sẽ tái hôn nếu cả hai cùng tự nguyện, cô hài hước nói: "Không biết người ta có chịu lấy mình hay không".

Chia sẻ về chuyện tình cảm ở thời điểm này và tin đồn yêu đại gia, Kim Tuyến nói: "Quen đại gia thì phải giấu còn không quen đại gia mới được khoe hay sao. Nếu như chuyện tình yêu, cuộc sống hôn nhân của Tuyến để khán giả biết được thì chỉ có thể qua một bộ ảnh cưới. Khi mọi chuyện đã chắc chắn 100% thì Tuyến sẽ công khai với mọi người".

Ở tuổi 35, Kim Tuyến vẫn duy trì làm nghề và được khen ngợi vì nhan sắc "không tuổi". Dù đã làm mẹ bỉm nhưng nữ diễn viên vẫn rất trẻ trung, mặn mà và ngày càng rạng rỡ hơn.

Đến hiện tại, Kim Tuyến vẫn thường xuyên xuất hiện tại sự kiện, đóng phim

Nhan sắc ở tuổi 35 của nữ diễn viên khiến công chúng ngưỡng mộ

Kim Tuyến đã sẵn sàng tái hôn nhưng phải chờ sự chủ động của đàng trai

Ảnh: FBNV