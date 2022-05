Kim Tuyến kể cuộc sống làm mẹ đơn thân từ năm 21 tuổi, lần đầu tiết lộ: Mối quan hệ của con gái tôi và ba ruột không tốt đẹp do cách cư xử thiếu trách nhiệm

Kim Tuyến bước qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ và làm mẹ đơn thân ở tuổi 21. Khi đó, đã có những lúc cô suy sụp đến độ muốn tìm tới cách giải quyết tiêu cực nhất, nhưng bằng nghị lực phi thường của một người mẹ, Kim Tuyến đã vực dậy. Và hôm nay, khi gặp lại chúng tôi là một Kim Tuyến với sự trầm ổn, điềm đạm và nhiều chiêm nghiệm của một người phụ nữ từng trải. Vượt qua những giông tố đầu đời, giờ đây Kim Tuyến bình thản kể lại câu chuyện của mình, trong câu chuyện đó có cả những tình tiết lần đầu được cô hé lộ.

Có lúc muốn buông xuôi vì làm mẹ đơn thân

Xin chào Kim Tuyến, cuộc sống của chị và con gái trong thời gian qua diễn ra như thế nào?

Minh và con gái giống như hai người bạn vậy. Mọi người khi gặp Tuyến và con gái thì hay nói chúng mình là hai chị em (cười). Một năm trở lại đây, sau đại dịch thì Tuyến ở nhà nhiều hơn, hai mẹ con có thời gian nói chuyện với nhau hơn, Tuyến có thể hướng dẫn cho con cách tự lo những chuyện trong nhà.

Tuyến cảm thấy so với 10 năm về trước, xung quanh mình như có một áng mây mù. Bởi lúc đó mình có rất nhiều nỗi lo của một bà mẹ trẻ, thiếu kiến thức đối với việc chăm sóc một đứa trẻ, bước vào cuộc sống mẹ đơn thân. Nhưng mà bây giờ áng mây đó đã được xua đi hẳn. Đôi khi mình bất chợt cảm thấy hạnh phúc, bởi vì bây giờ mình đã có một người bạn thực sự, đó là con gái ruột của mình. Điều đó làm Tuyến vững tâm theo đuổi bất cứ điều gì mà mình mong muốn, kể cả nghệ thuật, kể cả khám phá hay thử sức ở một lĩnh vực mới nào đó.

Chị có thể chia sẻ đôi điều về con gái của mình không?

Tuyến không chắc đây có phải là tính cách tự nhiên hay không, nhưng hiện tại bé ít nhiều cũng được ảnh hưởng bởi nếp sống mà mình đã tập cho con từ trước, đó là tự lập. Không phải Tuyến rèn cho con tính tự lập vì mục đích nào mà nó xuất phát từ hoàn cảnh công việc của mình.

Tuyến đi quay phim từ khi con mới 4 tháng, khi đó là năm 2007 - 2008. Tuyến chỉ có một cách để vừa chăm sóc con từ xa, vừa đảm bảo công việc là dạy con tự lập. Giống như các bậc cha mẹ hay nói là “survive” (sinh tồn) ấy. Con sẽ gọi điện cho mình, kể cho mình nghe để mình hướng dẫn con xử lý tình huống đó như thế nào rồi con sẽ tự làm.

Ngoài ra thì khi Tuyến đi quay, con gái sẽ ở nhà với ông bà ngoại, nên mình cũng phải xử lý như thế nào cho khéo léo để ba mẹ cảm thấy mình có sự tin tưởng họ. Đối với Tuyến, gia đình là điều quan trọng nhất, cụ thể ở đây là ba mẹ và con gái của mình. Có lẽ giai đoạn đó là lúc Tuyến cảm thấy căng thẳng nhất, có lúc mình còn nghĩ chắc là bỏ cuộc thôi. Nhưng bây giờ mình cũng cảm ơn nó đã đặt mình vào những tình huống khiến mình phải cố gắng rất nhiều. Hiện tại, những vấn đề trong gia đình hay là sắp xếp cuộc sống không còn làm khó được mình nữa.

Nuôi con một mình suốt bao nhiêu năm, đã bao giờ Kim Tuyến cảm thấy đuối sức?

Khoảng 5-7 năm trước, Tuyến thấy rất đuối. Mình nghĩ mình không thể làm được. Áp lực công việc, gia đình, con cái,... khiến mình tự hỏi vì sao mình không được là mình, không được làm điều mình muốn? Mình luôn suy nghĩ về con, về gia đình, về công việc, thì khoảng nào là dành cho bản thân đây? Nhưng rồi Tuyến nghĩ lại, nếu mình buông xuôi thì con sẽ thế nào, trong khi mình đã không chọn đúng một người cha cho nó? Vậy nếu mình có hành động nông nổi nào đó, mình lại tiếp tục chọn sai một người mẹ cho con. Đứa trẻ nó có tội tình gì đâu. Đó là lý do Tuyến phải cố gắng, sự cố gắng này đi đến đâu thì mình không biết, chỉ biết rằng mình không được từ bỏ.

Có lúc muốn buông bỏ tất cả như vậy, Kim Tuyến đã vực dậy bản thân ra sao ở giai đoạn đó?

Động lực lớn nhất là con mình. Nếu mình buông xuôi thì mình là người mẹ thiếu bản lĩnh. Một người mẹ đơn thân cần sự bản lĩnh, chứ chỉ riêng tình yêu thương là chưa đủ. Bởi mẹ đơn thân phải lo rất nhiều thứ, vừa làm chồng - làm vợ, vừa làm cha - làm mẹ. Tuyến nghĩ bất cứ người mẹ nào cũng vậy.

Hồi trước, Tuyến nghĩ sao mình lại làm mẹ sớm như vậy, có lẽ đây là một quyết định sai lầm. Khi nhìn lại toàn bộ quá trình, nhìn nhận lại chính bản thân mình thì Tuyến nghĩ mình cơ bản là một người phụ nữ yếu đuối, dễ khóc, dễ từ bỏ, dễ chán. Nhưng chính cái nhân vật người mẹ Kim Tuyến đã đồng hành cùng cô gái Kim Tuyến, kéo mình lên.

Ở đây, Kim Tuyến cũng muốn truyền thông điệp tới những người mẹ đơn thân. Chắc chắn họ sẽ trải qua những giai đoạn vô cùng mệt mỏi, nhưng 5-10 năm nữa khi con bạn đã trưởng thành thì bạn sẽ cảm ơn nó như Tuyến của ngày hôm nay.

Ngoài những giai đoạn khó khăn về tinh thần thì chắc rằng kinh tế cũng là vấn đề khiến các mẹ đơn thân lo lắng khi nuôi con?

Tuyến cho rằng mình may mắn khi có mẹ là một người phụ nữ siêu mạnh mẽ để lo được cho mình và các em. Tuyến may mắn có nền tảng kinh tế ổn định từ gia đình, không phải mang gánh nặng về vấn đề tiền nong.

Thực ra Tuyến chỉ cần mở miệng nói rằng nhờ ba mẹ phụ con chăm sóc con gái thì chắc chắn ba mẹ sẽ không từ chối. Nhưng mình không mở miệng được, đôi lúc mệt mỏi quá mình cũng muốn nói ra nhưng có gì đó cứ ngăn cản, khiến mình cảm thấy điều đó là không đúng.

Thời điểm đó mình đã là người lớn rồi, Tuyến phải cố gắng điều phối để vừa kiếm tiền vừa giảm chi tiêu lại. Mọi người khó thấy Tuyến mặc đồ hiệu như những nghệ sĩ khác đâu, bởi vì Tuyến hướng đến những giá trị thật hơn. Mình không bài xích đồ hiệu, nhưng mình nghĩ nó sẽ xuất hiện bên mình ở một thời điểm thực sự phù hợp. Tuyến có lối sống tiết kiệm và chi tiêu hợp lý, kể cả con mình cũng vậy, những đồ không dùng nữa thì vẫn đăng lên các trang chợ đồ cũ để bán lại. Nếp sống đó được hình thành từ ba mẹ Tuyến.

Mối quan hệ của con gái và ba ruột không tốt đẹp

Tuyến và chồng cũ chia tay khi bé còn đang rất nhỏ, nhưng hiện tại chắc hẳn chị đã từng nhận được những câu hỏi của bé về ba ruột?

Tuyến nghĩ điều mà mình sắp sửa nói ra sẽ tạo nên 2 luồng ý kiến. Một là, chia tay rồi thì không nói tốt về người cũ. Hai là, có sao mình nói vậy. Tuyến của trước đây, bây giờ và tương lai sẽ thuộc trường phái “có sao nói vậy”.

Nếu sự thật này có làm một ai đó đau lòng thì có lẽ sự đau lòng này sẽ làm cho họ thức tỉnh với những hành động của họ. Ở thời điểm hiện tại, mối quan hệ của con gái Tuyến và ba bé không được tốt đẹp. Đó là do sự cư xử rất thiếu trách nhiệm của một người cha. Ở đây tôi không nói đến trách nhiệm của một người chồng. Đó là lý do bé không hỏi những câu liên quan đến ba mình. Bé xác định rằng, chỉ có Tuyến và ông bà ngoại là đủ.

Cái mà Tuyến có thể bù đắp cho con mình, đó là cho con sự tự do bày tỏ chính kiến, tự do sống với sở thích tuổi teen của mình. Đương nhiên sự tự do này sẽ được Tuyến định hướng, nhưng không ép buộc. Ví dụ như mái tóc của con mình giờ có hai màu xanh và đen, bé đang ở độ tuổi 15. Với nhiều bậc cha mẹ sẽ nói mình sao để con “quậy” như vậy, nhưng Tuyến biết rằng màu tóc không nói lên tính cách mà nó chính là phần thưởng cho sự ngoan ngoãn, thành tích học tập của con mình. Cái màu tóc đó là “sự thỏa hiệp” giữa hai mẹ con.

Chẳng lẽ từ đó tới nay cô bé chưa một lần tò mò về ba?

Tuyến dọn đi khi con gái mới 2 tuổi. Sau đó cũng có một giai đoạn con liên lạc với ba thường xuyên. Nhưng khi con đã lớn, có những nhận định riêng của bản thân, con cảm nhận được người lớn sống như thế nào thì bé sẽ phản ứng lại như thế đó. Không phải bé không biết gì về ba đâu, mà có lẽ vấn đề là do con biết quá nhiều về ba.

Tuyến không thể dối gạt con, mặc dù trong thâm tâm mình luôn muốn con có được tình thương từ cha. Bất cứ người cha, người mẹ nào cũng vậy, không ai muốn độc quyền tình cảm của con cho riêng mình.

Chị có giữ liên lạc với ba của bé để trao đổi chuyện nuôi dạy con không?

Có những khi mình cũng lăn tăn về điều đó, chính Tuyến là người gọi hỏi đó chứ, vì mình không biết những gì mình làm cho con đã đủ hay chưa.

Mỗi người sẽ có một cách nuôi dạy khác nhau, nếu trong một sự sắp xếp liên tục thì nên trao đổi, còn nếu ngắt quãng thì không nên. Con đang ở độ tuổi teen, thay đổi liên tục, nếu mình hỏi một người họ không nắm rõ thì thông tin họ đưa ra cũng không chính xác, mà mình hỏi rồi không thực hiện theo thì cũng không hay. Tuyến nghĩ, con là của mình thì mình cứ làm hết sức. Tuyến cảm thấy con mình đang thực sự hạnh phúc.

Hiện giờ Kim Tuyến đã suy nghĩ về một người đàn ông làm chỗ dựa trong cuộc sống chưa?

Tuyến hay nói đùa là nếu không có tình yêu thì đi tu cho rồi (cười). Tuyến cảm thấy đúng là tình yêu làm cho ta đau khổ, nhưng không có tình yêu thì con người chẳng có gì để thăng hoa. Tuyến rất trân trọng giá trị mà tình yêu mang đến. Đặc biệt với một nghệ sĩ mà không có tình yêu thì giống như cái cây thiếu nước.

Tuyến luôn tin vào sự rung cảm, luôn tin vào tình yêu là câu chuyện của con tim, không phải sự sắp đặt của lý trí. Khi nào Tuyến còn sống là còn yêu, còn hy vọng và chào đón tình yêu. Chỉ có điều thái độ yêu sẽ khác hơn, trưởng thành hơn. Khi mình trẻ thì mình luôn đặt mọi thứ vào tình yêu, muốn nó lung linh như một cái tiêu chuẩn nào đó của riêng mình. Nhưng bây giờ tình yêu là một gia vị trong cuộc sống.

Hầu như phụ nữ khi yêu đều nghĩ về cái kết đẹp như là một đám cưới chẳng hạn, Kim Tuyến có đang mong đợi ngày đó đến với mình?

Còn về một “happy ending” thì có vẻ như mình càng kỳ vọng nhiều thì nó càng “trớt quớt”, mình nhẹ nhàng, không đặt nặng thì nó lại đến. Mình yêu mà đặt mục tiêu là phải cưới thì đôi khi người đồng hành với mình cũng mệt.

Rồi một câu hỏi nữa là “Tuyến đã sẵn sàng cho một gia đình chưa?”, thì Tuyến cảm thấy là chưa. Ví dụ như khi mình chỉ ở nhà xem một bộ phim, nghe một bản nhạc, mình cảm thấy tại sao mình không được hoạt động nghệ thuật, tại sao người ta biết mình là một diễn viên mà bây giờ mình lại ở nhà, có cái gì đó sai sai… Và chỉ cần một lời mời nào đó về một vai diễn nào đó thì mình sẽ xách vali lên đường ngay. Khi đó những dự định về việc lập gia đình cũng tan biến hết.

Thôi thì ở thời điểm này mình thích cái gì, mình đam mê cái gì thì mình chọn cái đó. Tuyến không nghĩ rằng vì một cái đám cưới mà mình từ bỏ tất cả mọi thứ. Huống gì Tuyến cũng từng làm đám cưới rồi đó thôi, việc gì mình phải tò mò rằng kết hôn sẽ như thế nào, mình sẽ sống ra sao. Câu hỏi đó không đáng để có đối với Tuyến.

Còn các bạn khác thì ok thôi, đám cưới thử một lần cho biết, còn chuyện ly hôn cũng chẳng có gì to tát. Cuộc hôn nhân đó sẽ giúp cho bạn trưởng thành hơn. Có thể nói rằng, hôn nhân - ly hôn - mẹ đơn thân, những khó khăn trong cuộc sống là ngôi trường đời đã dạy cho Tuyến nhiều nhất. Tuyến cảm thấy khá ổn với điều đó.

Xin cảm ơn Kim Tuyến về cuộc trò chuyện!

https://afamily.vn/kim-tuyen-ke-cuoc-song-lam-me-don-than-tu-nam-21-tuoi-lan-dau-tiet-lo-moi-quan-he-cua-con-gai-toi-va-ba-ruot-khong-tot-dep-do-cach-cu-xu-thieu-trach-nhiem-20220511124811849.chn