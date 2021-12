Sao nữ "Hospital Playlist" bị nhà đài xóa video vì có hành động chế nhạo "điểm nhạy cảm" của nam giới

Mới đây, Jeon Mi Do - nữ diễn viên nổi tiếng với bộ phim Hospital Playlist đã làm khách mời trong chương trình Yoo Hee Yeol's Sketchbook.

Jeon Mi Do bất ngờ vướng vào một cuộc tranh cãi không đáng có. Một video của nữ diễn viên trong chương trình đã bất ngờ bị xóa khỏi kênh Youtube KBS chính thức. Không ít người hâm mộ đặt ra câu hỏi về quyết định từ nhà đài. Theo nhiều cư dân mạng Hàn Quốc, cử chỉ tay thu nhỏ của Jeon Mi Do là nguyên nhân khiến đài KBS xóa đi video. Cụ thể, Jeon Mi Do có một động tác vướng nghi vấn là hành động được các nhà nữ quyền sử dụng để chế nhạo bộ phận sinh dục nam giới.

Động tác tay gây tranh cãi của Jeon Mi Do.

Chính vì vậy, KBS đã gỡ video bị cho là không phù hợp nên video của Jeon Mi Do. Tuy nhiên, nữ diễn viên vẫn gây ra sự phẫn nộ trong cộng đồng chống nữ quyền ở Hàn Quốc. Tuy nhiên, một bộ phận khán giả quốc tế cho rằng đài KBS không cần xóa video gây tranh cãi này. Thay vào đó, nhà đài có thể tiến hành biên tập xóa đi tình tiết phản cảm.

KBS đã quyết định gỡ video bị cho là không phù hợp nên video của Jeon Mi Do.

Trước đó, không ít nghệ sĩ xứ Hàn cũng có động tác tay như Jeon Mi Do. MC nổi tiếng JaeJae từng gây chú ý vì lý do tương tự tại Lễ trao giải nghệ thuật Baeksang. Ngay sau đó, một số cộng đồng trực tuyến đã tấn công JaeJae. Ngoài ra, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác như RM (BTS), Joy (Red Velvet) and Suzy cũng từng trở thành đối tượng chỉ trích vì vấn đề này.

MC JaeJae từng bị chỉ trích tương tự như Jeon Mi Do.

https://afamily.vn/sao-nu-hospital-playlist-bi-nha-dai-xoa-video-vi-co-hanh-dong-che-nhao-diem-nhay-cam-cua-nam-gioi-20211220125131589.chn