Netizen xôn xao vì Lee Seung Gi bất ngờ cảm ơn bạn gái thị phi khi chiến thắng giải thưởng danh giá

Mới đây, Lee Seung Gi đã nhận được giải thưởng ở hạng mục Producer Awards và Entertainer of the year tại SBS Entertainment Awards. Nam diễn viên không giấu được hạnh phúc khi chiến thắng giải thưởng này. Trong bài phát biểu nhận giải, Lee Seung Gi đã gửi lời cảm ơn đến một người bạn giấu tên:

"Tôi đã trải qua một năm đầy khó khăn, mệt mỏi và rắc rối. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến người bạn đáng quý của mình - người luôn ủng hộ và ở bên cạnh cổ vũ tôi. Nhờ đó, tôi đã có thể cầm cự để cố gắng hết sức trong năm nay.

Tôi đã có một suy nghĩ phức tạp. Tôi cảm thấy rằng mình đang làm tốt ở mức độ vừa phải. Thế nhưng, khi làm việc với các ca sĩ, diễn viên và nghệ sĩ giải trí khác, tôi mong muốn vươn lên vị trí đầu bảng. Vì vậy, ý nghĩ rằng mình đủ tốt khiến tôi cảm thấy bận tâm. Tôi không biết mình sẽ làm công việc này trong bao lâu, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để đi theo con đường riêng trong tương lai, vì vậy hãy ủng hộ tôi".

Lee Seung Gi đã chiến thắng ở hạng mục Producer Awards và Entertainer of the year.

Bài phát biểu của Lee Seung Gi nhanh chóng nhận được nhiều chú ý. Không ít khán giả cho rằng "người bạn quý giá" được nam diễn viên viên ám chỉ là Lee Da In - bạn gái Lee Seung Gi. Lee Da In sinh năm 1992, là con gái của nữ diễn viên gạo cội Kyun Mi Ri. Cô bắt đầu con đường diễn xuất vào năm 2014. Lee Da In là mối tình thứ 2 được Lee Seung Gi công khai với dư luận.

Lee Da In là bạn gái của Lee Seung Gi.