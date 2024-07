Shunsuke Michieda sinh năm 2002, là ngôi sao 10X sáng giá của showbiz Nhật Bản. Tại xứ Phù Tang, anh được mệnh danh là "mỹ nam nghìn năm có một", "vua idol", "bảo bối quốc dân". Theo tờ NHK, sở dĩ Shunsuke Michieda được khán giả yêu mến đặt cho hàng loạt danh xưng này vì anh sở hữu visual "đẹp như hoa" từ khi còn bé.

Con đường trở thành ngôi sao của Shunsuke Michieda gắn liền với niềm yêu thích âm nhạc của mẹ. Mẹ Shunsuke Michieda là fan cứng của nhóm nhạc SMAP thuộc quản lý của công ty Johnny & Associates. Vì vậy, từ năm Shunsuke Michieda lên 2 tuổi, mẹ đã ráo riết tìm công ty quản lý, gửi hồ sơ của Shunsuke đến Johnny & Associates. Tuy nhiên, hồ sơ của Shunsuke Michieda đã bị công ty giải trí hàng đầu Nhật Bản gửi trả vì cậu bé còn quá nhỏ. Sau đó, Shunsuke Michieda được mẹ đổi hướng vào showbiz với vai trò mẫu nhí và trở thành gương mặt được săn đón.

Được biết trong thời gian ban đầu Shunsuke Michieda hoạt động với tư cách mẫu nhí, mẹ của anh chàng vẫn không từ bỏ và tiếp tục gửi hồ sơ của con trai đến Johnny & Associates. Mãi đến năm 2014, Shunsuke được liên hệ tham gia thử giọng sau 4 lần bị từ chối hồ sơ. Cậu bé 12 tuổi đã vượt hàng trăm ứng viên để trở thành thực tập sinh của Johnny & Associates. Màn dự thi của Shunsuke Michieda còn được chiếu lên truyền hình, giúp gương mặt đẹp như hoa của anh chàng hồi đó nổi tiếng sau 1 đêm.

Trải qua 4 năm chăm chỉ tập luyện, Shunsuke Michieda được chọn là 1 trong 7 thành viên của nhóm Naniwa Danshi. Đến năm 2021, Shunsuke Michieda chính thức ra mắt với tư cách idol. Naniwa Danshi nhanh chóng trở thành nhóm nhạc sở hữu lượng fan đông đảo.

Và đúng như mong đợi, Shunsuke Michieda là thành viên nổi tiếng nhất trong đội hình nhóm. Với diện mạo điển trai, đôi mắt sâu, nụ cười ngọt ngào, chiều cao 1m8 và phong thái chuẩn "bạch mã hoàng tử" gây thương nhớ cực mạnh, Michieda luôn nằm trong top "Báu vật nhan sắc Nhật Bản" hay "Quốc bảo nhan sắc thế hệ mới" được bầu chọn bởi tạp chí ViVi.

Ngoài âm nhạc, Shunsuke Michieda còn lấn sân sang cả lĩnh vực điện ảnh và truyền hình. Anh bắt đầu được chú ý từ sau cơn sốt của tác phẩm 461 Days of Bento: A Promise Between Father and Son, Even If This Love Disappears Tonight, Thanh xuân 18×2: Lữ trình hướng về em.

Nhờ bệ đỡ này, sự nghiệp của Shunsuke Michieda lên như diều gặp gió, vươn tầm tên tuổi ra thị trường nước ngoài và đặc biệt được yêu thích tại Hàn Quốc. Năm 2023, Michieda còn vào đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc tại giải thưởng Điện ảnh Hochi lần thứ 47.

Shunsuke Michieda là nghệ sĩ đa tài. Ngoài ca hát, anh còn làm tốt ở mảng diễn xuất. Tháng 4 vừa qua, bộ phim điện ảnh Thanh xuân 18×2: Lữ trình hướng về em mà Michieda đóng cùng Hứa Quang Hán cũng được phát hành ở Việt Nam và nhận được sự yêu thích của khán giả

Theo tờ Mainichi, Shunsuke Michieda hiện là idol 10X có tầm ảnh hưởng nhất showbiz Nhật Bản. Cách đây không lâu, nam diễn viên đã mở tài Instagram chính thức. Chỉ sau nửa ngày, tài khoản của anh đã có hơn 500.000 lượt theo dõi và chạm mốc 1 triệu người trong chưa đầy 24h. Đầu năm nay, Michieda lọt vào danh sách "100 người Nhật được kính trọng nhất thế giới", do Newsweek của Nhật Bản bình chọn. Anh là nghệ sĩ trẻ nhất lọt vào bảng xếp hạng.

Truyền thông Nhật Bản đánh giá Shunsuke Michieda là sao nhí quốc dân "dậy thì" xuất sắc về cả ngoại hình lẫn sự nghiệp. Anh hiện được xem là người kế nhiệm của tài tử Kimura Takuya - - mỹ nam huyền thoại của showbiz Nhật Bản.

