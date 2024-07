Mới đây, trong tập vừa phát sóng của chương trình "You Quiz on the Block", 3 nhóc tì Daehan - Minguk - Manse nhà tài tử "Truyền thuyết Jumong" Song Il Gook tiếp tục trở thành chủ đề gây bão trên mạng xã hội.

Đặc biệt, hình ảnh so sánh ngày bé và hiện tại khi đã bước sang tuổi 13 của 3 nhóc tì khiến cộng đồng mạng không khỏi xúc động. Nhiều người còn phải cảm thán rằng, nhìn hình ảnh này của Daehan - Minguk và Manse mới nhận ra bản thân hiện tại đã già.

Daehan - Minguk - Manse từng là dàn sao nhí gây bão nhờ sự đáng yêu trên chương trình "The Superman Return"

Sau 10 năm, 3 nhóc tì giờ đã trưởng thành và sở hữu chiều cao khủng nhất tại trường tiểu học

Sau 10 năm kể từ khi gây bão với "The Superman Return", 3 nhóc tì nhà Song Il Gook hiện tại đều sở hữu chiều cao khủng lần lượt là 1m72, 1m73 và 1m75, chân mang giày xấp xỉ size 44. Theo đó, Daehan - Minguk và Manse là những học sinh cao nhất tại trường tiểu học. Tới đây 3 nhóc tì sẽ chính thức bước vào lớp 6.

Không chỉ chiều cao mà 3 nhóc tì nhà Song Il Gook còn gây chú ý với lối suy nghĩ rất trưởng thành. Trong chương trình, Daehan đã có những chia sẻ về sự hy sinh của bố dành cho gia đình: "Từ sau bộ phim Jang Young Sil năm 2016, bố không đóng thêm phim nào nữa. Bố bảo là giờ không đóng phim được nữa vì tăng cân, mấy vở nhạc kịch hiện bố đang diễn cũng là nhờ bố miệt mài đi casting mới có được. Bố luyện tập nhạc kịch nhiều đến mức bọn cháu thuộc luôn. Nếu không phải vì chúng con thì bố đã đóng được nhiều bộ phim hơn phải không ạ? Cách đây không lâu, bố đã vội vàng trở về sau buổi tập nhạc kịch chỉ vì Minguk nói muốn ăn kem!".

Không chỉ vẻ ngoài mà 3 nhóc tì còn trưởng thành trong cả cách suy nghĩ

3 nhóc tì đều muốn nối nghiệp diễn xuất của bố

Chia sẻ về ước mơ sau này, các nhóc tì nhà Song Il Gook đều cho biết muốn nối nghiệp cha. Manse tiết lộ: "Mục tiêu của cháu là thi vào trường Cao đẳng Mỹ thuật thuộc Đại học Hongik. Cháu muốn tiếp tục ước mơ của bố". Trong khi đó, ước mơ của Minguk là vào KAIST - Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc. Đây là trường đại học định hướng nghiên cứu khoa học và công nghệ hàng đầu bậc nhất Hàn Quốc cũng như châu Á, thế giới.