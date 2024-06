Vào ngày 13/6, sao nhí Kal So Won đã đăng loạt ảnh hậu trường cùng chú thích "Đây là album ảnh tốt nghiệp trung học của em. Em đã trưởng thành rất tốt". Trong loạt ảnh này, sao nhí Điều Kỳ Diệu Ở Phòng Giam Số 7 diện váy đỏ nổi bật để chuẩn bị chụp ảnh tốt nghiệp trung học phổ thông.

Chiếc váy đỏ rực rỡ đã tôn lên visual xinh xắn và làn da trắng không tì vết sao nhí sinh năm 2006. Ngay lập tức, netizen xứ Hàn đã dành "cơn mưa" lời khen cho mỹ nhân này: "Thời gian trôi nhanh quá", "Gương mặt cô ấy vẫn y như vậy, chỉ là cao hơn thôi", "Bạn đã lớn lên thật xinh đẹp"...

Kal So Won đăng loạt ảnh hậu trường chụp album tốt nghiệp trung học và nhanh chóng gây bão mạng xã hội

Chiếc váy đỏ tôn lên visual xinh xắn và vóc dáng đẹp hút mắt của sao nhí Điều Kỳ Diệu Ở Phòng Giam Số 7

Sao nhí sinh năm 2006 "dậy thì thành công", thành thiếu nữ xinh đẹp ở tuổi 18

Loạt ảnh này của Kal So Won nhận được "cơn mưa" lời khen của cư dân mạng

Kal So Won sinh năm 2006, ra mắt với tư cách diễn viên nhí thông qua bộ phim truyền hình Nữ Phi Công Xinh Đẹp. Sau đó, tên tuổi của cô được biết đến rộng rãi hơn với vai chính trong Điều Kỳ Diệu Ở Phòng Giam Số 7 - một trong những bộ phim Hàn Quốc ăn khách nhất mọi thời đại, là phim thứ 9 vượt mốc 10 triệu lượt xem. Nhờ vai diễn này, Kal So Won trở thành người trẻ nhất được đề cử giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất và Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất tại Grand Bell Award.

Năm 2014, cộng đồng mạng dậy sóng khi nữ diễn viên nhí này chính thức đầu quân vào công ty giải trí hàng đầu YG Entertainment, chung nhà với BLACKPINK, BIGBANG, WINNER, BabyMonster... Kal So Won tiếp tục tỏa sáng trong loạt phim Huyền Thoại Biển Xanh, My Daughter, Geum Sa Wol, Glamorous Temptation, The Doctors... Sở hữu nhan sắc nổi bật cùng khả năng diễn xuất ấn tượng từ nhỏ, Kal So Won được người hâm mộ kỳ vọng sẽ sớm trở thành mỹ nhân màn ảnh nổi tiếng trong tương lai.

Kal So Won từng cùng Park Shin Hye, Ryu Seung Ryong... tạo nên siêu phẩm phòng vé Điều Kỳ Diệu Ở Phòng Giam Số 7 (2013)

Kal So Won đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp và là "gà nhà" của YG Entertainment

Nguồn: Instagram