Vào hôm 6/11, anh cả Running Man Ji Suk Jin cùng tài tử Choi Daniel đã làm khách mời trên kênh YouTube cá nhân của Song Ji Hyo. Tới sáng 8/11, 1 phân đoạn từ buổi gặp gỡ của 3 ngôi sao vừa trở thành chủ đề gây bàn tán xôn xao trên mạng xã hội xứ kim chi. Trong phân đoạn này, anh cả Running Man bất ngờ có những phát ngôn nhạy cảm liên quan tới Song Ji Hyo - Kim Jong Kook, và nam nghệ sĩ đã phải vội lên tiếng xin lỗi đàn em.

Cụ thể, Ji Suk Jin nhắc lại lần Song Ji Hyo tới nhà Kim Jong Kook đã mang về tới 10 triệu lượt xem trên YouTube. Nói tới đây, anh cả Running Man liền đề xuất 1 ý tưởng giúp kênh YouTube của Song Ji Hyo thu hút được nhiều lượt tương tác: "Lần này, em hãy mời Jong Kook đến nhà em đi. Hãy công khai nhà em 1 lần đi xem nào".

Phát ngôn của đàn anh họ Ji khiến "ngọc nữ" Song Ji Hyo "đứng hình", phải thốt lên 1 câu: "Ủa đi tới nhà em ư?". Tài tử Choi Daniel cũng không giấu nổi vẻ bất ngờ trước đề xuất táo bạo của Ji Suk Jin: "Em nhớ hồi chị Ji Hyo tới nhà anh Jong Kook thì anh Jong Kook vẫn chưa kết hôn đâu ạ". Tới lúc này, Ji Suk Jin mới nhận ra sự cố vạ miệng của mình, vội lên tiếng xin lỗi Song Ji Hyo, đồng thời "chữa cháy": "À đúng rồi Jong Kook kết hôn rồi. Anh cứ hay quên mất việc cậu ấy đã cưới vợ".

Được biết, Song Ji Hyo - Kim Jong Kook từng dính tin đồn hẹn hò trong quá khứ. Và hiện tại, ca sĩ họ Kim đã lập gia đình và đang có cuộc sống hạnh phúc bên vợ mới cưới. Vậy nên, việc Ji Suk Jin bất ngờ khuyến khích Kim Jong Kook tới nhà Song Ji Hyo để quay tư liệu riêng đã khiến anh cả Running Man bị 1 bộ phận netizen chê kém duyên.

Song Ji Hyo giật mình trước đề xuất táo bạo của Ji Suk Jin

Ji Suk Jin bị 1 bộ phận khán giả chê kém duyên sau màn lộ diện mới đây

"Anh Hổ" Kim Jong Kook đã tổ chức đám cưới riêng tư tại Seoul (Hàn Quốc) vào ngày 5/9. Ngày trọng đại của nam ca sĩ được truyền thông Hàn gọi là "nhiệm vụ 007" vì bảo mật tuyệt đối, với chưa đến 100 khách mời tham dự.

Việc Kim Jong Kook gấp rút cưới, lại giữ bí mật nghiêm ngặt khiến công chúng Hàn Quốc không khỏi đặt dấu hỏi. Xports News dẫn lại nghi vấn ầm ĩ trên các trang mạng xã hội Hàn Quốc, cho rằng Kim Jong Kook vội vã cưới gấp do cô dâu đã mang thai, anh sắp lên chức bố. Ngoài ra, netizen cũng đặt nghi vấn phải chăng vợ Kim Jong Kook là người "quyền cao chức trọng" nên mới phải bảo mật đám cưới kỹ như vậy? Trước tin đồn "cưới chạy bầu", Kim Jong Kook phủ nhận: "Dù có hơi gấp gáp thật nhưng không phải vậy. Ở tuổi này mà được gọi là cưới chạy bầu thì cũng là phúc rồi".

Kim Jong Kook hiện đã chính thức trở thành "chồng của người ta"

Trong quá khứ, Kim Jong Kook - Song Ji Hyo từng được khán giả "đẩy thuyền" nhiệt tình trong show Running Man. Thậm chí hồi cuối tháng 12/2017, 2 ngôi sao đã dính tin đồn hẹn hò, kết hôn. Tuy nhiên, người trong cuộc lại lên tiếng bác bỏ nghi vấn yêu đương của Kim Jong Kook - Song Ji Hyo và tin đồn từ đó cũng dần lắng xuống.