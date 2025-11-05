"Ngọc nữ" Song Ji Hyo (Running Man) và tài tử Kim Byung Chul (Doctor Cha) vừa làm khách mời trên talk show Zzanbro được phát sóng trên kênh YouTube của diễn viên hài kiêm MC đình đám Shin Dong Yup. Tại đây, nam diễn viên họ Kim bất ngờ tiết lộ 1 thông tin gây bất ngờ về bạn diễn Song Ji Hyo khi cả 2 cùng hợp tác trong tác phẩm điện ảnh mang tên Savior: "Khi chúng tôi quay phim cùng nhau, Song Ji Hyo từng thoải mái thay quần áo trước mặt mọi người ở trường quay. Tôi bảo Song Ji Hyo đi chỗ khác mà thay đồ, nhưng cô ấy chỉ nói rằng ‘Không sao đâu anh’ rồi lại tiếp tục. Tính cách cô ấy đúng là vô tư thật đấy".

Những chia sẻ từ tài tử Doctor Cha khiến chủ xị của show không khỏi bất ngờ. Và Song Ji Hyo đã nhanh chóng lên tiếng giải thích rõ ràng mọi việc: "Em cũng không để tâm tới chuyện này lắm. Thực ra lúc đó em có mặc quần áo lót giữ nhiệt rồi. Đó là lý do tại sao em tỏ ra bình thản trong tình huống đó". Thì ra "ngọc nữ" của Running Man có mặc quần áo lót giữ nhiệt che phủ khắp cơ thể trong lúc thay đồ ở trường quay. Vậy nên, không có chuyện cô bị lộ da thịt 1 cách hớ hênh trước mặt đồng nghiệp nam.

Kim Byung Chul bất ngờ tiết lộ chuyện Song Ji Hyo hồn nhiên thay đồ trước mặt anh và các đồng nghiệp. Và mỹ nhân họ Song phải vội lên tiếng giải thích rằng tại thời điểm đó, cô có mặc quần áo lót giữ nhiệt

Cũng trong talk show Zzanbro mới đây, Kim Byung Chul đã không tiếc lời khen ngợi visual của Song Ji Hyo trong lần đầu cả 2 hợp tác diễn xuất: "Trước khi đóng phim Savior, tôi cũng đã biết về Song Ji Hyo. Nhưng khi gặp cô ấy lần đầu tiên ở ngoài đời, tôi đã rất ngạc nhiên. Đứng từ khoảng cách 3 mét, tôi vẫn có thể cảm nhận được vẻ đẹp của cô ấy. Song Ji Hyo đúng là 1 người phụ nữ tỏa ra ánh hào quang. Khi đến gần, Song Ji Hyo chào tôi 1 cách cởi mở ‘Xin chào’, và đây cũng là 1 nét quyến rũ khác của cô ấy. 1 người phụ nữ xinh đẹp và dễ gần, đó là những từ ngữ dùng để miêu tả về Song Ji Hyo".

Kim Byung Chul cho biết anh bị "sốc visual" trong lần đầu gặp Song Ji Hyo. Sau khi nghe xong những chia sẻ từ đàn anh, nữ diễn viên họ Song đã bật cười 1 cách ngượng ngùng

Đây không phải lần đầu tiên có sao nam bị "choáng váng" trước nhan sắc Song Ji Hyo ngoài đời thật. Trước đó, các thành viên INFINITE từng cảm thán trước nhan sắc của mỹ nhân họ Song khi cùng cô tham dự 1 đám cưới

Song Ji Hyo sinh năm 1981, gia nhập làng giải trí Hàn Quốc khi vừa tròn 20 tuổi. Sau nhiều năm miệt mài hoạt động nghệ thuật, cô đã trở nên nổi tiếng trên toàn châu Á nhờ loạt phim truyền hình, điện ảnh và show giải trí ăn khách như Hoàng Cung, Song Hoa Điếm, Truyền Thuyết Jumong, Running Man... Cô từng có giai đoạn hẹn hò với CEO Baek Chang Joo của công ty giải trí C-Jes Entertainment.