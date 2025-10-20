Tối 19/10, Running Man Vietnam mùa 3 lên sóng tập mới và nhanh chóng khiến khán giả cười nghiêng ngả với loạt thử thách mặn mòi. Một trong những phần khiến cả dàn cast và người xem bật cười chính là trò chơi diễn tả thành ngữ, tục ngữ bằng tiếng Anh. Và tâm điểm của thử thách không ai khác chính là "công chúa" Quang Tuấn, khi liên tục gặp kiếp nạn ngoại ngữ.

Vốn nổi tiếng là diễn viên nghiêm túc, ít nói và hiếm khi tham gia gameshow, Quang Tuấn khiến khán giả bất ngờ với hàng loạt biểu cảm khó đỡ khi bị đưa vào thế bí trong phần thi. Với câu tục ngữ "Ăn cá nhả xương, ăn đường nuốt chậm", anh chỉ biết diễn tả được vài từ đơn giản: "Fish… sugar… slow…" rồi… bó tay. Trấn Thành liên tục trêu ghẹo vì sự rối loạn ngôn từ của Quang Tuấn, còn khán giả thì không thể ngừng bật cười khi nhìn anh vừa bất lực, bối rối. Thậm chí, có người còn mong được "giải cứu" Quang Tuấn gấp hỏi phần thi này.

Quang Tuấn cầu cứu, bối rối trước thử thách dùng tiếng Anh

Quang Tuấn "xịt keo" trước thử thách dùng Tiếng Anh

Nam diễn viên chỉ biết cười trừ

Thậm chí, để diễn tả từ "ru", Quang Tuấn nói thành từ "rú" và phạm luật

Dù yếu tiếng Anh nhưng Quang Tuấn rất linh hoạt khi đoán nhanh thành ngữ

Trái ngược với sự lóng ngóng của Quang Tuấn, Liên Bỉnh Phát lại được khen nức nở khi thể hiện khả năng tiếng Anh mượt mà và sáng tạo. Không chỉ dùng đúng từ, anh còn diễn tả câu theo nghĩa bóng khiến đồng đội ngẩn ngơ, khán giả thì phải gật gù khen ngợi. Sự đối lập giữa một người tấu hài và một người "đỉnh cao ngôn ngữ" khiến tập Running Man lần này trở nên cực kỳ giải trí.

Liên Bỉnh Phát được khen "bắn" tiếng Anh đỉnh chóp

Quân A.P cũng nhận được cơn mưa lời khen nhờ phản xạ nhanh nhạy và khả năng ứng biến cực linh hoạt. Ở phần thi đoán thành ngữ bằng tiếng Anh, nam ca sĩ khiến cả đội bật cười vì cách diễn tả mộc mạc nhưng thông minh. Khi gặp câu “Con hơn cha là nhà có phúc”, Quân A.P lập tức nói "More than father" – vừa ngắn gọn vừa dễ hiểu, giúp đồng đội đoán trúng đáp án trong tích tắc. Trấn Thành ban đầu còn trêu ghẹo nhưng sau màn "nhảy số" của Quân A.P anh cũng phải ngỡ ngàng vì quá giỏi.

Màn diễn tả tiếng Anh cực duyên của Quân A.P

Trấn Thành bật cười khi thấy Quân A.P gặp câu khó

Nam ca sĩ xử lý "nhanh như chớp" khiến đồng đội đoán được ngay

Trấn Thành cũng phải "quay xe" thán phục.

Sau vài tập đầu tiên, Quang Tuấn đang dần chứng minh mình là ẩn số thú vị của mùa 3. Từ một diễn viên chuyên trị phim tâm lý nặng đô, anh chuyển hướng sang truyền hình thực tế với phong thái mộc mạc, chân thật và duyên dáng theo cách không ngờ. Không cần cố gắng gây cười, chỉ bằng sự vụng về tự nhiên, Quang Tuấn đã khiến người xem ấn tượng mạnh.

Running Man Việt đang lấy lại phong độ nhờ format mới lạ và dàn cast cân bằng hơn. Các tập gần đây ghi nhận lượng người xem trực tiếp hàng trăm nghìn, tương tác mạnh trên mạng xã hội, và đặc biệt là phản ứng tích cực từ công chúng.