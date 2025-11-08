Tối 8/11, concert G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] chính thức diễn ra tại Hà Nội và thu hút sự chú ý của khán giả. Từ đầu giờ chiều, hàng nghìn khán giả đã xuất hiện tại Ocean Park để sẵn sàng "quẩy" cùng "Anh Long" vào tối nay. Trong số hàng nghìn người cũng có những vị khán giả vô cùng đặc biệt là những nghệ sĩ Vbiz.

Trên trang cá nhân, nhiều sao Việt như Á hậu Thuý Vân, Diệu Nhi, Hậu Hoàng, TiTi HKT, diễn viên Quốc Anh... đã đồng loạt chia sẻ ảnh check in. Vợ chồng TiTi có mặt từ sớm, đầu tư hạng vé sang xịn để được ngắm trọn từng khoảnh khắc của idol. Diệu Nhi và hội bạn thông báo đã sẵn sàng hút hét hết mình. Đặc biệt nhấn, trong hội dự concert hôm nay có diễn viên Hồng Ánh. Nữ diễn viên cho biết 49 tuổi nhưng đây là lần đầu cô "đu idol".

"Fan cứng" Diệu Nhi không thể bỏ lỡ concert của G-DRAGON

Nhìn biểu cảm của Diệu Nhi là biết thích thú cỡ nào

Diệu Nhi đi concert cùng Hậu Hoàng và Dương Hoàng Yến

Đôi bạn thân Pông Chuẩn - Đàm Thu Trang không bỏ lỡ concert hot nào

2 "phú bà" chọn khu vực đẹp để xem "anh Long" diễn tối nay

Đàm Thu Trang lên đồ "chất chơi" khác hẳn hình ảnh vợ doanh nhân thường thấy

Diễn viên Quốc Anh

Quốc Anh xuất hiện cùng stylist Kelbin Lei

Vợ chồng ca sĩ TiTi

Salim cũng góp mặt trong concery này

Á hậu Thuý Vân

Diễn viên Hồng Ánh lần đầu "đu idol"

Hồng Ánh cũng diện đồ hoa cúc, chất chơi chẳng kém giới trẻ

Nữ diễn viên cho biết đây là trải nghiệm đặc biệt, 49 tuổi mới biết cảm giác đi dự concert

Hai đêm concert của G-DRAGON sẽ diễn ra vào ngày 8 và 9/11 tại Ocean City, Hà Nội, do 8Wonder tổ chức. Đây được xem là một trong những sự kiện âm nhạc quốc tế quy mô nhất Việt Nam cuối năm nay, quy tụ lượng fan đông đảo từ nhiều quốc gia trong khu vực.

Theo ghi nhận, sân khấu của G-DRAGON được dựng khổng lồ, bao phủ khu vực trung tâm Ocean Park với hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại bậc nhất. Theo ước tính, hơn 50.000 khán giả sẽ có mặt trong đêm diễn. Sức hút khủng khiếp của G-DRAGON tại Việt Nam khiến nhiều fan kỳ vọng Übermensch sẽ trở thành một trong những concert hoành tráng nhất lịch sử Kpop tại Việt Nam.

G-DRAGON xuất hiện tại sân khấu để thực hiện buổi soundcheck cùng người hâm mộ sở hữu vé VIP và VVIP