Lan Ngọc rời Running Man Việt?

Tối 11/10, tập 2 của Running Man Vietnam - Chạy Ngay Đi chính thức lên sóng, mang đến loạt tình huống vừa hài hước, vừa gây xúc động. Trong phần mở đầu, dàn cast đồng loạt xuất hiện với phong cách "tài phiệt" cực sang trọng, đúng tinh thần chủ đề cuộc đua thừa hưởng gia sản của gia tộc R. Ai nấy đều diện đồ chỉn chu, tạo nên khung cảnh hoành tráng hiếm thấy ở Running Man.

Giữa loạt outfit lộng lẫy đó, sự xuất hiện của Ninh Dương Lan Ngọc lại gây chú ý đặc biệt. Cô là thành viên được giới thiệu cuối cùng, xuất hiện trong bộ váy điệu đà, nhưng được đẩy ra bằng xe lăn, chân vẫn băng bó và sưng to. Theo đó, phần ghi hình này diễn ra ngay sau chấn thương mà Lan Ngọc gặp phải trong tập 1, khi tham gia vòng xé bảng tên. Do vết thương ở chân vẫn còn sưng nặng, cô được đặc cách không tham gia thi đấu trong tập này để đảm bảo sức khỏe.

Sau phần giới thiệu, Lan Ngọc chủ động thông báo không tham gia các thử thách ở tập này: "Em xin phép được rời cuộc chơi hôm nay, để nhường phần đó lại cho 8 anh chị em". Sợ khán giả hiểu lầm rằng Lan Ngọc rút khỏi chương trình, Trấn Thành lập tức đính chính ngay trên sóng: "Anh phải nói cho mọi người hiểu là em Lan Ngọc cái chân đang bị sưng thiệt, cho nên cho Lan Ngọc nghỉ ngơi một bữa hôm nay".

Lan Ngọc xuất hiện lộng lẫy ở phần mở đầu, thông báo không tham gia các thử thách của đường đua này

Lan Ngọc gây chú ý khi thông báo rời sân chơi, sau đó Trấn Thành đính chính cô chỉ nghỉ ngơi 1 ngày

Sau tuyên bố trên, Lan Ngọc rời khỏi set quay, dàn cast 8 người chia thành 2 đội

Dù không trực tiếp tham gia các thử thách, Lan Ngọc vẫn hiện diện xuyên suốt tập 2 với vai trò người quan sát và bình luận viên tại chỗ. Nữ diễn viên liên tục có những màn pha trò duyên dáng, bình luận dí dỏm và không ngừng cổ vũ đồng đội. Cô cũng khiến khán giả bật cười khi thoải mái… ngồi ăn uống, nghỉ ngơi, tận hưởng không khí trong khi mọi người đang "đấu trí đấu sức". Ở phần cuối tập, Lan Ngọc xuất hiện để công bố người chiến thắng.

Hình ảnh Lan Ngọc ngồi xe lăn nhưng vẫn nở nụ cười rạng rỡ khiến nhiều người bàn luận. Bất chấp chấn thương, cô vẫn hoàn thành lịch quay, giữ tinh thần lạc quan và chuyên nghiệp tuyệt đối.

Tới phần chơi ngoài trời, Lan Ngọc xuất hiện với vết thượng ở chân, cô được ngồi quan sát đồng đội

Thỉnh thoảng, Lan Ngọc vẫn phối hợp để pha trò

Dàn cast tranh thủ tương tác với Lan Ngọc dù cô không tham gia chơi trò chơi

Lan Ngọc không tham gia xé bảng tên nhưng sau đó xuất hiện ở đoạn chào kết

Ở tập trước, Trấn Thành có hành động nắm cổ chân Lan Ngọc kéo khiến cô bị ngã mạnh xuống sàn. Khi Trấn Thành vướng tranh cãi chơi mạnh bạo với Lan Ngọc, nữ diễn viên lên tiếng: "Thiệt sự không ngờ tới chị có cơ hội xé được bảng tên anh Thành đó. Mà lúc xé quên đau, lúc giỡn cũng quên đau. Quay xong hết mới nhớ ủa chân bị thương. Mà đúng là mấy anh em ít ai nhớ chị là con gái lắm. Chơi vậy vui. Sau cú chấn thương chị cũng sợ mọi người nương nương. Running Man phải chiến thế mới đã ha. Chờ đón những tập tiếp theo nha".

Lan Ngọc gặp chấn thương sau màn vật lộn với Trấn Thành ở tập 1

Trước đó, Lan Ngọc cũng rời chương trình Sao Nhập Ngũ vì chấn thương ở chân không kịp phục hồi. Trong thời gian ghi hình, Lan Ngọc phát hiện chân đã có dấu hiệu sưng đỏ, nặng hơn so với thời điểm mới bước vào chương trình. Chính vì lý do này, Lan Ngọc đã quyết định dừng chân, trở về nhà và kết thúc giữa chừng hành trình ở Sao Nhập Ngũ. Nữ diễn viên cho biết rất tiếc nuối nhưng cũng tự hào vì đã làm được nhiều việc, có những kỷ niệm và trải nghiệm đặc biệt trong thời gian nhập ngũ.

Lan Ngọc nghẹn ngào chia sẻ: "Khi vào môi trường quân đội, tôi thật sự mong muốn mình sẽ làm được một điều gì đó đặc biệt. Tôi là tân binh, cũng muốn được thể hiện chứ nhưng không, tôi lại cảm thấy mình là gánh nặng cho mọi người. Cho dù tôi chỉ hoàn thành những nội dung nhỏ thôi nhưng tôi rất tự hào vì mình đã làm một phần của quân đội nhân dân Việt Nam".

Chấn thương ở chân khiến Lan Ngọc phải rời chương trình Sao Nhập Ngũ

Lan Ngọc vẫn được xem là "bông hồng thép" của Running Man Vietnam, là mảnh ghép nữ duy nhất nhưng chưa bao giờ bị lép vế. Nhiều khán giả cho rằng sự có mặt của Lan Ngọc là yếu tố giúp Running Man giữ được chất duyên dáng, vừa kịch tính vừa nhẹ nhàng, đúng tinh thần của phiên bản gốc Hàn Quốc. Hiện tại, tình trạng sức khỏe của Lan Ngọc đã ổn định hơn. Cô vẫn tiếp tục đồng hành cùng chương trình trong những tập sắp tới.