Sao nam ở cảnh phim nổi nhất hiện tại: Đóng loạt phim có tỷ suất người xem “khủng”, viên mãn bên bạn diễn một thời

Red Balloon (Tham Vọng Rực Đỏ) hiện đang là tựa phim được khán giả vô cùng săn đón. Trong những diễn biến mới nhất, tỷ suất người xem lên tới con số 8,865% - một thành tích thực sự gây bất ngờ với một bộ phim chiếu trên kênh TV Chosun. Sở dĩ có được rating chạm đỉnh này là bởi phân cảnh cực "hot": Ba Da phát hiện ra việc chồng và bạn thân mình có tư tình, cô đã có màn cảnh cáo hai người giữa quán cafe. Những lời thoại đanh thép của Ba Da, sự câm nín chết lặng của cặp đôi ngoại tình khiến cảnh phim này gây sốt trên mạng xã hội.

Đảm nhận vai nam chính trong phân cảnh này là nam diễn viên Lee Sang Woo. Trong Red Balloon, anh vào vai Go Cha Won - một bác sĩ da liễu. Cuộc đời anh từ bé đã chịu sự sắp đặt của mẹ, ngay cả việc trở thành bác sĩ hay kết hôn với Ba Da cũng là mong muốn của mẹ anh. Khi bị bạn thân của Ba Da là Jo Eun Gang (Seo Ji Hye) tiếp cận, Cha Won đã sớm xiêu lòng. Anh làm hỏng hình tượng người chồng mẫu mực bởi một mối quan hệ ngoài luồng bên cô gái mà khi ở bên, anh ta được sống thật với chính mình.

Red Balloon không phải tác phẩm đầu tiên thành công về mặt rating của Lee Sang Woo. Trong sự nghiệp làm nghề gần 20 năm đi lên từ những vai phụ của mình, nam diễn viên họ Lee từng góp phần làm nên hàng loạt bom tấn rating của màn ảnh Hàn. First Wives' Club với tỷ suất người xem trung bình lên tới 41,3%; Life Is Beautiful với thành tích cao nhất đạt 26,5%; hay 24,2% cho tập cao nhất của The King's Doctor,... là một trong số những bom tấn rating mà Lee Sang Woo từng góp mặt.

Ngoài phim ảnh, Lee Sang Woo còn được chú ý bởi chuyện tình viên mãn bên người vợ là "ác nữ Penthouse" Kim So Yeon. Hai người gặp gỡ, quen biết và nảy sinh tình cảm trong quá trình ghi hình bộ phim Happy Home. Đến tháng 9/2016, thông tin hẹn hò của cặp đôi phim giả tình thật bị khui ra, họ lập tức nhận được những lời chúc phúc từ khán giả. Sau khoảng chín tháng hẹn hò, Lee Sang Woo và Kim So Yeon đã công bố kế hoạch đám cưới của mình. Họ tổ chức lễ cưới vào tháng 6/2017 cùng với bạn bè và những người thân thiết nhất. Hiện tại cặp đôi vẫn vô cùng hạnh phúc bên nhau, là một trong số những minh chứng sống cho việc tình yêu thực sự tồn tại trong làng giải trí khắc nghiệt.

Nguồn ảnh: TV Chosun, Naver