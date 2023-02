Mỹ nhân Han So Hee suýt vào vai chính phim Hàn hay nhất đang chiếu rạp

Ban đầu, vai diễn cô nàng công tố viên Kim Hwa Jin được trao cho Han So Hee - “đả nữ” thế hệ mới của điện ảnh Hàn Quốc. Nổi lên từ vai diễn “tiểu tam” trong bom tấn truyền hình The World of the Married, Han So Hee liên tục thay đổi hình tượng: từ cô sinh viên ngọt ngào Na Bi trong Nevertheless cho đến đả nữ Yoon Ji Woo trong My Name. Cô chứng tỏ mình là một trong những nữ diễn viên trẻ sáng giá của màn ảnh xứ Hàn tại thời điểm hiện tại.

Tưởng như màn ra mắt của Han So Hee trên màn ảnh rộng đã chắc như đinh đóng cột, thì cô bất ngờ thông báo sẽ rời khỏi dự án Gentleman vì lý do sức khỏe. Nữ diễn viên đã có khoảng thời gian hoạt động vô cùng chăm chỉ sau khi nổi lên như một hiện tượng qua The World of the Married, do vậy các bác sĩ khuyên cô nên tập trung nghỉ ngơi và chăm sóc sức khỏe tốt hơn. Vai chính Kim Hwa Jin được trao lại cho gương mặt mới Choi Sung Eun, và cô cũng không làm khán giả thất vọng khi mang lên màn ảnh hình tượng nữ công tố viên thông minh, sắc sảo và dũng cảm.

Park Sung Woong quyết định tham gia dự án vì Joo Ji Hoon

Park Sung Woong chia sẻ, ban đầu anh vốn đã từ chối Gentleman sau khi đọc kịch bản, lý do bởi anh “đã đóng quá nhiều vai phản diện trên màn ảnh rồi”. Trước Gentleman, Park Sung Woong và Joo Ji Hoon đã có cơ hội hợp tác trong The Spy Gone North. Thế nhưng, cơ duyên để Park Sung Woong gật đầu tham gia dự án thú vị này đến từ một tình huống khá bất ngờ.

Trong Hunt - bộ phim đầu tay tài tử Lee Jung Jae làm đạo diễn, Park Sung Woong và Joo Ji Hoon cùng tham gia với vai trò khách mời đặc biệt trong hoạt cảnh diễn ra tại Tokyo. Trên phim trường, trong khoảng thời gian chờ quay ngắn ngủi, Park Sung Woong đã kể với các đồng nghiệp về Gentleman. Thế nhưng, Joo Ji Hoon đã thuyết phục anh một lần nữa hợp tác với mình, và đó chính là lý do khán giả một lần nữa có được màn kết hợp tuyệt vời của hai nam diễn viên thực lực trên màn ảnh rộng.

Joo Ji Hoon sẵn lòng tham gia, miễn là bộ phim “có sức hút riêng”

Dù đã gây dựng được vị trí vững chắc trong lĩnh vực điện ảnh, song trái với kỳ vọng của nhiều người, Joo Ji Hoon không còn tỏ ra quá mặn mà với những bom tấn kinh phí lớn. Thay vào đó, anh dành nhiều sự quan tâm cho các tác phẩm có kinh phí và quy mô tầm trung hơn.

Chia sẻ về điều này, Joo Ji Hoon cho biết: “Tôi tin rằng các studio nên quan tâm hơn đến các tác phẩm có kinh phí tầm trung, bởi điều đó sẽ cho phép họ khám phá đa dạng các thể loại phim và chủ đề khai thác hơn. Chỉ cần một tác phẩm đủ thú vị và có sức hút riêng của mình, tôi luôn sẵn lòng tham gia.” Có lẽ đây chính là lời khẳng định chắc chắn nhất của Joo Ji Hoon về Gentleman: một tác phẩm đủ hấp dẫn và cuốn hút để anh sẵn lòng trở thành một phần quan trọng của bộ phim.

Nội dung bộ phim xoay quanh Ji Hyun Soo (Joo Ji Hoon thủ vai) – giám đốc điều hành của một công ty thám tử tư. Trong một phi vụ, anh bị vu cáo tội bắt cóc khách hàng. Trên đường bị áp giải, một vụ tai nạn xe hơi nghiêm trọng xảy ra khiến mọi người hiểu nhầm Hyun Soo là công tố viên thay vì nghi phạm. Trong quá trình sống dưới thân phận công tố viên, anh đã gặp Hwa Jin (Choi Sung Eun thủ vai), một nữ công tố ưu tú bị giáng chức khi cố gắng truy bắt luật sư ranh ma Kwon Do Hoon (Park Sung Woong thủ vai). Cả hai bắt đầu hợp tác với nhau, từng bước lật mở những bí mật kinh hoàng phía sau tội ác.

GENTLEMAN - tựa Việt: QUÝ ÔNG SỐ “ĐỎ” - đang chiếu tại rạp.