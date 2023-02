Trầm cảm vì "Lý giải tình yêu", khán giả Việt đua nhau xem phim Hàn này để chữa lành tâm hồn

Thời gian qua, bộ phim Lý giải tình yêu (The interest of love) đã thu hút được khá nhiều sự chú ý tại Việt Nam dù cho ở Hàn Quốc, thành tích của phim lại rất ảm đạm. Tuy nhiên, đáng buồn là sự chú ý này lại đến từ việc nội dung phim có vô số tình tiết gây tranh cãi.

Cho đến tập cuối cùng, các nhân vật vẫn hành xử khó hiểu, mập mờ trong tình yêu khiến khán giả cảm thấy ức chế. Ngoài ra, cách biên kịch tạo dựng nên hồi kết của phim cũng bị "ném đá".

Cụ thể, hai nhân vật chính Ha Sang Soo (Yoo Yeon Seok) - Soo Young (Moon Ga Young) đã cùng nhau đi dạo và tự hỏi nếu cả hai quyết định trở thành một cặp ngay từ đầu thì liệu mọi chuyện sẽ như thế nào. Sau khi nhìn lại những gì bản thân đã trải qua, họ lại thắc mắc rằng liệu mình có thực sự yêu đối phương hay không.

Lý giải tình yêu khiến nhiều khán giả "trầm cảm" - nguồn: jTBC

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả đánh giá rằng kết thúc của phim không giải quyết được những vấn đề mà trước đó biên kịch đã đặt ra, đồng thời cũng chẳng mang lại sự thỏa mãn cảm xúc cho người xem.

Có lẽ vì quá "trầm cảm" sau khi "thưởng thức" xong 16 tập phim Lý giải tình yêu, các fan đã tìm đến Vẻ đẹp đích thực (True beauty) để "chữa lành tâm hồn". Bằng chứng là việc tác phẩm này đã bất ngờ thăng hạng mạnh mẽ trên bảng xếp hạng TV Shows tại Netflix Việt Nam. Hiện tại, bộ phim này đang đứng ở vị trí thứ 2, thậm chí từng có lúc vượt qua Physical: 100 và Khóa học yêu cấp tốc (Crash course in romance) để chiếm giữ vị trí số 1.

Vẻ đẹp đích thực thăng hạng mạnh mẽ trên bảng xếp hạng TV Show của Netflix Việt Nam - nguồn: Netflix

Cho những ai chưa biết, Vẻ đẹp đích thực là bộ phim ngôn tình ra mắt năm 2020 do Moon Ga Young, Cha Eun Woo và Hwang In Youp đóng chính. Nội dung phim kể về một nữ sinh thường xuyên bị bắt nạt, chê bai vì không may sở hữu ngoại hình kém xinh. Tuy nhiên sau khi chuyển trường, cô lại trở thành nữ thần học đường nhờ sức mạnh của trang điểm và được 2 nam thần nổi tiếng bậc nhất theo đuổi.