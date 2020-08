Sao Hoa ngữ giảm cân quá đà, trông không khác gì bộ xương di động: Angelababy nhiều lần lộ xương xẩu nhưng chưa đến nỗi "ám ảnh" như Trịnh Sảng

Đã là người của công chúng thì lúc nào cũng phải xuất hiện thật xinh đẹp, thật hoàn hảo nhất, đó là điều mà mỗi minh tinh luôn phải khắc ghi trong đầu. Chính vì thế nên so với những người bình thường thì nỗi ám ảnh đối với cân nặng của họ lớn hơn nhiều, thậm chí dù rất gầy rồi nhưng những ngôi sao này vẫn ép mình phải giảm cân. Tuy nhiên những màn ép cân quá đà chẳng mang lại lợi ích gì cho các ngôi sao này khi họ không chỉ bị ảnh hưởng tới sức khỏe mà trông chẳng khác gì bộ xương di động.



Xuất phát điểm là người mẫu nên Angelababy đối với cân nặng của mình lại càng khắt khe hơn. Khoảng thời điểm nặng nhất của cô là 55kg, khi đó nữ diễn viên đang mang thai cậu con trai đầu lòng Tiểu Hải Miên. Sau khi sinh con, Angelababy nỗ lực giảm cân nhưng vì quá đà mà cô trông trở nên gầy gò và thiếu sức sống hơn hẳn, trong những bức hình chưa qua chỉnh sửa còn thấy xương ức lộ ra rõ ràng. Fan thường khuyên người đẹp 31 tuổi đừng nên giảm cân nữa nhưng đối với cô thì "giảm cân là sự nghiệp cả đời", không thể bỏ được.

Trước khi kết hôn và sinh con, Đường Yên cao 1m72 nhưng chỉ nặng 43kg, đây là con số khiến mọi người hết sức bất ngờ. Dù gầy quá mức như vậy nhưng Đường Yên lại rất thích diện những bộ váy ngắn hay những bộ đồ bó sát, điều này càng khiến cô trông không khác gì bộ xương di động cả. Dạo gần đây Đường Yên được nhận xét là có thân hình đầy đặn hơn, netizen cũng mong cô giữ ở mức này và đừng lao vào giảm cân quá đà như Angelababy.

Trịnh Sảng

Trịnh Sảng của hiện tại tăng cân khá nhiều và được netizen nhận xét là trông xinh đẹp và rất có sức sống, đây mới đúng chuẩn "nữ thần thanh xuân". Nhưng ai quan tâm đến Trịnh Sảng thì chắc cũng biết ngày trước cô từng có một khoảng thời gian ép cân quá đà, lại còn mắc chứng biếng ăn nên cân nặng chỉ đạt 35kg. Hình ảnh Trịnh Sảng gầy như que củi, lúc nào cũng có thể bị gió thổi đi mất từng khiến cho fan rất xót xa. Chính nữ diễn viên cũng từng thừa nhận cô bị ám ảnh chuyện giảm cân và phải có body siêu gầy.

Ngô Cẩn Ngôn

Ngô Cẩn Ngôn cũng là một trong những ngôi sao bị ám ảnh bởi cân nặng. Điều này đã khiến Ngô Cẩn Ngôn nỗ lực giảm cân, đến mức khiến bản thân trở nên gầy gò khi chỉ nặng 38kg trong khi cao đến 1m65. Netizen đã không còn lạ gì với hình ảnh Ngô Cẩn Ngôn xuất hiện với gương mặt hóp lại, cổ dài cùng thân hình gầy xơ xác. Dù gầy đến mức đấy rồi nhưng Ngô Cẩn Ngôn vẫn không chịu dừng lại, không những thế cô còn chăm diện những bộ đồ trễ vai để lộ rõ nhược điểm thân hình của mình.

La Vân Hi

Từ khi bước chân vào showbiz, La Vân Hi đã có một thân hình khá gầy gò và mất cân đối. Nhưng trong khoảng 3 năm trở lại đây khi cường độ công việc tăng cao, lại vẫn cố ép mình giảm cân khiến cho cân nặng của La Vân Hi ngày càng tụt xuống. Được biết, La Vân Hi cao 1m77 nhưng chỉ nặng 55kg, qua những bức hình chưa qua chỉnh sửa thì gương mặt anh hóp lại, thân hình gầy gò khiến ai cũng phải giật mình.

Chu Nhất Long

Cũng giống như La Vân Hi, Chu Nhất Long vốn sở hữu một thân hình khá gầy và khoảng thời điểm quay Trấn hồn, ai cũng thấy rõ gương mặt hóp lại cùng gò má cao của anh. Thời gian gần đây, vì để hoàn thành thật tốt cho vai diễn mới nên Chu Nhất Long đã lao vào công cuộc giảm cân khiến anh càng trở nên gầy hơn nhiều so với trước đây. Fan hâm mộ rất lo lắng cho tình trạng sức khỏe của Chu Nhất Long, có vẻ như nam diễn viên hiện tại nặng chưa đến 60kg.

Tiêu Chiến

Dù sở hữu chiều cao ấn tượng 1m83 nhưng cân nặng của Tiêu Chiến chỉ vào khoảng 58kg, quá gầy so với những đồng nghiệp khác. Thân hình quá gầy gò, gương mặt hốc hác, anh chàng còn được gọi là "phiên bản nam của Trịnh Sảng". Thậm chí ở trường quay của bộ phim Trần tình lệnh, ai cũng thấy thân hình mảnh khảnh của Tiêu Chiến, hơn nữa vòng eo của anh chỉ có 66, không hơn số đo trung bình của phái nữ là mấy.

Vương Nguyên

Dù vẫn đang trong giai đoạn "tuổi ăn tuổi lớn" nhưng Vương Nguyên cũng không thoát khỏi những ảnh hưởng lớn từ việc giảm cân. Hình ảnh Vương Nguyên xuất hiện với thân hình gầy gò, đôi chân quá mức mảnh khảnh từng khiến cho netizen bất ngờ. Không ai nghĩ anh chàng thành viên của TFBoys lại có thể gầy đến mức đó.

Nguồn: Weibo