Vợ đang mang thai nhưng "người tình Angelababy" Trịnh Khải vẫn vui vẻ đi hộp đêm với 2 nữ ca sĩ trẻ?

Thành viên của show Running Man bản Trung Trịnh Khải đã kết hôn cách đây không lâu và bà xã của anh, nữ diễn viên Miêu Miêu hiện đang nghỉ ngơi dưỡng thai. Thế nhưng thay vì dành nhiều thời gian ở bên vợ thì Trịnh Khải lại bị bắt gặp đi hộp đêm cùng Triệu Tiểu Đường và An Kỳ, 2 nữ ca sĩ trẻ của nhóm nhạc The Nine vừa ra mắt. Không chỉ vậy, hình ảnh quá mức thân mật của Trịnh Khải với đàn em khiến netizen rất bức xúc, trang Sina còn phải đưa ra bình luận: "Phải chăng lãng tử vẫn chưa chịu quay đầu?".



Trịnh Khải bị bắt gặp đi hộp đêm với 2 thành viên nhóm nhạc The Nine.

Anh còn có cử chỉ thân mật với cô gái khác dù đã kết hôn.

Trong làng giải trí Hoa ngữ, Trịnh Khải được đánh giá là một ngôi sao khá đào hoa và ham chơi, thường xuyên lui tới các hộp đêm và bản thân anh cũng tự mở một quán bar ở Thượng Hải. Vốn tưởng sau khi kết hôn với Miêu Miêu thì "lãng tử sẽ quay đầu", nào ngờ nam diễn viên 34 tuổi vẫn còn quá ham chơi và bỏ mặc người vợ đang bầu bí ở nhà, thậm chí còn có những hành động thân mật với cô gái khác. Nhiều người yêu thích Miêu Miêu rất lo lắng cho nữ diễn viên, tự hỏi liệu cô có chọn đúng bến đỗ hạnh phúc cho mình không.

Trịnh Khải và Miêu Miêu vừa tuyên bố kết hôn chưa lâu và đang chờ đón con đầu lòng chào đời.

Nguồn: Sina