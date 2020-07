Những sao Hoa ngữ đúng chuẩn hội "rich kid": Phùng Thiệu Phong sở hữu gia tài hàng mấy nghìn tỷ nhưng có bằng độ khủng của người này

Showbiz Hoa ngữ có rất nhiều ngôi sao xuất thân "trâm anh thế phiệt", từ nhỏ đã ngậm thìa vàng và đặt chân ở vạch đích nhưng họ vẫn vào làng giải trí chỉ vì niềm đam mê. Dù có nổi tiếng và trở thành ngôi sao hạng A hay không thì cuối cùng những vị thiếu gia, thiên kim tiểu thư này cũng đã đạt được mơ ước của mình.



Trong suốt nửa năm qua, Ngu Thư Hân đã gây bão từ bộ phim Trạm kế tiếp là hạnh phúc cho đến việc tham gia show truyền hình Thanh xuân có bạn. Theo nhiều nguồn tin, bố mẹ Ngu Thư Hân đều là doanh nhân rất thành đạt. Bản thân nữ diễn viên trẻ cũng là cổ đông trong nhiều công ty và còn nằm trong "hội bạn thân" của thiếu gia giàu nhất Trung Quốc Vương Tư Thông.

Phùng Thiệu Phong

Khi nhắc đến Phùng Thiệu Phong, khán giả nhớ tới anh là một diễn viên điển trai tài năng và có tình sử vô cùng rắc rối. Nhưng không phải ai cũng biết đến việc ông xã Triệu Lệ Dĩnh vốn xuất thân trong một gia đình giàu có với khối tài sản lên đến 300 triệu USD (khoảng 7.000 tỷ đồng) mà ai cũng phải mơ ước. Tuy nhiên, Phùng Thiệu Phong lại từ bỏ cuộc sống nhung lụa để bước chân vào showbiz, tự mình nỗ lực nhiều năm để trở thành sao hạng A.

Hoàng Tử Thao

Hoàng Tử Thao là một trong những ngôi sao 9X cực kỳ nổi tiếng trong showbiz Hoa ngữ. Trước đó anh còn là cựu thành viên của nhóm nhạc Hàn Quốc đình đám EXO. Bản thân Hoàng Tử Thao có thể nhận được thù lao rất cao khi đóng phim, nhận show cùng các hoạt động quảng cáo, hoàn toàn không cần dựa vào người cha giàu có nắm giữ khối tài sản lên đến 20 tỷ tệ (khoảng 66.000 tỷ đồng).

Trần Sở Hà

Trần Sở Hà vốn là con trai của Trần Khởi Lễ, ông trùm của bang phái xã hội đen Trúc Liên Bang ở Đài Loan, anh còn được thừa kế khối tài sản khổng lồ là 2 tỷ tệ (khoảng 6.600 tỷ đồng). Thế nhưng Trần Sở Hà lại từ chối tài sản, quyết định theo đuổi ước mơ làm diễn viên, tự mình nỗ lực để trở thành một ngôi sao nổi tiếng chứ không ỷ lại vào quyền lực của bố mình.

Kiều Hân

Kiều Hân gây chú ý khi tham gia seri phim Hoan lạc tụng cùng những ồn ào về mối quan hệ chưa được xác nhận với nam diễn viên nổi tiếng Dương Dương. Phải tới khi công chúng quan tâm đến Kiều Hân và Dương Dương, những tin tức xung quanh nữ diễn viên, đặc biệt là gia thế mới được khui ra. Kiều Hân là một thiên kim tiểu thư, có cuộc sống sang chảnh trong biệt thự rộng 1.200m2 với giá nghìn tỷ đồng cùng dàn siêu xe không ai sánh bằng.

Lâm Phong

Lâm Phong là ngôi sao nổi tiếng của TVB và từng được nhà đài này hết mực nâng đỡ. Thế nhưng ngoài "mác" diễn viên nổi tiếng, Lâm Phong còn là người thừa kế của doanh nhân bất động sản Lâm Quốc Hoa, người nắm trong tay khối tài sản vào khoảng 2 tỷ tệ (khoảng 6.600 tỷ đồng). Dù là con nhà giàu nhưng Lâm Phong rất tích cực hoạt động trong showbiz, tự mình trở thành ngôi sao hàng đầu.

Ngụy Đại Huân

Ngụy Đại Huân không quá nổi tiếng nên khi anh hẹn hò với Dương Mịch thì đã nhận phải nhiều bình luận mỉa mai, cho rằng anh không xứng. Thế nhưng nếu so về gia thế và độ giàu có thì Ngụy Đại Huân chắc chắn "ăn đứt" Dương Mịch khi anh là người thừa kế duy nhất của khối tài sản hàng trăm triệu tệ, đồng thời là cổ đông lớn của nhiều công ty.

An Dĩ Hiên

Việc kết hôn với doanh nhân Trần Vinh Luyện khiến mọi người cho rằng An Dĩ Hiên quá may mắn khi được làm dâu hào môn. Tuy nhiên khi gia thế của An Dĩ Hiên được tiết lộ, công chúng đã rất ngỡ ngàng, hóa ra thân phận thật của cô lại là thiên kim trong một gia đình rất giàu có. Có nhiều nguồn tin cho rằng sự nghiệp của An Dĩ Hiên luôn rất thuận lợi là bởi vì có gia đình phía sau làm hậu thuẫn.

Triệu Lộ Tư

Thành công của bộ phim Trần Thiên Thiên trong lời đồn giúp Triệu Lộ Tư trở nên nổi tiếng hơn bao giờ hết. Sở hữu gương mặt khả ái, diễn xuất ổn nhưng mọi người thấy Triệu Lộ Tư hầu như chỉ đóng phim chiếu mạng, cô rất hiếm có phim chiếu trên các đài. Nhưng theo nhiều nguồn tin cho biết thì Triệu Lộ Tư xuất thân trong một gia đình rất giàu có, vì đam mê nên cô tự bỏ tiền ra quay phim, không quá quan trọng chuyện nhận show, quảng cáo hay lên tạp chí như nhiều ngôi sao khác.