Trong kỳ nghỉ lễ cuối tháng 4, không chỉ du khách trong nước sôi động xê dịch, Việt Nam còn đón làn sóng check-in rộn ràng từ nhiều nghệ sĩ quốc tế. Các ngôi sao đến từ Thái Lan, Hàn Quốc liên tục chia sẻ hình ảnh, trải nghiệm tại nhiều điểm đến nổi bật, thu hút sự quan tâm lớn từ người hâm mộ.

Mới đây, nữ diễn viên Thái Lan Bua Nalinthip đăng tải loạt ảnh du lịch tại TP.HCM kèm dòng trạng thái bằng tiếng Việt: “Xin chào Việt Nam, mình đến rồi”. Trong thời gian lưu trú ngắn ngày, cô cùng bạn bè trải nghiệm nhiều hoạt động mang đậm màu sắc địa phương như đội nón lá, thưởng thức bánh mì, bún bò, bún mọc, nem nướng, dạo phố và chụp ảnh tại Nhà thờ Tân Định.

Không dừng lại ở một bài đăng, trong hai ngày 29 và 30/4, nữ diễn viên tiếp tục chia sẻ thêm nhiều khoảnh khắc thể hiện sự hào hứng với chuyến đi. Cô cũng ghé thăm Đường sách Nguyễn Văn Bình - địa điểm nổi bật với không gian rực rỡ cờ đỏ sao vàng trong dịp lễ.

Trong khi đó, nữ diễn viên Yaya Urassaya cũng gây chú ý khi bất ngờ đăng tải loạt hình ảnh tại TP.HCM trong chuyến đi cùng mẹ vào ngày 26/4. Hai mẹ con ghé thăm Phố đi bộ Nguyễn Huệ, dạo quanh các tuyến phố trang trí rực rỡ và check-in tại Nhà thờ Tân Định - công trình kiến trúc mang phong cách Gothic pha Roman, được xây dựng từ năm 1876.

Ẩm thực địa phương cũng để lại nhiều ấn tượng với nữ diễn viên. Cô cùng gia đình thưởng thức loạt món đặc trưng miền Nam như bánh mì, nem cuốn, bánh ướt cuốn thịt, gà nướng mẹt, đồng thời thử các loại đồ uống quen thuộc như nước mía, trà sữa. Trên mạng xã hội, mẹ của cô còn hào hứng viết bằng tiếng Việt: “TP.HCM vui quá. Đồ ăn quá ngon luôn”.

Không chỉ sao Thái, nhiều nghệ sĩ Hàn Quốc cũng lựa chọn Việt Nam làm điểm dừng chân trong dịp này. Ngày 26/4, ca sĩ kiêm diễn viên Seolhyun đăng tải loạt ảnh tại Phú Quốc, ghi lại những khoảnh khắc thư giãn giữa thiên nhiên biển đảo. Nữ thần Kpop được người hâm mộ nhận xét “nghiện” biển xanh, cát trắng nơi đây khi liên tục chia sẻ hình ảnh tận hưởng không gian trong lành, yên bình.

Trên trang cá nhân với hơn 3,8 triệu người theo dõi, cô xuất hiện với phong cách giản dị, ghé các quán cà phê, thưởng thức nước dừa tại nhà hàng địa phương, đồng thời duy trì thói quen vận động với các hoạt động như chạy bộ, bơi lội đầy năng lượng.

Trong dịp lễ, Jessica Jung cũng lựa chọn Phú Quốc làm điểm dừng chân nghỉ dưỡng cùng fashionista Irene Kim, nữ diễn viên Thanaerng Kanyawee và người mẫu Cici Wang. Nhóm bạn lưu trú tại một khu nghỉ dưỡng cao cấp và ghi lại nhiều hình ảnh đáng nhớ trong dịp đón tuổi mới. Đây không phải lần đầu nữ thần tượng đến Việt Nam, bởi vậy nhiều người hâm mộ cho rằng cô đặc biệt yêu thích các điểm đến tại Việt Nam.

Trước đó, nữ diễn viên Hàn Quốc Kwon Nara cũng chia sẻ loạt ảnh trong chuyến du lịch Việt Nam kèm dòng chú thích ngắn gọn: “No reason just happy” (Không có lý do gì, chỉ là hạnh phúc). Trong những khung hình được đăng tải, cô dạo quanh các tuyến phố, khu chợ tại Hội An, gây ấn tượng với vẻ đẹp nhẹ nhàng, thanh thoát.

Từ đầu năm đến nay, Việt Nam ngày càng xuất hiện thường xuyên hơn trong hành trình của nhiều nghệ sĩ châu Á. Các điểm đến như Nha Trang, Đà Nẵng, Phú Quốc, TP.HCM hay Hà Nội tiếp tục được lựa chọn nhờ sự kết hợp giữa cảnh quan đa dạng, ẩm thực phong phú và bản sắc văn hóa đặc trưng.

Sự xuất hiện liên tục của các nghệ sĩ quốc tế không chỉ tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam theo cách tự nhiên, gần gũi, đặc biệt trong các dịp cao điểm như kỳ nghỉ lễ kỷ niệm Ngày Thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5.

Theo số liệu từ Cục Thống kê, quý I năm nay, du lịch Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng với khoảng 6,76 triệu lượt khách quốc tế, tăng hơn 12% so với cùng kỳ và là con số cao nhất từ trước đến nay.

Đáng chú ý, lần đầu tiên ngành du lịch đạt mốc ba tháng liên tiếp đón trên 2 triệu lượt khách, cho thấy đà phục hồi mạnh mẽ và sức hút ngày càng rõ nét của điểm đến Việt Nam.

Trên nền tảng này, bước sang quý II,đặc biệt trong giai đoạn cao điểm lễ 30/4 và 1/5 - thị trường được kỳ vọng tiếp tục khởi sắc, khi nhu cầu du lịch nội địa và quốc tế đều có xu hướng gia tăng.