Đoàn Văn Hậu lại bất ngờ lọt hot search trên mạng xã hội khi xuất hiện trong clip cùng đồng đội trên sân Lạch Tray, Hải Phòng mới đây.

Clip này hiện đã thu về hơn nửa triệu lượt xem chỉ sau chưa đầy 24h đăng tải.

Clip quay cảnh Đoàn Văn Hậu cùng các đồng đội đi trên sân. Nguồn: saobongdaofficial

Nhiều người cho biết chỉ là một clip hết sức bình thường, thậm chí không có một lời thoại nào, song phải xem đi xem lại nhiều lần vì ấn tượng với Đoàn Văn Hậu.

Nam hậu vệ sinh năm 1999 đi hàng đầu, bên cạnh cả những cầu thủ ngoại quốc, phía sau có những cái tên nổi bật không kém như Quang Hải, Bùi Hoàng Việt Anh, Đình Bắc,... song dường như tất cả đều nhường spotlight cho chồng Doãn Hải My.

Nhiều bình luận cho rằng, nếu chỉ xét chiều cao, Văn Hậu không quá chênh lệch so với các đồng đội. Tuy nhiên, điểm khác biệt nằm ở tỷ lệ cơ thể và nền tảng thể lực.

Thân hình săn chắc, vai rộng, dáng đi vững khiến anh trông nổi bật rõ rệt trong tổng thể. Gương mặt sáng, đường nét nam tính cũng là yếu tố giúp Văn Hậu “ăn điểm” trong những khoảnh khắc đời thường như vậy.

“Văn Hậu nhìn ngầu thực sự”, chủ bài đăng bình luận.

Nhiều người cũng phải công nhận điều này khi đã từng gặp Đoàn Văn Hậu ngoài đời. Xếp hạng anh chàng vào top 1 trong những cầu thủ sở hữu thể lực nổi trội trong lứa các cầu thủ Việt Nam.

“Văn Hậu nhìn vẫn khác ha, đẹp thật, cái tướng đi cũng đỉnh”, “Đoàn Văn Hậu clip này nhìn đúng đỉnh, tính ra ổng vừa cao mà body cũng lực nữa, mặt sáng”, “Gặp Văn Hậu ngoài đời rồi, ngoại hình ổn lắm, cao, to và dáng chuẩn”,... là những bình luận của cư dân mạng.

Nhiều người cũng nhanh chóng gọi tên Doãn Hải My phía dưới clip này, khen cô nàng “số hưởng”, chúc mừng lấy được chồng vừa đẹp trai vừa giỏi. “Nhất chị My nhá”, một cư dân mạng bình luận.

Nam cầu thủ từng được ví là nhân tố nổi trội của bóng đá Việt Nam. Khi mới 17 tuổi, cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Hà Nội đã được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam. Anh góp mặt trong hành trình vô địch AFF Cup 2018, sau đó có thời gian thi đấu tại Hà Lan trong màu áo SC Heerenveen - một trong số ít cầu thủ Việt Nam xuất ngoại ở giai đoạn đó.

Trở về nước năm 2020, khi đang khoác áo CLB Công an Hà Nội, sự nghiệp của Văn Hậu bất ngờ chững lại vì chấn thương. Quãng thời gian điều trị kéo dài khiến nhiều người đặt dấu hỏi về khả năng trở lại. Thậm chí, đã có những ý kiến cho rằng anh nên cân nhắc giải nghệ, nhất là khi đã lập gia đình.

Tuy nhiên, thay vì lên tiếng hay phản bác, Văn Hậu chọn cách im lặng tập trung hồi phục. Sau hơn một năm điều trị và tập luyện, anh chính thức trở lại sân cỏ từ đầu năm 2025. Những lần ra sân gần đây cho thấy thể trạng của hậu vệ này đang dần ổn định, vẫn giữ được nền tảng thể lực và phong độ chuyên môn.

Hiện tại, Đoàn Văn Hậu sở hữu thể hình lý tưởng với chiều cao 1,86 m cùng nền tảng thể lực tốt.

Doãn Hải My cũng không hề kém cạnh. Cô nàng nổi tiếng là người đẹp toàn diện có cả nhan sắc lẫn học vấn,... Cô lọt Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020, đạt danh hiệu Người đẹp Tài năng, tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội loại giỏi, IELTS 7.0 và có kinh nghiệm kinh doanh riêng.

Hiện tại, song hành với vai trò làm vợ, làm mẹ, Doãn Hải My cũng đang tiếp tục sự nghiệp học tập. Cô hiện tham gia chương trình đào tạo thạc sĩ tại Đại học Luật Hà Nội (HLU).

Sau khi kết hôn, Doãn Hải My là hậu phương vững chắc cho chồng, đồng hành trong giai đoạn anh gặp khó khăn về sự nghiệp khi gặp chấn thương. Hiện tại, mỗi lần chồng ra sân thi đấu cô nàng đều đi cùng để ủng hộ, cô vũ chồng. Bởi thế, Doãn Hải My là một trong những nàng WAGs sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo. Cô nàng được đánh giá cao về cả nhan sắc lẫn tính cách.

