Jenny Huỳnh vốn được biết đến với hình ảnh “tiểu thư” YouTube, có xuất thân không phải dạng vừa nhưng luôn giản dị, chỉn chu và ưu tiên chuyện học hành. Cô nàng hiếm khi xuất hiện với những outfit quá nổi bật mà giữ phong cách khá kín đáo, nhẹ nhàng.

Chính vì vậy, mỗi lần Jenny Huỳnh lên đồ xinh xắn hơn bình thường lại dễ khiến dân tình bất ngờ. Chùm ảnh mới nhất của Jenny tại Đại học Oxford (Anh) - một trong những đại học danh giá nhất thế giới - là một ví dụ.

Theo đó, Jenny Huỳnh tham gia buổi tiệc formal (tiệc trang trọng, yêu cầu quy chuẩn cao về trang phục, tác phong và nghi thức, thường mang tính chất nghiêm túc, sang trọng) tại trường trong trang phục lộng lẫy. Cô chọn chiếc váy trắng nữ tính, cô mang đến cảm giác đúng kiểu công chúa trong lâu đài - nhẹ nhàng nhưng vẫn nổi bật.

Điểm đáng nói là outfit này của Jenny Huỳnh không hề quá cầu kỳ hay phô trương. Tuy nhiên, so với hình ảnh thường ngày khá kín đáo, chỉ một chút thay đổi nhỏ cũng đủ khiến tổng thể trở nên khác biệt.

Phía dưới loạt ảnh của Jenny, dân tình ngay lập tức để lại hàng loạt bình luận xuýt xoa: “Nay Jenny chịu chơi dữ ha? Bình thường kín mít mà nay thoáng nhẹ cái là nhìn cuốn liền luôn. Xinh dữ luôn, đẹp kiểu nhìn là mê liền”, “Bùng nổ rồi! Đẹp quá!”, “Dạo này cổ đẹp gái điên”, “Trời ơi! Đẹp xuất sắc luôn! Bả giỏi kinh khủng luôn ạ”, “Ông trời không cho ai tất cả nhưng lại tạo ra Jenny”,...

Trước đó, trên kênh YouTube, Jenny Huỳnh cũng lý giải về chuyện xuất hiện và đi học tại Oxford.

Nữ YouTube cho biết mình đã từng đến Anh 1 - 2 lần trước đây và thấy rất thích nơi này. Oxford là một trong những ngôi trường giấc mơ của Jenny vì đây là nơi có kiến trúc cổ kính giống như trong phim Harry Potter mà cô cực kỳ yêu thích. Đây cũng là lý do mà Jenny quyết tâm nộp hồ sơ tham gia chương trình giao lưu sinh viên của Đại học Stanford (Mỹ) - nơi Jenny đang theo học và trường Oxford.

Jenny Huỳnh tiết lộ cô đã phải nộp đơn tận 3 lần mới có thể đặt chân đến Oxford. Lần đầu tiên vào năm nhất (khoảng tháng 1/2024), cô đã bị từ chối; lần thứ hai cô nằm trong danh sách chờ (waitlist) nhưng sau đó đã rút tên; và đến lần thứ ba (tháng 10/2025), cô mới chính thức nhận được kết quả trúng tuyển để nhập học theo chương trình trao đổi sinh viên vào năm 2026.

Với Jenny Huỳnh, đây là một hành trình mới sau khi cô đã từng học tại Stanford và Bắc Đại (Trung Quốc), thể hiện mong muốn được khám phá và trải nghiệm nhiều nền giáo dục khác nhau trên thế giới của nữ YouTuber.

Jenny Huỳnh có tên thật là Huỳnh Việt Hoàng Vy, sinh năm 2005. Jenny đang sở hữu hơn 4,1 triệu người theo dõi trên YouTube, cùng lượng người theo dõi lần lượt là 7,3 triệu trên TikTok, 2,1 triệu trên Instagram và 2,5 triệu trên Facebook.

Nội dung video của Jenny Huỳnh vlog đời thường, chia sẻ cuộc sống học tập, sinh hoạt và những trải nghiệm cá nhân một cách giản dị, tự nhiên. Các video của cô nhanh chóng lan tỏa trên nhiều nền tảng, giúp Jenny trở thành một trong những nhà sáng tạo nội dung có sức ảnh hưởng lớn nhất hiện nay.

Về học vấn, sau khi tốt nghiệp trung học tại Mỹ, Jenny Huỳnh trúng tuyển Đại học Stanford - một trong những trường đại học hàng đầu thế giới. Đầu năm 2025, cô tiếp tục được lựa chọn tham gia chương trình trao đổi sinh viên giữa Stanford và Đại học Bắc Kinh (Bắc Đại), theo học tại Trung Quốc trong một học kỳ. Sau đó Jenny đã quay lại học tại Stanford học tiếp 2 học kỳ và như đã đề cập phía trên, tiếp tục chuyển sang Oxford học về kinh tế và kinh doanh.

Jenny Huỳnh cũng liên tục được vinh danh tại các giải thưởng lớn.

Cuối năm 2025, Jenny lọt top đề cử Young ID tại WeYoung by WeChoice Awards. Cũng trong năm này, cô bạn được Forbes Asia vinh danh trong danh sách “30 Under 30 Asia”, trở thành người Việt trẻ tuổi nhất được ghi nhận ở lĩnh vực sáng tạo nội dung. Năm 2024, cô được YouTube vinh danh là một trong những nhà sáng tạo nổi bật nhất tại Việt Nam. Năm 2023 Jenny Huỳnh là đề cử Z-Face - Gương mặt Gen Z nổi bật thuộc hạng mục Gen Z Area tại WeChoice Awards.