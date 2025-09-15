Ở tuổi 68, diễn viên gạo cội Lily Tien (Đài Loan, Trung Quốc) vẫn khiến công chúng bất ngờ bởi diện mạo trẻ trung, năng động chẳng khác gì thanh niên. Xuất hiện trong nhiều chương trình truyền hình, bà gây ấn tượng với làn da căng mướt, vóc dáng gọn gàng, ánh mắt tươi sáng và sự nhanh nhẹn hiếm thấy ở phụ nữ cùng độ tuổi.

Điều khiến khán giả tò mò là bí quyết nào giúp một người phụ nữ bước vào tuổi "xế chiều" mà vẫn giữ được phong thái trẻ trung đến vậy. Và câu trả lời nằm ở thói quen ăn uống và lối sống lành mạnh. Một trong những thói quen cực kỳ đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả là: Mỗi sáng Lily Tien đều uống một thìa dầu ô liu cùng một cốc nước ấm khi bụng rỗng.

Mỹ nhân Đài Loan giảm 10kg trong 3 tháng nhờ uống dầu ô liu mỗi sáng

Chia sẻ với truyền thông, Lily Tien tiết lộ, cô bắt đầu ngày mới bằng cách uống một thìa dầu ô liu nguyên chất pha với nước ấm. Thói quen nhỏ ấy đã giúp cô giảm tới 10kg trong 3 tháng mà không cần ăn kiêng khắt khe.

Nghe qua tưởng như khó tin, nhưng khoa học hiện đại đã lý giải thói quen này một cách thuyết phục:

Dầu ô liu chứa chất béo lành mạnh (axit béo không bão hòa đơn). Khi uống vào buổi sáng, dầu ô liu giúp kích hoạt hệ tiêu hóa, tạo cảm giác no lâu, từ đó hạn chế tình trạng ăn vặt và nạp calo dư thừa trong ngày.

Polyphenol và vitamin E trong dầu ô liu hoạt động như chất chống oxy hóa mạnh mẽ, không chỉ bảo vệ tế bào khỏi lão hóa mà còn hỗ trợ quá trình đốt mỡ thừa.

Kết hợp với nước ấm, dầu ô liu được "kích hoạt" nhẹ nhàng trong dạ dày, giúp thanh lọc hệ tiêu hóa, thúc đẩy chuyển hóa và đào thải độc tố.

Chính sự cộng hưởng này tạo nên hiệu quả kép: Giảm cân an toàn và đẹp da bền lâu.

Vì sao uống dầu ô liu buổi sáng lại trẻ hóa làn da?

Không chỉ giúp Lily Tien giảm cân, thói quen này còn mang lại cho bà làn da căng sáng dù đã ngoài 60. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, dầu ô liu là "thần dược" của làn da phụ nữ trung niên:

Chống khô da, giữ ẩm tự nhiên: Axit béo trong dầu ô liu bổ sung lớp màng lipid bảo vệ da, giảm tình trạng khô ráp thường thấy ở tuổi mãn kinh.

Ngăn ngừa nếp nhăn: Vitamin E và polyphenol làm chậm quá trình hình thành gốc tự do - thủ phạm gây lão hóa sớm.

Tăng độ đàn hồi và sáng mịn: Các dưỡng chất trong dầu ô liu kích thích sản sinh collagen, giúp da căng bóng tự nhiên.

Không khó để nhận ra vì sao Lily Tien dù gần 70 tuổi vẫn giữ được nét rạng rỡ, tươi trẻ.

Ngoài giảm cân, đẹp da, dùng dầu ô liu đúng cách đem lại nhiều lợi ích khác

Bảo vệ tim mạch: Nhiều nghiên cứu cho thấy dầu ô liu giúp giảm cholesterol xấu (LDL) và tăng cholesterol tốt (HDL), từ đó phòng ngừa xơ vữa động mạch.

Giảm nguy cơ loãng xương: Polyphenol trong dầu ô liu có tác dụng cải thiện mật độ xương, rất quan trọng với phụ nữ sau mãn kinh.

Hỗ trợ trí nhớ: Chất béo lành mạnh trong dầu ô liu góp phần nuôi dưỡng tế bào thần kinh, giảm nguy cơ Alzheimer và suy giảm trí nhớ tuổi già.

Ổn định đường huyết: Dầu ô liu giúp kiểm soát lượng đường trong máu, có lợi cho người có nguy cơ tiểu đường tuýp 2.

Lưu ý khi uống dầu ô liu buổi sáng

Dù tốt cho sức khỏe, thói quen này cũng cần áp dụng đúng cách để tránh phản tác dụng:

Chọn dầu ô liu nguyên chất (Extra Virgin Olive Oil): Đây là loại ít qua xử lý, giữ nguyên dưỡng chất.

Liều lượng vừa phải: Chỉ nên dùng khoảng 1 thìa cà phê - 1 thìa canh mỗi sáng. Uống quá nhiều có thể gây rối loạn tiêu hóa.

(Nguồn ảnh: Internet)