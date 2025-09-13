Khi bước vào tuổi trung niên, cơ thể chúng ta bắt đầu "nói sự thật". Xương không còn chắc khỏe như trước, chúng ta sợ ngã khi đi bộ, chân đau nhức sau khi đứng lâu, ngay cả khi trở mình trong lúc ngủ cũng phát ra tiếng kêu lách cách. Nhiều người chỉ nhận ra mình có thể bị loãng xương vào thời điểm này. Họ vội vã đến hiệu thuốc để mua thực phẩm bổ sung canxi, nghĩ rằng bổ sung canxi sẽ giải quyết được mọi vấn đề.

Nhưng liệu điều này có thực sự đúng? Câu chuyện về một người uống viên canxi cacbonat trong 2 năm, nhưng xương vẫn chưa cứng lại và đã qua đời. Đây không phải là một chiêu hù dọa, mà là một câu hỏi đáng suy ngẫm: Liệu chỉ cần đọc hướng dẫn sử dụng khi dùng thực phẩm bổ sung canxi là đủ? Hay còn có những mẹo ẩn nào mà chúng ta đang bỏ qua?

Một phụ nữ 58 tuổi (Trung Quốc), đã nghỉ hưu và sống nhàn nhã ở nhà. 2 năm trước, khám sức khỏe cho thấy mật độ xương của cô thấp hơn bình thường. Cô lập tức đi mua viên canxi cacbonat D3 uống hàng ngày, đều đặn và không gián đoạn.

Nhưng 2 năm sau, cô phải nhập viện vì gãy xương nhẹ, cuối cùng đã qua đời. Khám nghiệm cho thấy, xương của cô từ lâu đã giòn mủn như bã đậu phụ. Việc bổ sung canxi, thay vì củng cố xương, thực tế lại làm chậm quá trình điều trị .

Câu chuyện này thật đáng sợ. Người phụ nữ đã làm mọi thứ đúng với người bị loãng xương: Bổ sung canxi, uống vitamin D và kiểm soát chế độ ăn uống... Vậy tại sao cô ấy lại không được cải thiện sức khỏe xương? Vấn đề nằm ở những chi tiết bị bỏ qua:

Thứ nhất, bổ sung canxi không đồng nghĩa với việc chữa khỏi bệnh loãng xương

Khi nhiều người nghe đến thuật ngữ loãng xương, điều đầu tiên họ nghĩ đến là "thiếu canxi". Mặc dù xương chủ yếu được cấu tạo từ canxi, nhưng loãng xương không chỉ đơn thuần là mất canxi mà là sự rối loạn chuyển hóa xương - sự mất cân bằng giữa quá trình "xây dựng" và "phá hủy" xương.

Trong điều kiện bình thường, xương của cơ thể con người được chuyển hóa âm thầm mỗi ngày: Các tế bào xương cũ bị phá hủy và các tế bào xương mới được tổng hợp. Điều này giống như việc xây dựng một ngôi nhà, vừa phá hủy vừa sửa chữa cùng một lúc.

Nhưng sau thời kỳ mãn kinh, nồng độ estrogen giảm, quá trình phân hủy xương diễn ra nhanh hơn trong khi quá trình xây dựng xương chậm lại, khiến xương ngày càng rỗng. Việc bổ sung canxi đơn thuần vào thời điểm này cũng giống như việc nhồi gạch vào một ngôi nhà đã có nền móng yếu. Nó không chỉ không chịu được mà còn có thể làm sụp đổ toàn bộ cấu trúc.

Thứ hai, hấp thu vitamin D kém khiến loãng xương khó cải thiện

Viên canxi cacbonat D3 có chứa vitamin D3, nhưng đây là "tiền chất" phải được gan và thận chuyển hóa thành dạng hoạt động trước khi có tác dụng.

Nếu chức năng gan và thận không tốt, hoặc quá trình trao đổi chất chậm lại do tuổi tác, bạn sẽ không thể hấp thụ thức ăn dù có ăn bao nhiêu. Giống như mua hạt giống tốt, nhưng không có đất và nước, chúng sẽ không nảy mầm.

Thứ ba, dùng thực phẩm bổ sung canxi không đúng cách

Canxi cacbonat cần đủ axit dạ dày để hấp thụ, nhưng nhiều người uống thuốc dạ dày hoặc trà sau bữa ăn, hoặc thậm chí uống thực phẩm bổ sung canxi khi bụng đói, tất cả đều có thể ảnh hưởng đến sự hấp thụ. Một số người thậm chí còn dùng thực phẩm bổ sung canxi đồng thời với thực phẩm bổ sung sắt và kháng sinh, dẫn đến "cạnh tranh" giữa 2 loại, ngăn cản sự hấp thụ.

Điều trị loãng xương bằng cách nào?

Có rất nhiều loại thuốc có sẵn trên lâm sàng, không chỉ riêng thực phẩm bổ sung canxi. Chúng bao gồm bisphosphonate, thuốc điều biến thụ thể estrogen chọn lọc, các chất tương tự hormone tuyến cận giáp. Đây mới là những người thợ thực sự "sửa chữa ngôi nhà". Thực phẩm bổ sung canxi chỉ là trợ thủ, giúp họ di chuyển những viên gạch; không thể tự mình làm việc .

Người phụ nữ đó đã uống viên bổ sung canxi trong 2 năm mà không có bất kỳ phương pháp điều trị nào khác, hoàn toàn dựa vào "người trợ lý" thay vì thuê một "người làm" thực sự. Khám nghiệm cho thấy, các dấu hiệu chuyển hóa xương của cô tăng vọt, chứng tỏ tình trạng mất xương nghiêm trọng. Tuy nhiên, cô đã không tái khám hoặc dùng thuốc, khiến tình trạng dần trở nên tồi tệ hơn.

Nghĩ mà xem, chẳng phải nhiều người cũng có thói quen tương tự sao? Họ uống thuốc mà không tái khám, nghĩ rằng nếu không có triệu chứng thì không sao cả.

Vấn đề là loãng xương thường là một căn bệnh thầm lặng. Nó không gây đau hay ngứa. Chỉ khi bị gãy xương, người ta mới phát hiện ra xương đã rỗng từ lâu. Vì vậy, đừng coi thường "bệnh xương" này, vì nó có thể đe dọa tính mạng nếu bạn không cẩn thận.

Tóm lại, vấn đề của người phụ nữ này là cô ấy đã bỏ bê việc tái khám, bỏ bê việc điều hòa chuyển hóa xương và bỏ bê việc can thiệp thuốc kịp thời . 3 điểm này, tuy có vẻ nhỏ nhặt, nhưng thực ra lại rất quan trọng.

Trong cuộc sống, nhiều người từng bước biến những việc nhỏ thành việc lớn, không phải vì họ làm sai mà vì họ chưa làm hết mình.

Khi nghe ai đó nói họ đang dùng thực phẩm bổ sung canxi, đừng vội khen ngợi họ bằng câu "Bạn khỏe quá". Thay vào đó, hãy hỏi một cách nhẹ nhàng: "Bạn đã kiểm tra mật độ xương chưa? Bác sĩ khuyên dùng loại nào?". Điều này có thể quan trọng hơn việc tặng họ một lọ thực phẩm bổ sung canxi.

(Ảnh minh họa: Internet)

(Nguồn: TT)