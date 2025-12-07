Nón lá, áo dài và hình ảnh rồng thời Lý xuất hiện tại sân khấu Tân binh toàn năng

Tập 10 “Tân Binh Toàn Năng” mang đến một đêm Công diễn 4 đầy cảm xúc, khi văn hóa Việt Nam được tôn vinh rực rỡ ngay trên sân khấu giao lưu quốc tế. Những hình ảnh quen thuộc như nón lá, áo dài và họa tiết rồng thời Lý bất ngờ xuất hiện trong tiết mục “Bass Âm”, tạo nên khoảnh khắc khiến khán giả không khỏi tự hào. Tuy nhiên, đằng sau giây phút thăng hoa ấy là một đêm thi khốc liệt, nơi đội hình Tân binh thăng cấp phải đối diện với thất bại sát nút và chia tay hai gương mặt mạnh: Hồ Đông Quan và Swan Nguyễn.

Ngay từ vòng Phá băng, cục diện đã đảo chiều theo cách không ai ngờ tới. Tiết mục “Take u home tonight” chỉ đạt 92,9% – thiếu 0,6% để vượt qua mức thử thách 93,5%.

Sai lệch nhỏ nhoi ấy khiến Hồ Đông Quan và Swan Nguyễn mất quyền thi đấu tại vòng 2, bị dancers thay thế và không được cộng điểm tích lũy cá nhân. Không khí nặng nề bao trùm đội hình. Cường Bạch thừa nhận cả nhóm đã không đủ tốt, trong khi trưởng nhóm Duy Lân chia sẻ tâm trạng bị đè nặng bởi trách nhiệm đúng lúc anh vừa nhận vai trò leader. Wonbi, vốn là người nhạy cảm và gần gũi với các thành viên, cho biết tinh thần bị kéo xuống đáng kể sau cú trượt điểm này.

Áp lực tiếp tục gia tăng khi các tân binh bước vào vòng 2 với hai tiết mục có mức thử thách lên đến 96%. Ngay sau màn trình diễn “Bass Âm”, sức chịu đựng của họ lập tức bộc lộ rõ rệt. Wonbi ngã quỵ ngay trên sân khấu và phải dùng bình oxy để ổn định hơi thở. Tại hậu trường, Phúc Nguyên bật khóc nức nở vì quá tải, nghẹn giọng thừa nhận cơ thể đã không còn nghe theo ý mình. NSX Toàn năng SOOBIN chứng kiến toàn bộ nỗ lực ấy và chia sẻ rằng các tân binh đã dùng tất cả năng lượng cuối cùng để đứng vững trên sân khấu.

Ở giữa những căng thẳng chồng chất, “Bass Âm” bất ngờ trở thành điểm tựa cảm xúc. Đây là tiết mục hiếm hoi trong mùa đưa trọn vẹn tinh thần Việt Nam lên sân khấu quốc tế thông qua âm thanh đời thường, chất liệu đường phố và những biểu tượng văn hóa như nón lá, áo dài, rồng thời Lý. Các tân binh chia sẻ niềm tự hào khi được trình diễn một tiết mục mang đậm dấu ấn văn hóa – nơi âm nhạc trở thành cầu nối giữa thế hệ trẻ và bạn bè quốc tế. Nhờ đó, bài thi vượt mốc thử thách với điểm số ấn tượng, trở thành một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của chương trình. SOOBIN cho biết khi được khoác lên trang phục truyền thống và nhận sự cổ vũ từ khán giả, các tân binh đã “cháy” hơn gấp nhiều lần so với lúc tập luyện.

Thế nhưng niềm vui ấy không kéo dài. Tiết mục “Úm ba la” sau đó lại thất bại sít sao khi thiếu 0,5% so với mức thử thách. Kết quả này buộc chương trình phải đưa ra quyết định loại trừ, và hai cái tên phải dừng cuộc chơi là Hồ Đông Quan và Swan Nguyễn. Trong khi những người dẫn đầu bảng tích lũy như Phúc Nguyên, Lâm Anh hay Cường Bạch tiếp tục tiến lên, việc mất đi hai chiến binh mạnh khiến đội hình rơi vào khoảng lặng lớn.

Khoảnh khắc chia tay diễn ra đầy nước mắt. Wonbi – người thân thiết với cả hai – gần như gục xuống: công diễn trước cậu đã mất một người bạn, lần này lại tiếp tục chứng kiến hai anh em rời cuộc đua. Cậu nghẹn ngào nhớ lại lời hứa “cùng nhau debut” với Hồ Đông Quan, một lời hứa giờ đã không thể thực hiện. SOOBIN cũng không giấu được sự choáng váng vì ban đầu anh nghĩ chỉ loại một người. Anh gửi lời nhắn đầy tin tưởng đến Swan Nguyễn và khẳng định sự hiện diện của Hồ Đông Quan luôn là điểm tựa lớn trong nhóm.

Hồ Đông Quan chia sẻ rằng cậu tiếc nuối vì vẫn còn một sân khấu “nợ khán giả”, nhưng đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục bước đi như một center trong hành trình riêng. Trong khi đó, Swan Nguyễn nghẹn giọng khi nhắc đến ký túc xá, nơi cậu gọi là “nhà”, với 11 anh em ăn ngủ cùng nhau suốt thời gian qua.

Công diễn 4 khép lại với đủ đầy những gam màu: Tự hào vì văn hóa Việt tỏa sáng trên sân khấu quốc tế, xót xa khi chia tay hai gương mặt tiềm năng, và thán phục trước tinh thần bứt phá của những tân binh trẻ. “Tân Binh Toàn Năng” tiếp tục chứng minh là sân chơi nghiêm túc, đề cao chuyên môn và kỷ luật, hướng tới việc xây dựng thế hệ nghệ sĩ trẻ mang bản lĩnh Việt – những người vừa gìn giữ giá trị truyền thống, vừa sẵn sàng bước ra sân khấu thế giới.