Vừa qua, cựu siêu mẫu Ngọc Quyên chính thức thông báo đóng cửa công ty tại Mỹ sau 11 năm hoạt động. Quyết định này đánh dấu một chặng đường dài nhiều nỗ lực, thăng trầm của cô khi lựa chọn định cư và khởi nghiệp nơi xứ người.

Theo chia sẻ từ Ngọc Quyên, công ty của cô được thành lập từ năm 2014 tại bang California (Mỹ), hoạt động trong lĩnh vực thời trang, làm đẹp và chăm sóc sức khỏe. Đây từng là "đứa con tinh thần" giúp cựu siêu mẫu ổn định cuộc sống, tự chủ tài chính và nuôi con sau biến cố hôn nhân.

Tuy nhiên, khoảng thời gian gần đây, đặc biệt trong năm 2025, tình hình kinh doanh bắt đầu chững lại. Ngọc Quyên thẳng thắn thừa nhận doanh thu giảm mạnh trong khi khối lượng công việc ngày càng nhiều. Việc không thể thuê thêm nhân sự khiến cô phải một mình cáng đáng mọi thứ, từ vận hành, bán hàng đến quản lý, dẫn đến kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần. Sau nhiều đắn đo, nữ người mẫu quyết định khép lại hành trình 11 năm để bảo vệ sức khỏe và cân bằng cuộc sống.

Sau khi đóng cửa công ty, Ngọc Quyên cho biết cô sẽ sống chủ yếu bằng nguồn thu thụ động từ bất động sản, đồng thời dành nhiều thời gian hơn cho con trai. Bên cạnh đó, nữ người mẫu cũng để ngỏ khả năng quay lại nghệ thuật hoặc hợp tác trong những dự án kinh doanh mới nếu có cơ hội phù hợp.

Ngọc Quyên thông báo đóng cửa công ty sau 11 năm kinh doanh. Clip: NVCC

Sinh năm 1988, Ngọc Quyên từng là cái tên phủ sóng mạnh mẽ trên các sàn catwalk Việt vào những năm 2000. Sở hữu chiều cao nổi bật cùng nét đẹp Á Đông sắc sảo, cô nhanh chóng vươn lên hàng siêu mẫu, trở thành gương mặt quen thuộc của loạt show diễn lớn. Không chỉ dừng lại ở thời trang, Ngọc Quyên còn lấn sân sang phim ảnh và để lại dấu ấn qua nhiều tác phẩm như Tuyết nhiệt đới, Hoa dã quỳ, Mỹ nhân kế hay Mẹ chồng.

Khi sự nghiệp đang ở giai đoạn rực rỡ, Ngọc Quyên bất ngờ lựa chọn rẽ hướng sang đời sống gia đình. Năm 2014, cô kết hôn với bác sĩ Richard Lê, một Việt kiều Mỹ. Mối quan hệ của cả hai từng khiến công chúng ngạc nhiên khi tiến triển rất nhanh, chỉ sau một tháng tìm hiểu đã đi đến hôn nhân. Sau đám cưới, nữ siêu mẫu gần như rút lui khỏi showbiz Việt, sang Mỹ định cư và tập trung cho gia đình nhỏ.

Ngọc Quyên từng là mỹ nhân đình đám của làng thời trang Việt, gây chú ý khi lấn sân sang diễn xuất. Ảnh: Phim Mỹ Nhân Kế

Những năm đầu nơi đất khách, Ngọc Quyên đối diện không ít khó khăn vì thay đổi môi trường sống và nhịp sinh hoạt. Đến năm 2017, cuộc hôn nhân của cô và chồng bác sĩ khép lại trong sự tiếc nuối của nhiều người, dù cả hai đã có với nhau một con trai. Ngọc Quyên cho biết nguyên nhân chia tay xuất phát từ việc không tìm được tiếng nói chung trong đời sống vợ chồng. Sau ly hôn, cô quyết định ở lại Mỹ, làm mẹ đơn thân và nuôi con, đồng thời giữ kín đời sống tình cảm trong thời gian dài.

Một chi tiết từng gây chú ý là trong những năm chung sống, Ngọc Quyên gần như không biết nhiều thông tin về gia đình chồng. Cô cho rằng đó là lựa chọn từ cả hai phía, không hỏi sâu vào đời tư của nhau để giữ sự thoải mái trong hôn nhân. Sau khi ly hôn, Ngọc Quyên được giữ lại nhà và xe, đồng thời chồng cũ chủ động chu cấp chi phí sinh hoạt cho hai mẹ con mỗi tháng, dù cô khẳng định bản thân không yêu cầu phân chia tài sản.

Ngọc Quyên làm mẹ đơn thân tại Mỹ. Ảnh: NVCC

Rời xa hào quang sàn diễn, Ngọc Quyên chuyển hướng sang kinh doanh để ổn định cuộc sống. Cô từng thẳng thắn chia sẻ việc buôn bán, livestream nơi xứ người không hề dễ dàng, thậm chí có lúc chịu áp lực từ định kiến khi một siêu mẫu phải tự mình bán hàng. Tuy nhiên, theo thời gian, cô chọn cách buông bỏ những hào quang cũ để sống đúng với thực tế và nhu cầu của bản thân.

Song song với công việc kinh doanh, Ngọc Quyên thỉnh thoảng vẫn xuất hiện tại một số sự kiện với vai trò khách mời hoặc tham gia các bộ ảnh thời trang. Dù vậy, cô thừa nhận cơ hội nghệ thuật không còn nhiều như trước, nên việc tập trung làm kinh tế là lựa chọn cần thiết để đảm bảo cuộc sống lâu dài.

Bên cạnh buôn bán, Ngọc Quyên nhận công việc mẫu ảnh, thỉnh thoảng trở về nước tham gia vài hoạt động giải trí. Ảnh: NVCC

Về chuyện tình cảm, đến tháng 10 năm 2021, Ngọc Quyên mới công khai mối quan hệ với bạn trai ngoại quốc sau nhiều năm kín tiếng. Trước đó, cả hai đã âm thầm đồng hành cùng nhau khoảng 4 năm. Bạn trai của cô là kỹ sư xây dựng, đang sinh sống và làm việc tại Mỹ, đồng thời có một con gái riêng. Dù khoảng cách địa lý khá xa, anh vẫn thường xuyên sắp xếp thời gian đến thăm Ngọc Quyên và con trai cô.

Không chỉ ủng hộ công việc kinh doanh của bạn gái, người yêu Ngọc Quyên còn được nhận xét là rất yêu thương con riêng của cô. Cả hai khá thoải mái xuất hiện cùng nhau trong một số sự kiện và chia sẻ những khoảnh khắc đời thường. Sau nhiều biến cố, cuộc sống hiện tại của Ngọc Quyên được khán giả nhận xét là ổn định, nhẹ nhàng và bình yên hơn so với giai đoạn trước.