Gõ Cửa Nhà Mỹ Nam: Dự án phim tương tác quy tụ các gương mặt bước ra từ Tân Binh Toàn Năng

Tối 29/12/2025 tại TP.HCM, dự án Gõ Cửa Nhà Mỹ Nam chính thức ra mắt, đánh dấu lần đầu tiên mô hình phim tương tác cùng thần tượng được giới thiệu đến khán giả Việt Nam. Chương trình phát sóng độc quyền trên MangoPlus, ứng dụng xem phim thuộc hệ sinh thái giải trí của YeaH1.

Dự án quy tụ 5 nghệ sĩ bước ra từ chương trình Tân Binh Toàn Năng gồm Hồ Đông Quan, Cường Bạch, Thái Lê Minh Hiếu, Lâm Anh và Phúc Nguyên. Trong suốt 3 ngày 2 đêm, các nghệ sĩ cùng sinh hoạt trong một không gian chung, tạm rời xa sân khấu và phòng tập để chia sẻ đời sống thường nhật, cảm xúc cá nhân và những câu chuyện phía sau ánh đèn sân khấu.

Điểm khác biệt lớn nhất của Gõ Cửa Nhà Mỹ Nam nằm ở định dạng nội dung tương tác. Thay vì chỉ theo dõi thụ động, khán giả sẽ trực tiếp nhập vai một nhân vật đặc biệt trong nhà chung, đưa ra các lựa chọn và quyết định ảnh hưởng đến mạch cảm xúc, tương tác cũng như diễn biến tiếp theo của câu chuyện.

Mỗi lựa chọn đều tạo ra những nhánh nội dung khác nhau, giúp người xem có cảm giác đồng hành thật sự cùng các nghệ sĩ. Thông qua đó, chương trình mang đến góc nhìn gần gũi hơn về đời sống, tính cách và những khoảnh khắc rất đời của thần tượng, điều hiếm khi xuất hiện trong các chương trình giải trí truyền thống.

Trước khi chính thức ra mắt, Gõ Cửa Nhà Mỹ Nam đã được giới thiệu đến công chúng tại sự kiện Y-Concert diễn ra ngày 20/12/2025. Tại đây, 5 nghệ sĩ tham gia dự án có buổi giao lưu trực tiếp với khán giả và lần đầu công bố thông tin về bộ phim tương tác đặc biệt này.

Sự xuất hiện của các Mỹ Nam nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ hơn 1.000 khán giả tham dự. Trên mạng xã hội, dù chưa lên sóng chính thức, dự án đã ghi nhận hơn 6.000 lượt theo dõi, cho thấy mức độ quan tâm và kỳ vọng lớn từ cộng đồng người xem trẻ.

Bên cạnh tuyến nội dung chính, chương trình còn tích hợp nhiều hoạt động tương tác phái sinh như cơ chế thay đổi giọng nói nhân vật bằng công nghệ AI, sưu tầm vật phẩm và thẻ khoảnh khắc đời thường của các nghệ sĩ trong quá trình theo dõi phim. Người xem không chỉ theo dõi diễn biến mà còn từng bước xây dựng trải nghiệm cá nhân gắn liền với hành trình của thần tượng.

Chia sẻ về dự án, Hồ Đông Quan cho biết anh bị thu hút bởi ý tưởng khai thác những chất liệu rất thật từ đời sống thường ngày của các Tân Binh. Theo nam nghệ sĩ, mọi khoảnh khắc trong chương trình đều xuất phát từ thói quen và câu chuyện có thật, giúp khán giả cảm nhận rõ sự gần gũi và chân thành.

Ở góc độ nhà sản xuất, bà Nguyễn Quế Tiên, Giám đốc Điều hành Khối nội dung số Tập đoàn YeaH1 kiêm Phó Tổng Giám đốc MangoPlus, cho biết Gõ Cửa Nhà Mỹ Nam là một trong những dự án trọng điểm trong chiến lược phát triển nội dung tương tác, nơi giải trí không chỉ dừng lại ở việc xem mà còn là trải nghiệm đồng hành và gắn kết.

Với việc đưa mô hình phim tương tác vào thực tế, Gõ Cửa Nhà Mỹ Nam được xem là bước thử nghiệm táo bạo, mở ra hướng đi mới cho nội dung giải trí tại Việt Nam. Chương trình không chỉ đặt khán giả vào vị trí trung tâm của câu chuyện mà còn cho thấy tham vọng làm mới cách tiếp cận thần tượng trong kỷ nguyên số.

Gõ Cửa Nhà Mỹ Nam chính thức phát sóng lúc 19 giờ ngày 29/12/2025.