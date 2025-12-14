Sức nóng của chương trình truyền hình thực tế “Tân binh toàn năng” đang bước vào giai đoạn cao trào khi sáng 11/12, nhóm nhạc Gen 4 hàng đầu K-pop TEMPEST chính thức đặt chân đến Việt Nam. Sự xuất hiện của nhóm nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ người hâm mộ, đồng thời được xem là điểm nhấn đặc biệt trước thềm Công diễn cuối cùng – chặng quyết định để tìm ra đội hình nhóm nhạc thần tượng thế hệ mới.

Các nhóm nhạc quốc tế đã đến với Tân binh toàn năng qua 4 Công diễn

TEMPEST là nhóm nhạc nam trực thuộc Yuehua Entertainment, ra mắt năm 2022 và nhanh chóng ghi dấu ấn trên bản đồ K-pop với loạt thành tích ấn tượng. Nhóm từng giành các giải thưởng như Best Male Rookie Award tại Genie Music Awards 2022 và Rookie of the Year – Male tại Hanteo Music Awards 2023. Đáng chú ý, TEMPEST là nhóm nam tân binh hiếm hoi đạt Top 1 Weekly Circle Chart ngay thời điểm ra mắt và sở hữu album bán chạy nhất trong năm đối với nghệ sĩ mới.

Tempest

Sức hút của TEMPEST tại Việt Nam ngày càng rõ nét khi nhóm vừa hoàn thành tour diễn solo đầu tiên T-OUR: Tempest Voyage và liên tục được vinh danh tại các giải thưởng quốc tế dành cho thị trường Việt Nam, trong đó có Male Idol of the Year (Vietnam) tại Brand of the Year Awards 2024 và Best Male Idol (Vietnam) tại Korea First Brand Awards 2025. Việc TEMPEST góp mặt tại Chung kết “Tân binh toàn năng” không chỉ khẳng định quy mô quốc tế của chương trình mà còn cho thấy sự đầu tư nghiêm túc của nhà sản xuất cho thế hệ nghệ sĩ kế cận.

Song song với sự xuất hiện của TEMPEST, hành trình của các tân binh Việt Nam cũng đang dần đi đến hồi kết. Sau 4 đêm Công diễn, chương trình đã chứng kiến sự trưởng thành rõ rệt của các thí sinh thông qua quá trình đào tạo khắt khe và cơ hội cọ xát với nhiều nhóm nhạc quốc tế đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan và Đài Loan – Trung Quốc. Không chỉ rèn luyện kỹ năng biểu diễn, các tân binh còn học cách thích nghi với áp lực sân khấu và môi trường cạnh tranh chuyên nghiệp.

Tính đến thời điểm hiện tại, “Tân binh toàn năng” đã phát sóng 11 tập và phải nói lời chia tay với ba thí sinh là minhtin, Hồ Đông Quan và Swan Nguyễn sau các Công diễn trước đó. Sự ra đi của những “mảnh ghép” quan trọng đặt Top 11 – nay còn 8 tân binh – trước thử thách lớn về tâm lý lẫn tinh thần đồng đội khi bước vào Công diễn cuối cùng. Câu hỏi đặt ra là liệu các tân binh còn lại có đủ bản lĩnh để vượt qua áp lực và đối đầu với một nhóm nhạc giàu kinh nghiệm như TEMPEST.

Trong bối cảnh đó, Tập 11 của chương trình được ví như một “nhịp thở” cần thiết. Sau Công diễn 4 căng thẳng, các tân binh được tham gia một buổi dã ngoại nhằm tái tạo năng lượng và củng cố tinh thần đoàn kết. Thông qua loạt thử thách mang tính gắn kết, các chàng trai đã cùng nhau vượt qua khó khăn, khơi lại tinh thần đồng đội và niềm tin lẫn nhau trước chặng đường quan trọng phía trước.

Chia sẻ trong tập phát sóng, tân binh Duy Lân cho biết: “Chiếc cúp hôm nay là kỷ niệm cho sự gắn kết của anh em chúng em. Em cảm thấy mọi người đã thực sự trở thành một gia đình”. Trong khi đó, Đức Duy bộc bạch mong muốn dù kết quả ra sao, các thành viên vẫn giữ liên lạc và đồng hành cùng nhau sau chương trình.

Không chỉ dừng lại ở yếu tố giải trí, “Tân binh toàn năng” được đánh giá là một trong những chương trình hiếm hoi tại Việt Nam tập trung hoàn toàn vào đào tạo chuyên môn, không khai thác drama hay chiêu trò. Với đội ngũ ê-kíp giàu kinh nghiệm cùng sự góp mặt của các nhóm nhạc quốc tế, chương trình từng bước tiệm cận mô hình đào tạo thần tượng chuyên nghiệp, mở ra cơ hội cho một thế hệ nghệ sĩ trẻ bản lĩnh, sẵn sàng vươn ra thị trường khu vực.

Chặng đường tìm ra đội hình debut chính thức đang dần khép lại khi chỉ còn một Công diễn cuối cùng trước Chung kết. Sự xuất hiện của TEMPEST được kỳ vọng sẽ tiếp thêm động lực, truyền cảm hứng và nâng tầm sân khấu cho các tân binh Việt Nam, hứa hẹn mang đến những màn trình diễn bùng nổ và đáng nhớ cho khán giả trong thời gian tới.