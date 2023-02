Sân khấu Super Bowl đáng xấu hổ: Nam ca sĩ giật áo của đàn chị làm cô lộ toàn bộ vòng 1 trên sóng trực tiếp!

Nhắc đến sự cố trang phục, khán giả yêu mến âm nhạc Âu-Mỹ chắc chắn không bao giờ quên màn phơi ngực của Janet Jackson tại sân khấu Super Bowl Halftime Show 2004. Cụ thể, trong phân đoạn Justin Timberlake và Janet Jackson đang cùng nhau thể hiện ca khúc Rock Your Body, nam ca sĩ đột nhiên giật phăng một bên áo của Janet nhằm minh họa cho câu hát "Anh sẽ làm em trần trụi ở cuối bài hát này".

Janet Jackson là nghệ sĩ trình diễn chính tại Super Bowl Halftime Show 2004. Những tưởng sân khấu sẽ giúp cô có thêm dấu ấn chói lọi trong sự nghiệp, nhưng nó đã trở thành thảm họa.

Justin Timberlake và Janet Jackson từ đầu màn trình diễn cũng có loạt vũ đạo sexy tương tác cùng nhau. Trong một phút giây bốc đồng, Justin Timberlake đã gây ra sai lầm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp của đàn chị.

Khoảnh khắc đáng xấu hổ, xem như "bản án tử" cho sự nghiệp của Janet Jackson.

Hành động táo bạo của Justin đã làm em gái của Michael Jackson lộ cả vòng 1 trước xấp xỉ 100 triệu người theo dõi trực tiếp Super Bowl Halftime Show năm ấy. Ngay sau khi sự kiện kết thúc, làn sóng chỉ trích từ dư luận ngày một dâng cao, hầu hết mọi người cho rằng việc để lộ phần nhạy cảm trên sóng truyền hình trực tiếp là một hành động không thể nào chấp nhận được, thậm chí còn cho rằng chương trình cố tình làm vậy để câu view.

Đài CBS, MTV cũng nhanh chóng gửi lời xin lỗi đến toàn thể khán giả và nói rằng sự cố trên không hề nằm trong kịch bản Super Bowl Halftime Show 2004, tuyên bố đó là một sự cố về phục trang đáng tiếc.

Ồn ào đã hủy hoại toàn bộ sự nghiệp 30 năm của Janet Jackson, còn đàn em vẫn không ảnh hưởng gì nhiều.

Những tưởng Justin Timberlake sẽ bị khán giả lên án gay gắt, nhưng không, hành động thô lỗ do nam ca sĩ gây ra lại không hứng chịu gạch đá. Trái lại, mọi lỗi lầm bỗng đổ về phía Janet Jackson, nữ ca sĩ phải gánh chịu hậu quả kinh khủng như bị truyền thông tẩy chay, Grammy "hắt hủi", công chúng xúc phạm thậm tệ. Chưa dừng lại ở đó, vụ việc trên còn phá hủy hoàn toàn sự nghiệp của Janet Jackson đã gầy dựng trong hơn ba thập kỷ.

Cụ thể, thư mời tham dự giải Grammy Awards diễn ra sau đó 1 tuần của cô bị hủy bỏ. Album Damita Jo của Janet Jackson phát hành ngày 30 tháng 3 năm đó chỉ bán được số lượng 1/3 so với đĩa trước và là kết quả tệ nhất sự nghiệp của cô kể từ năm 1984, phần nhiều vì bị các công ty truyền thông lớn cấm phát tất cả các đĩa đơn và MV của Jackson trên tất cả các kênh TV và radio.



Justin Timberlake vẫn diễn ở Super Bowl Halftime Show 2018 như không có chuyện gì xảy ra.

Về phía Timberlake, anh vẫn được đến tham dự Lễ Trao giải Grammy năm 2004 như bình thường, thậm chí còn tiếp tục biểu diễn Where Is The Love với nhóm The Black Eyed Peas.Sau hơn chục năm trôi qua, khán giả vẫn vô cùng phẫn nộ hành động của Justin Timberlake, tuy là người trực tiếp gây ra sự cố năm ấy nhưng sự nghiệp của anh lại phất lên như diều gặp gió còn Janet Jackson thì dần đi vào "ngõ cụt".

Đáng chú ý, Justin Timberlake thậm chí trở lại trình diễn tại Super Bowl Halftime Show 2018 với sân khấu riêng hoành tráng, và diễn luôn cả ca khúc Rock Your Body gây xấu hổ năm nào. Điều này khiến một bộ phận không nhỏ khán giả đại chúng cảm thấy phẫn nộ. Dù năm 2021, Justin Timberlake có lên tiếng xin lỗi nhưng với công chúng, lời xin lỗi muộn màng này không thể nào bù đắp với những gì mà Janet Jackson đã bị hủy hoại.