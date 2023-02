Rihanna khoe bụng bầu lần 2 trên sân khấu Super Bowl?

Rihanna đã có màn xuất hiện đầy ấn tượng trên sân khấu bay lơ lửng giữa sân vận động trong lúc giai điệu bản hit B*tch Better Have My Money vang lên. Lần lượt các bản hit đình đám trong sự nghiệp Rihanna vang lên, đánh dấu màn tái xuất sân khấu của cô sau 6 năm: Where Have You Been, Only Girl (In The World), We Found Love, S&M, Rude Boy, Pour It Up,...

Màn trình diễn ý tưởng năm nay khá đơn giản, chỉ có Rihanna cùng dàn vũ công nhưng vẫn khiến khán giả phấn khích. Sân khấu bay liên tục được tách ra thành các mảnh, đưa Rihanna di chuyển khắp nơi trong lúc pháo hoa bắn rợp trời cũng xứng đáng cho màn trở lại của "tỉ phú đi hát".

Sân khấu của Rihanna tại Super Bowl Halftime Show

Đáng chú ý, Rihanna hiện đang khiến cả MXH bùng nổ trước nghi vấn rất lớn về việc dường như cô đang mang bầu lần thứ 2 chỉ sau chưa đầy 1 năm hạ sinh em bé đầu lòng. Xuyên suốt màn trình diễn của mình, cô không ngần ngại khoe chiếc bụng tròn rõ nét của một người đang mang thai. Hiện tại, dù cô chưa chính thức lên tiếng xác nhận nhưng qua những gì quan sát được tại Super Bowl Halftime Show, có thể khẳng định tương đối chắc chắn về việc Rihanna đang mang bầu lần thứ 2.

Chiếc bụng tròn đáng chú ý của Rihanna

Nghi vấn Rihanna mang thai lần thứ 2 hoàn toàn có cơ sở