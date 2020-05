Những lý do không thể bỏ lỡ bộ phim tươi vui nhất năm "Trolls World Tour" của Justin Timblerlake

Trolls World Tour (tựa Việt: Quỷ Lùn Tinh Nghịch: Chuyến Lưu Diễn Thế Giới) là một trong những tác phẩm hoạt hình được mong đợi nhất năm và được kỳ vọng là bộ phim hâm nóng lòng yêu điện ảnh của khán giả đang khao khát một màn giải trí đã mắt đã tai vào dịp hè này. Cùng điểm lại những lý do nhất định phải xem bộ phim tươi vui nhất năm 2020 này:

Tạo hình nhân vật "siêu cấp" đáng yêu

Những khán giả đã từng là fan của phần phim Trolls đầu tiên chắc hẳn vẫn chưa thể quên được tạo hình sống động và tươi tắn của các quỷ lùn. Với phần thứ hai này, hãy sẵn sàng làm quen lại với các quỷ lùn thậm chí còn đáng yêu hơn gấp nhiều lần. Bên cạnh hai nhân vật chính Poppy và Branch (Justin Timberlake) thuộc tộc quỷ nhạc Pop, người xem còn được gặp gỡ rất nhiều các quỷ lùn thuộc nhiều tộc khác, đại diện cho các dòng nhạc khác nhau từ funk, rock, jazz đến techno.

Mỗi tộc lại có một màu sắc riêng, Pop là màu hồng và xanh lam, Rock là đỏ, đen và xanh thẫm thì Funk lại là màu tím và vàng. Country thì ấm áp và trung tính trong khi Classical lại có màu vàng và những màu sắc chói lọi là đặc trưng của tộc Techno. Những màu sắc phong phú và rực rỡ hợp thành bữa tiệc đa sắc khiến người xem không thể không choáng ngợp.

Cốt truyện giản dị nhưng giàu chiều sâu

Vẫn giữ tinh thần "vui nhộn là trên hết", Trolls World Tour tiếp tục kể một câu chuyện đơn giản và dễ hiểu. Sau cuộc phiêu lưu đầu tiên, Poppy và Branch bất ngờ phát hiện ra còn nhiều tộc quỷ lùn khác đang sinh sống trong thế giới này. Bộ phim mở đầu với quỷ techno đang "quẩy tưng" bữa tiệc, thế rồi nữ hoàng Barb - thủ lĩnh tộc quỷ Rock xuất hiện và cướp đi cả 6 sợi dây đàn trong truyền thuyết đại diện cho cuộc sống hòa bình của toàn bộ 6 tộc quỷ. Từ đó, mong muốn thống lĩnh của một tộc duy nhất khiến thế giới âm nhạc bị xáo trộn.

Câu chuyện của Trolls World Tour không chỉ nhằm kết nối không khí tươi vui và âm nhạc bắt tai xuyên suốt bộ phim. Đó còn là thông điệp của sự đa dạng và cổ vũ tôn trọng lẫn nhau giữa các mảng sắc màu khác biệt trên thế giới. Sự đa dạng của thế giới không chỉ có trong âm nhạc mà nằm trong mọi khái cạnh của đời sống. Đó là thông điệp sâu sắc mà các nhà làm phim muốn truyền tải tới khán giả.

Vũ trụ âm nhạc được mở rộng

Ca khúc Can't Stop the feeling của Trolls từng làm mưa làm gió toàn cầu và giành một đề cử Oscar năm 2016. Âm nhạc Pop bắt tai là linh hồn của thương hiệu nhưng với Trolls World Tour, các nhà làm phim muốn mở rộng thế giới âm nhạc ra khỏi vùng an toàn của nhạc Pop.

Để làm nên thế giới hoành tráng này, Trolls World Tour đã chiêu mộ một dàn siêu sao của các dòng nhạc khác nhau như Mary J. Blige, Kelly Clarkson; rapper J Balvin, nghệ sĩ dương cầm kiêm nhạc trưởng chỉ huy dàn nhạc nổi tiếng thế giới Gustavo Dudamel... Bên cạnh đó, bộ phim còn có sự góp giọng của nhóm nhạc K-pop Red Velvet, mang đến màu sắc chưa từng có trong các phim hoạt hình âm nhạc trước đây của Hollywood.

Chỉ riêng phần âm nhạc thôi cũng đã đủ là lý do để khán giả ra rạp và đu đưa theo các giai điệu. Fan của từng dòng nhạc sẽ đều tìm kiếm được những giai điệu ưa thích cho mình trong bữa tiệc mà bộ phim mang lại. Vai trò điều hành sản xuất âm nhạc của phim chính là nam ca sĩ từng gắn liền với phần 1 - Justin Timberlake. Cùng sát cánh bên Timberlake là chủ nhân giải thưởng Oscar - Ludwig Goransson; Theodore Shapiro, nhạc sĩ đã tạo ra những âm thanh ấn tượng cho một loạt các bom tấn như "Tropic Thunder", "The Devil Wears Prada" và "The Secret Life of Walter Mitty" cũng như loạt "Game Change" của kênh HBO.

Chia sẻ về công việc của mình, Shapiro cho biết: "Các nhà làm phim nắm bắt rất rõ những gì mà họ muốn đạt được cùng với Trolls World Tour. Ngay từ đầu, đây là một bộ phim về âm nhạc và các thể loại âm nhạc. Và ngay lập tức, bạn sẽ có một kho tư liệu tuyệt vời để sử dụng và viết nên các giai điệu cho bộ phim.

“Just Sing” – ca khúc mới nhất của Trolls World Tour

Bộ phim là tổ hợp hoàn hảo của những yếu tố mang lại tính giải trí tuyệt vời cho người xem. Các khán giả nhí thì bị hút mắt bởi nhân vật đáng yêu, fan âm nhạc sẽ được thưởng thức những giai điệu bắt tai, còn người yêu điện ảnh cũng thỏa mãn bởi thông điệp đáng ngẫm nghĩ. Trolls World Tour (tựa Việt: Quỷ Lùn Tinh Nghịch: Chuyến Lưu Diễn Thế Giới) hứa hẹn sẽ là tác phẩm làm hài lòng mọi đối tượng khán giả. Phim được khởi chiếu chính thức từ ngày 29/5/2020.