Theo cảnh báo mới của Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm Hoa Kỳ (FSA), thực phẩm có thể có mùi và trông vẫn ổn mặc dù chứa đầy vi khuẩn có hại, thậm chí có khả năng gây tử vong.

Cảnh báo được đưa ra sau cuộc khảo sát do cơ quan này ủy quyền cho thấy khoảng 3/4 người dân ở Anh sử dụng phương pháp kiểm tra bằng khứu giác để kiểm tra xem sữa và sữa chua có an toàn để ăn hay không, trong khi 2/3 làm tương tự đối với cá.

Theo cảnh báo của FSA, "kiểm tra thực phẩm bằng mùi không phải là phương pháp phù hợp để kiểm tra xem thực phẩm có an toàn để ăn hoặc nấu hay không".

'Điều này là do thực phẩm có thể trông và có mùi bình thường ngay cả khi đã hết hạn sử dụng, nhưng sản phẩm sẽ không an toàn để ăn và có thể gây ngộ độc thực phẩm do vi khuẩn có hại mà chúng ta không thể nhìn thấy hoặc ngửi thấy'.

Báo cáo cũng nêu bật những sai lầm đáng báo động khác về vệ sinh thực phẩm mà người nấu ăn tại nhà thường mắc phải.

Khoảng 2/3 số người trả lời khảo sát cho biết họ sẽ ăn sữa chua, sữa hoặc thịt nấu chín đã quá hạn sử dụng.

Trong khi đó, gần 40% cho biết họ sẽ rửa sạch thịt gà sống khi chế biến.

FSA cảnh báo rằng 'Làm như vậy có thể khiến vi khuẩn có hại bắn vào tay, bề mặt chế biến, thực phẩm chế biến sẵn và dụng cụ nấu nướng'.

Một số phát hiện tích cực trong báo cáo cho thấy 94% số người được hỏi sẽ không bao giờ ăn xúc xích khi chúng có màu hồng hoặc có nước màu hồng chảy ra.

Phần lớn người được hỏi cho biết họ luôn kiểm tra hạn sử dụng trước khi nấu hoặc chế biến thực phẩm.

Ngày sử dụng cho biết ngày cuối cùng mà thực phẩm được coi là an toàn để ăn, trong khi ngày "dùng tốt nhất trước" liên quan đến chất lượng thực phẩm và cho bạn biết khi nào thực phẩm đạt hương vị và kết cấu tốt nhất.

Một sản phẩm vẫn có thể an toàn để ăn sau khi ngày hết hạn sử dụng đã hết.

Nguồn và ảnh: Daily Mail