Sa Pa giảm nhiệt đột ngột xuống 12,9 độ C trong nửa đầu mùa Thu, phá vỡ kỷ lục hơn 60 năm

Rạng sáng 4/9, Trạm Khí tượng Sa Pa (tỉnh Lào Cai) quan trắc được nhiệt độ thấp nhất còn 12,9 độ C, giảm thấp hơn 1,3 độ C so với một ngày trước đó.

Ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài khí tượng Thủy văn Lào Cai cho biết, đây là lần đầu tiên trong lịch sử mà chuỗi số liệu quan trắc được tính từ năm 1957 đến nay nhiệt độ tại Sa Pa tụt xuống mức thấp nhất, một sự bất thường của thời tiết tại Lào Cai trong nửa đầu mùa Thu năm 2020.

Nguyên nhân được ông Hải phân tích, vào thời điểm hiện tại các tỉnh miền Bắc nói chung và Lào Cai nói riêng đều chịu ảnh hưởng của áp thấp nóng phía Tây ở tầng thấp (tầng mặt đất), trong khi đó ở tầng trên cao có trường phân kỳ gió. Hình thế này làm cho ban đêm bầu trời quang mây, bức xạ nhiệt mặt đất lớn gây nên nhiệt độ giảm sâu.



"Tại các trạm quan trắc vùng núi ghi nhận từ ngày 1/9 nhiệt độ ban đêm liên tục giảm, cho đến đêm qua, rạng sáng nay ghi nhận tại Sa Pa nhiệt xuống mức thấp nhất 12,9 độ C. Theo chuỗi số liệu ngành khí tượng thủy văn chúng tôi quan trắc được từ năm 1957 đến nay, tại Sa Pa mới xảy ra nhiệt độ xuống thấp đến như vậy trong những ngày đầu của tháng 9, mức nhiệt độ phá này vỡ kỷ lục trước đây xuống thấp nhất chỉ đến 13,1 độ C", Giám đốc Đài khí tượng Thủy văn Lào Cai nói.

Theo ông Hải nhận định, khả năng đây là tín hiệu báo trước mùa Đông năm 2020 sẽ đến sớm và lạnh hơn.



Ông đánh giá, nhiệt độ giảm sâu tại Sa Pa xảy ra vào ban đêm nên không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống sản xuất, sinh hoạt của người dân.

Hiện, vùng áp thấp nóng phía Tây ảnh hưởng đến Lào Cai dần suy yếu khiến nắng nóng ở các địa phương giảm nhẹ, vùng thấp nhiệt độ cao nhất giảm xuống 34 - 36 độ C, vùng núi từ 29-31 độ C. Đến ngày 5/9, nhiệt độ tiếp tục giảm thấp hơn.

Ông Lưu Minh Hải thông tin thêm, không chỉ có Sa Pa, kể từ ngày 1/9, nhiệt độ tại một số trạm quan trắc khu vực phía bắc như Trạm khí tượng đèo Pha Đin (Sơn La) sáng sớm nay nhiệt cũng xuống đến 19,1 độ C; trạm quan trắc tại đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) nhiệt độ giảm xuống 20,8 độ C.