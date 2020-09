Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên trong năm

Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, miền Bắc sẽ đón mưa lớn diện rộng trong 1 vài ngày tới.

Cụ thể, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ kết hợp với xoáy thấp phát triển lên đến mực 5000m nên từ đêm qua (06/9) ở các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Dự báo, trong ngày và đêm nay (07/9), các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa lớn.

Đợt mưa này ở các tỉnh Bắc Bộ tập trung vào đêm và sáng sớm với lượng phổ biến 50-120mm/ngày. Khu vực miền núi có thể ghi nhận lượng mưa trên 150 mm, kèm nguy cơ lũ quét và sạt lở đất.

Cảnh báo: Đợt mưa lớn này ở các tỉnh Bắc Bộ có thể kéo dài đến hết ngày 08/9.

Khu vực Hà Nội: mưa giông tiếp diễn từ đêm 6/9 đến ngày 8/9, cục bộ mưa to.

Trung tâm khí tượng thủy văn cũng đưa ra dự báo xa cho tình hình thời tiết các khu vực trong tháng 9. Theo đó, tháng 9 là tháng chuyển mùa ở miền Bắc nên thời tiết sẽ có nhiều biến động. Sau đợt nắng nóng vào đầu tháng 9, khả năng sẽ có nhiều đợt mưa giông, cụ thể sẽ có khoảng 3 đợt mưa trong tháng này.

Đáng chú ý là giai đoạn nửa cuối tháng 9 có thể sẽ bắt đầu chịu tác động của không khí lạnh nên nhiệt độ giảm, trời dịu mát. Thậm chí ở vùng núi một vài ngày sẽ lạnh về đêm và sáng.

Trước đó, vào ngày 04/9, Trạm Khí tượng Sa Pa (tỉnh Lào Cai) quan trắc được nhiệt độ thấp nhất còn 12,9 độ C. Đây là lần đầu tiên sau 60 năm nhiệt độ tại Sa Pa tụt xuống mức thấp nhất trong mùa Thu.

Cũng trong nửa cuối tháng 9, do dải hội tụ nhiệt đới hoạt động mạnh nên có khả năng xuất hiện 1-2 xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực biển Đông, gây mưa lớn trên diện rộng ở Trung Bộ và phía Bắc Tây Nguyên.