Sáng 10/5, tờ TV Daily đưa tin nam diễn viên Ryu Jun Yeol vừa tham dự buổi quảng bá của bộ phim mang tên The 8 Show.

Được biết, đây cũng là lần đầu tiên tài tử Reply 1988 lộ diện trong một sự kiện họp báo sau khi chia tay minh tinh Han So Hee. Trong lúc giao lưu với các ký giả, Ryu Jun Yeol đã chính thức lên tiếng làm rõ về thái độ im lặng giữa tâm bão tình ái tay ba với Han So Hee và Hyeri.

Trước ống kính, nam nghệ sĩ sinh năm 1986 khẳng định giữ im lặng là cách giải quyết tốt nhất khi đối mặt với lùm xùm: “Giữa những ồn ào vừa qua, nhiều bài đăng bỗng xuất hiện ồ ạt trên mạng xã hội trái với ý muốn của tôi. Thay vì đi trả lời từng bài, tôi nghĩ tốt nhất là nên giữ im lặng và đón nhận những lời chỉ trích”.

Ryu Jun Yeol lần đầu tham dự sự kiện họp báo sau khi chia tay Han So Hee

Tại sự kiện mới đây, tài tử Reply 1988 chính thức lên tiếng làm rõ về thái độ “câm như hến” khi vướng drama tình ái tay ba với Han So Hee - Hyeri

Ồn ào tình ái liên quan tới ba ngôi sao Ryu Jun Yeol - Han So Hee - Hyeri khiến báo chí tốn nhiều giấy mực trong những tháng qua

Cũng trong buổi họp báo, Ryu Jun Yeol đã bày tỏ suy nghĩ khi phải đối mặt với những lời công kích từ khán giả sau khi tham dự giải golf The Masters hồi tháng 4: “Tôi có thấy nhiều bài đăng liên quan tới việc mình giả vờ yêu môi trường sau khi tham dự giải golf The Masters. Tôi thấy đó là cơ hội để mình tự nhìn lại bản thân. Dường như tôi đã có nhiều chuyện để lo lắng kể từ khi ra mắt tới nay”.

Ryu Jun Yeol cũng lên tiếng về tranh cãi giả vờ yêu môi trường tại buổi giao lưu với phóng viên

Ryu Jun Yeol trước đó luôn tô vẽ cho mình hình ảnh một ngôi sao yêu môi trường, nhưng trên thực tế sao nam 8X lại có niềm đam mê với golf - môn thể thao được cho là có tác động xấu đến hệ sinh thái. Hồi tháng 4, nam diễn viên còn xuất hiện đầy rạng rỡ tại một giải golf quốc tế.

Drama tình ái nổ ra sau khi Hyeri bất ngờ đăng story có dòng chữ “Thú vị quá” vào đúng hôm Ryu Jun Yeol lộ tin hẹn hò Han So Hee ở Hawaii. Ngay sau đó, hình ảnh Han So Hee tới triển lãm của Ryu Jun Yeol sau khi tài tử chia tay tình cũ Hyeri được 2 ngày bỗng trở nên viral khắp cõi mạng, khiến minh tinh họ Han dính tin đồn làm tiểu tam.

Dispatch đăng tải bài viết khẳng định Han So Hee không phải kẻ thứ ba xen vào giữa cặp đôi Reply 1988. Nhưng công chúng lại tỏ ra “bán tín bán nghi” về thông tin do Dispatch đăng tải do xuất hiện nhiều bằng chứng cho thấy tờ báo nổi tiếng có mối quan hệ thân thiết với sao nữ họ Han.

Disfatch là phiên bản tạp chí thời trang của Dispatch. Cách đây 3 năm, Disfatch đã gửi hẳn xe cà phê tới trường quay My Name để ủng hộ Han So Hee. Từ đây, nhiều khán giả đặt nghi vấn Han So Hee và Dispatch có mối liên hệ mật thiết

Giữa tâm bão ồn ào, Han So Hee - Hyeri còn có động thái “cà khịa” đối phương. Trong khi đó, tài tử họ Ryu giữ thái độ im lặng giữa lúc hai mỹ nhân đấu đá trên mạng xã hội. Khi vướng nghi vấn làm tiểu tam, Han So Hee yêu cầu Ryu Jun Yeol công bố chính xác ngày nam diễn viên chia tay Hyeri với công chúng. Nhưng tài tử Reply 1988 không chịu đáp ứng yêu cầu từ phía minh tinh họ Han. Hành động lạnh nhạt, thờ ơ từ tài tử họ Ryu làm cho Han So Hee thất vọng tràn trề. Và đây được cho là một trong những nguyên nhân khiến Han So Hee - Ryu Jun Yeol sớm tan vỡ.

Hyeri mở màn “trận chiến” khi đăng ảnh khu nghỉ dưỡng cùng chú thích “Thú vị quá” nhằm "đá xoáy" việc tình cũ Ryu Jun Yeol đi du lịch cùng Han So Hee

Đáp lại, nữ diễn viên họ Han đăng story có câu “Tôi cũng thấy thú vị lắm” nhằm khịa lại Hyeri

Giữa lúc Han So Hee - Hyeri đấu đá, tài tử họ Ryu hoàn toàn giữ im lặng. Khi Han So Hee yêu cầu Ryu Jun Yeol công bố chính xác thời điểm chia tay Hyeri, nam diễn viên cũng không làm theo yêu cầu từ phía nguời đẹp

