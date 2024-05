Còn nhớ vào giữa tháng 3, drama tình tay ba "Thật thú vị" đã làm chấn động showbiz Hàn Quốc. Vào ngày 15/3, 1 cư dân mạng bắt gặp Han So Hee - Ryu Jun Yeol hẹn hò tại Hawaii. Hyeri - bạn gái cũ 7 năm của Ryu Jun Yeol liền đăng story ẩn ý "Thật thú vị". Han So Hee đáp trả bằng ảnh meme chú chó cầm dao đe dọa cùng lời cà khịa Hyeri, ngầm phủ nhận hẹn hò Ryu Jun Yeol. Tuy vậy, mỹ nhân này đã nhanh chóng xóa ảnh và xác nhận hẹn hò với Ryu Jun Yeol.

Drama tiếp diễn với những màn càng nói càng sai của Han So Hee. Cuối cùng, Han So Hee và Ryu Jun Yeol cũng chia tay đầy chóng vánh. Sau quãng thời gian "bầm dập" vì drama, 3 ngôi sao đã có nhiều sự thay đổi trong công việc và đời sống.

Ryu Jun Yeol

Ryu Jun Yeol là nhân vật nam chính trong drama tình tay ba ồn ào showbiz. Nam diễn viên bị chỉ trích vì mập mờ với cả tình cũ và tình mới. Ngôi sao Reply 1988 cũng mang danh hèn nhát vì giữ thái độ im lặng, để cả Hyeri và Han So Hee dính thị phi. Không những vậy, Ryu Jun Yeol còn bị "đào" lại loạt phốt đầu cơ bất động sản, đạo đức giả, lạm quyền với quản lý.

Tuy nhiên chiến thuật im lặng của Ryu Jun Yeol lại giúp nam diễn viên trở thành người ít chịu thiệt hại hơn cả. Dù bị xem xét lại chức Đại sứ tổ chức bảo vệ môi trường Hòa bình xanh nhưng Ryu Jun Yeol lại nhận được bằng khen từ Cục Quản lý Di sản Văn hóa Hàn Quốc. Lý do là bởi nam diễn viên đã tự nguyện lồng tiếng cho nhân vật lịch sử Lim Hyung Soo (1514-1547) tại triển lãm kỹ thuật số về bức bình phong Chilbosan, Bảo tàng nghệ thuật Cleveland. Ryu Jun Yeol tham gia lồng tiếng cho nhân vật lịch sử bằng cả tiếng Anh và tiếng Hàn. Diễn viên sinh năm 1986 còn được bắt gặp thảnh thơi chơi golf, đồng thời sẽ có phim mới The 8 Show ra mắt trong tháng 5.

Ryu Jun Yeol vẫn làm việc như bình thường...

... và thảnh thơi chơi golf tại Mỹ

Đặc biệt là tại Baeksang vừa qua, Ryu Jun Yeol đã tham dự với tư cách người trao giải Ảnh đế. Việc đảm nhận vai trò quan trọng trong lễ trao giải danh giá chứng tỏ sự nghiệp của Ryu Jun Yeol không hề bị ảnh hưởng bởi scandal tình ái.



Ryu Jun Yeol đảm nhận vai trò trao giải Ảnh đế Baeksang 2024

Điều này chứng tỏ drama tình ái không ảnh hưởng đến sự nghiệp của nam diễn viên

Hyeri

Hyeri nhận được sự cảm thông của công chúng trong drama tình ái. Tuy nhiên, tương lai của cô sau ồn ào lại khá bất định, khiến nhiều fan lo lắng. Vào ngày 8/5, truyền thông Hàn Quốc đưa tin Hyeri sẽ rời khỏi công ty Creative Group ING sau 5 năm gắn bó. Nữ diễn viên kiêm idol quyết định không gia hạn hợp đồng và sẽ trở thành nghệ sĩ tự do.

Được biết, Creative Group ING đã được C-JeS Entertainment mua lại 100% cổ phần với giá 1,3 tỷ won (23,9 tỷ đồng). Việc này sẽ dẫn đến hợp nhất quản lý nghệ sĩ của 2 bên. Như vậy tức là Hyeri và bạn trai cũ Ryu Jun Yeol đã chia tay vẫn là "người 1 nhà" dưới trướng C-JeS Entertainment. Điều này khiến nhiều người suy đoán đây là lý do Hyeri phải viết thư xin lỗi vì đăng story "Thật thú vị" khởi nguồn của drama tình tay ba ầm ĩ suốt thời gian qua. Nữ idol kiêm diễn viên không thể bày tỏ thêm quan điểm nào vì đó sẽ trở thành hành động công kích đồng nghiệp cùng công ty.

Sau khi rời khỏi Creative Group ING, Hyeri chưa có đơn vị quản lý mới. Tại Kbiz, rất khó để nghệ sĩ thành công nếu không có đơn vị quản lý hậu thuẫn và giúp đỡ. Nhiều netizen đã gửi chúc Hyeri tiếp tục hoạt động nghệ thuật thuận lợi trong tương lai.

Hyeri sẽ rời khỏi công ty Creative Group ING sau 5 năm gắn bó

Nhiều netizen lo ngại cho tương lai của cô

Han So Hee

Han So Hee là nhân vật chịu nhiều thiệt hại nhất trong drama tình ái ồn ào nhất Kbiz. Từ mỹ nhân thế hệ mới được yêu thích, Han So Hee "thấm đòn" vì lối cư xử bốc đồng, hơn thua trên mạng xã hội. Nếu như Hyeri chỉ lên tiếng 1 lần, Ryu Jun Yeol nhờ công ty ra mặt thì Han So Hee liên tục viết tâm thư rồi xóa, để lộ nhiều sơ hở gây tranh cãi. Đến khi chia tay Ryu Jun Yeol, Han So Hee vẫn viết bức thư dài chỉ trích người cũ và đăng meme "đá đểu".

Không chỉ tự làm tổn hại hình tượng, Han So Hee còn mất đi những cơ hội về công việc. Cô bị đến 2 thương hiệu quảng cáo ngừng gia hạn hợp đồng, phải tự rút khỏi phim Deception. Bên cạnh đó, nữ diễn viên còn bị "đào" lại nghi vấn dựng chuyện du học Pháp. Han So Hee lên tiếng khẳng định cô thực sự đỗ trường đại học ở Pháp, đồng thời đổ cho nhà sản xuất Na PD cắt ghép ác ý lời cô nói. Tuy nhiên lời giải thích của Han So Hee không thuyết phục được công chúng khi cô không thể đưa ra thư mời nhập học của trường đại học ở Pháp.

Han So Hee bị mất 2 hợp đồng quảng cáo, vai diễn trong Deception...

... và bị "đào" lại nghi vấn dựng chuyện du học Pháp

Sau chuỗi ngày sóng gió "quậy đục nước" Kbiz, cuối cùng Han So Hee đã bình ổn trở lại. Trên trang cá nhân, giờ đây nữ diễn viên chỉ đăng ảnh selfie của bản thân và ảnh cho các thương hiệu, như Fila, không đăng thêm những nội dung gây tranh cãi.

Han So Hee giờ chỉ đăng ảnh bản thân...

... và ảnh cho nhãn hàng.

