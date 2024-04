Han So Hee sau 2 ngày chia tay Ryu Jun Yeol: Động thái bất ngờ khiến netizen "gọi tên" Thiều Bảo Trâm

Bị nghi cố tình "hơn thua" với người cũ

Hôm qua, đại diện 2 công ty quản lý của Han So Hee và Ryu Jun Yeol đã cùng ra thông báo về chuyện cả hai quyết định kết thúc mối quan hệ chỉ sau 2 tuần công khai hẹn hò. Mối quan hệ chớp nhoáng giữa Han So Hee và Ryu Jun Yeol khiến giới truyền thông tốn không ít giấy mực.

Mới đây sau 2 ngày tuyên bố chia tay, Han So Hee đã trở lại khi liên tục đăng tải hình ảnh chân dung xinh đẹp, quyến rũ lên trang cá nhân. Không chỉ đơn thuần đăng tải hình ảnh bản thân, người đẹp "Thế giới hôn nhân" còn chia sẻ chiếc bánh kem với dòng chữ: "Từ giờ hãy chỉ đi trên con đường hoa nhé!". Bên cạnh đó, Han So Hee còn để nhạc nền là bài hát "Anniversary for Me" (tạm dịch: Kỷ niệm cho tôi).

Han So Hee trở lại mạng xã hội sau 2 ngày tuyên bố chia tay Ryu Jun Yeol, còn chia sẻ hình bánh kem với dòng chữ gây chú ý

Han So Hee khoe loạt hình ảnh trong buổi chụp hình mới

Dù không có những phát ngôn gây sốc như vài ngày trước, nhưng dòng trạng thái của Han So Hee vẫn khiến công chúng "đứng ngồi không yên" khi tò mò về mục đích phía sau. Nhiều người suy đoán rằng, phải chăng Han So Hee đã vượt qua cú sốc sau khi chia tay Ryu Jun Yeol.

Thế nhưng, nhiều ý kiến lại cho rằng, Han So Hee vẫn chưa thể vượt qua được chuyện này. Bởi ngay sau thời điểm công ty ra tuyên bố chính thức, Han So Hee còn trả lời bình luận từ fans với giọng điệu được cho là khá cay cú khi nói rằng, người kia "im hơi lặng tiếng" hoàn toàn, còn cô thì phải cố gắng làm mọi thứ có thể. Không chỉ vậy, bài đăng mới của Han So Hee lại được chia sẻ ngay sau khi Ryu Jun Yeol khoe loạt hình ảnh chụp họa báo lên trang cá nhân.

Phản ứng trước bài đăng mới của Han So Hee, đa phần cộng đồng mạng đều để lại bình luận chỉ trích và cho rằng người đẹp đang cố tình "hơn thua" với người cũ: "Cố tình hơn thua hay gì", "người ta dính drama không dám đăng tải gì, chị này khoe ảnh bất chấp luôn", "công cuộc tẩy trắng xin được bắt đầu", "cái nết tỉ lệ nghịch với khuôn mặt, đẹp mà nết kì quá chị ơi"...

Thiều Bảo Trâm bất ngờ bị "gọi tên" chỉ vì chiếc bánh kem

Ngoài hình ảnh xinh đẹp cùng dòng trạng thái đầy ẩn ý, netizen còn đặc biệt quan tâm tới chiếc bánh kem mà Han So Hee đăng tải. Nhiều người thậm chí còn "gọi tên" Thiều Bảo Trâm.

Bởi cách đây vài năm, Thiều Bảo Trâm cũng từng khiến cộng đồng mạng xôn xao vì ồn ào "chiếc bánh kem trà xanh". Thời điểm đó, mạng xã hội xôn xao về nghi vấn Sơn Tùng M-TP chia tay Thiều Bảo Trâm để đến với Hải Tú. Mối quan hệ ồn ào giữa cả 3 từng khiến cộng đồng mạng "đứng ngồi không yên" suốt một thời gian dài.

Chiếc bánh kem của Thiều Bảo Trâm từng khiến ồn ào "trà xanh" nổ ra cách đây vài năm

Khi vụ ồn ào này nổ ra, hội chị em của Thiều Bảo Trâm lúc đó là Linh Ngọc Đàm - Xoài Non - Tùng Maru đã tặng nữ ca sĩ chiếc bánh với dòng chữ "Be happy sister" kèm những lời bóng gió: "Nghiệp sẽ quật... nào làm chị buồn". Chiếc bánh kem với dòng chữ màu xanh cùng những lời bóng gió từ hội chị em của Thiều Bảo Trâm đã khơi mào cho vụ ồn ào "trà xanh".

Chẳng những vậy, không ít netizen còn đùa rằng, phải chăng Han So Hee đã lấy cảm hứng từ "chiếc bánh kem trà xanh" của Thiều Bảo Trâm. Tuy nhiên, đây chỉ là những bình luận hài hước từ cộng đồng mạng. Bởi lẽ, cả hai đều đăng tải hình ảnh về chiếc bánh kem hậu ồn ào chia tay.