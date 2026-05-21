Trong tập 119 Vườn Tween, Tween Friend phát sóng trên VTV7, câu chuyện xúc động về cô bé 9 tuổi Phạm Diệu Linh, tên thân mật là Nhím đang khiến cộng đồng mạng "dậy sóng". Nhiều người cho rằng, bất kể ai cũng cảm thấy đau lòng khi chứng kiến giọt nước mắt của Nhím chảy dài trên má. Và ai cũng sẽ tự hào khi thấy em trưởng thành, ngoan ngoãn dù hoàn cảnh gia đình khó khăn đến mức nào.

Nhà Nhím có ba anh chị em, và anh trai của em - anh Mít - sinh ra đã bị bại não. Từ khi còn rất nhỏ, Nhím đã quen với việc ở bên mẹ chăm anh, lớn thêm một chút là bắt đầu phụ mẹ làm những việc trong nhà và san sẻ việc chăm sóc anh trai.

Chị Nguyễn Vũ Thị Thủy, mẹ của Nhím

"Nhím bị thiệt thòi, từ khi 4 tuổi thì bạn ấy đã hỗ trợ mẹ chăm anh, thay đồ cho anh. Mít bị bệnh, mình cũng dành rất nhiều tình cảm cho bạn ý, nhưng người mình thấy có lỗi nhiều hơn là với Nhím....Khi sinh con ra, em phải địu con để đồng hành cùng anh trai (Mít), anh tập ở đâu thì con theo ở đấy", chị Nguyễn Vũ Thị Thủy, mẹ của Nhím xúc động kể lại.

Tuổi thơ của Nhím cũng khác nhiều bạn nhỏ khác. Khi mẹ đưa anh đi tập vật lý trị liệu, Nhím thường theo cùng. Những nơi gắn với tuổi thơ của bạn không chỉ là sân chơi hay công viên, mà còn là những phòng tập, những nơi mẹ con cùng nhau cố gắng vì anh trai.

Có những lần được bố mẹ cho đi chơi cùng em trai, Nhím vẫn thương anh vì anh phải ở nhà một mình. Chính điều đó khiến cô bé luôn biết trân trọng việc mình có thể đi học, đi lại bình thường và càng mong một ngày nào đó anh trai cũng có thể đi cùng mình đến khắp mọi nơi.

Cô bé 9 tuổi Phạm Diệu Linh, tên thân mật là Nhím

"Cũng có một vài lần em và em con được bố mẹ đưa đi chơi, còn anh con thì ở nhà, không đi được. Anh ở nhà một mình thì anh chỉ biết ngồi chơi một mình thôi. Còn bọn con rất là may mắn, khi biết đi, biết nói và được đi học. Lúc đấy, con chỉ ước anh có thể đi cùng con, mình đi khắp mọi nơi", Nhím vừa nói, vừa lau nước mắt.

Điều chạm đến cảm xúc nhất trong câu chuyện của Nhím có lẽ là cách cô bé luôn dành sự ưu tiên cho anh trai một cách rất tự nhiên. Không ồn ào, không kể công, chỉ là một tình thương rất thật của một đứa em đã quen lớn lên cùng sự sẻ chia.

Chia sẻ với chương trình, cô Vũ Thị Thanh Xuân, giáo viên chủ nhiệm lớp 3A4, Trường Tiểu học Hạ Đình, Hà Nội cho biết, Diệu Linh dù là cô bé rất nhỏ nhắn nhất lớp, nhưng con có năng lượng rất tích cực. Đặc biệt, cô giáo cảm nhận ở con luôn dành tình cảm rất lớn cho những người thân yêu trong gia đình.

Cô Vũ Thị Thanh Xuân, giáo viên chủ nhiệm

Gần đây các bạn học sinh được tham gia một buổi ngoại khóa ngoài trường nhưng Diệu Linh cũng không tham gia. Em muốn dành phần tiền đó để giúp mẹ chữa bệnh cho anh trai.

"Đi có nửa ngày, nhưng lại mất tận 270 nghìn, đó là một con số rất lớn. Thay vì con đi thì con để tiền đó chữa bệnh cho anh", Nhím nghẹn ngào chia sẻ.

Cuối phóng sự, khi được hỏi con có mong muốn điều gì cho bản thân không? Con có thấy tủi thân không?...cô bé không ngần ngại trả lời "Con không" liên tiếp nhiều lần. Chỉ khi phóng viên hỏi con có ước điều gì không? thì Nhím lập tức trả lời trong nước mắt: "Con ước sau này trở thành bác sĩ, để con chữa bệnh cho anh con...Con tự nhủ phải học thật giỏi nhưng đôi khi con cũng muốn bỏ cuộc, nhưng nhà có anh nên con không bỏ cuộc nữa".

Câu chuyện về Nhím, cô bé nhỏ nhắn nhưng nghị lực vô cùng mạnh mẽ đang được lan truyền khắp mạng xã hội. Nhím sẽ là tấm gương để nhiều bạn nhỏ khác noi theo, và có lẽ ngay cả người lớn cũng phải thán phục.

Câu chuyện nhỏ, nhưng đủ để thấy tình cảm gia đình có thể nuôi dưỡng trong một bạn nhỏ sự thấu hiểu và yêu thương lớn đến nhường nào.