Phá sản phải đi làm shipper, vợ chồng 9X kiếm 150 triệu/tháng dịp Tết Nguyên đán: Chia sẻ gây xúc động

Tết là dịp đoàn viên nhưng với nhiều người, đặc biệt là người làm dịch vụ như F&B, làm tóc làm nail, shipper,... đó lại là dịp tranh thủ kiếm thêm thu nhập. Câu chuyện của một cặp vợ chồng Trung Quốc làm shipper xuyên Tết đang gây chú ý dưới đây là một ví dụ.

Được biết cặp đôi là Tôn Hiểu Huệ và Thôi Tiệm Bân, cùng thuộc thế hệ 9X, làm công việc giao đồ ăn ở Thanh Đảo. Trong dịp Tết Nguyên đán này, cả hai quyết định từ bỏ việc về nhà đoàn tụ với gia đình và ở lại tiếp tục làm công việc giao hàng. Chỉ trong 1 tháng, cặp đôi kiếm được hơn 40.000 NDT (tương đương với hơn 150 triệu đồng).

Tôn Hiểu Huệ và Thôi Tiệm Bân

Các yếu tố then chốt giúp cặp đôi đạt mức thu nhập này bao gồm:

Tiền thưởng của nền tảng: Khi tham gia chương trình "Cuộc đua mùa xuân", mỗi người nhận thêm 7.500 NDT (28,4 triệu đồng) sau khi hoàn thành chỉ tiêu đơn hàng (tổng cộng hai vợ chồng nhận 15.000 NDT tiền thưởng, tương đương 56,8 triệu đồng).

Giá cước đơn hàng tăng cao: Do tình trạng thiếu hụt nhân lực giao hàng trong dịp Tết Nguyên đán và các khoản trợ cấp ngày lễ từ nền tảng.

Tăng cường thời gian làm việc: Cả hai làm việc khoảng 12 - 15 tiếng/ ngày, giúp tổng thu nhập trong một ngày của hai vợ chồng chạm mốc gần 1.000 NDT (khoảng 3,8 triệu đồng).

Chia sẻ từ chính cặp đôi, cực chẳng đã nên họ mới phải làm việc xuyên Tết như vậy. Theo đó, họ từng là những doanh nhân trẻ, sở hữu một trạm logistics (trung gian vận chuyển hàng hóa) tại Thanh Đảo. Tuy nhiên công việc làm ăn không như ý nên cặp vợ chồng rơi vào cảnh phá sản và đang gánh khoản nợ 200.000 NDT (gần 758 triệu đồng) trên vai.

Để trả nợ, trong dịp Tết Nguyên đán 2026, họ quyết định gửi hai con về quê tại Hà Nam và ở lại Thanh Đảo. Đây cũng là cái Tết đầu tiên họ không về quê ăn Tết. Lý do ở lại rất thực tế: Tết nhiều đơn, giá cao.

Cặp đôi cho biết mặc dù không được sum họp gia đình nhưng họ cảm thấy yên tâm vì biết mình đang kiếm tiền bằng chính sức lao động của mình và dần trả hết nợ. "Nợ nần rồi sẽ trả sạch từng khoản một. Chúng tôi sẽ không đi giao đồ ăn mãi, nhưng chúng tôi sẽ luôn bên cạnh nhau, cùng nhau tiến lên phía trước” - Tôn Hiểu Huệ nói.

Cặp đôi đang nỗ lực mỗi ngày để trả nợ

Sau khi câu chuyện được đăng tải lên MXH, cặp đôi nhận về nhiều tình cảm từ cư dân mạng. Ai nấy đều gửi lời động viên, hy vọng 2 vợ chồng sẽ tiếp tục nỗ lực và nhanh chóng trả hết nợ. Một số bình luận từ cư dân mạng:

- Mỗi đồng tiền của các bạn đều được kiếm được bằng lao động chăm chỉ; một lời tri ân dành cho những người luôn nỗ lực để sống một cuộc đời trọn vẹn.

- Ở đâu có nhà, ở đó không có việc làm; ở đâu có việc làm, ở đó khó mà đoàn tụ với gia đình. Điều này hoàn toàn đúng.

- Đằng sau thu nhập cao là công việc không ngừng nghỉ ngày đêm; mong rằng mọi nỗ lực của bạn sẽ được đền đáp.

- Việc tăng thu nhập nhờ chăm chỉ làm việc không có gì đáng xấu hổ; đó là nền tảng của cuộc sống bình thường của một người.

(Nguồn: QQ News)