Những ngày gần đây, mạng xã hội lan truyền mạnh mẽ câu chuyện về Hà Thị Mỹ Hương, 16 tuổi, trú tại xã Tân Hội, tỉnh Lâm Đồng. Hoàn cảnh của cô bé nhanh chóng chạm đến cảm xúc của nhiều người khi một mình gánh vác trách nhiệm nuôi 3 em nhỏ trong cảnh thiếu thốn đủ bề.

Hàng ngày, cô bé dậy từ sớm, lo từng bữa ăn, đưa các em đi học rồi lại tất bật làm việc nhà trước khi ra vườn rau làm thuê. Công việc nặng nhọc đổi lại mức thu nhập 150.000 đồng mỗi ngày, đủ để mua gạo, mắm muối và duy trì cuộc sống tối giản cho cả 4 chị em.

Ảnh: Di Anh

Sau khi được đăng tải trên Báo Dân trí, hoàn cảnh của Mỹ Hương đã nhận được sự quan tâm lớn từ bạn đọc. Sau 34 giờ đăng tải, bé Hương bày tỏ mong muốn ngừng tiếp nhận đóng góp thông qua báo Dân trí.

Theo số liệu kết chuyển tuần 4 tháng 3, từ ngày 26-29/3, hoàn cảnh bé Hà Thị Mỹ Hương đã được bạn đọc quyên góp, hỗ trợ tổng số tiền 4.536.818.182 đồng

Câu chuyện không chỉ khiến nhiều người nghẹn lại mà còn lan đi một làn sóng ấm áp khi hàng nghìn người xa lạ cùng hướng về một gia đình với 4 em nhỏ đang chật vật giữa cuộc sống mưu sinh. Con số 4,5 tỷ đồng được quyên góp trong thời gian rất ngắn có lẽ đã giúp các em có những ngày mai rất khác, nơi những bữa cơm không còn là nỗi lo mỗi ngày, và tuổi thơ có thể bắt đầu lại theo cách trọn vẹn hơn.

“Thật sự mừng cho các em khi câu chuyện đã được nhiều người biết đến và quan tâm như vậy. Ít nhất từ bây giờ, các em sẽ không còn phải lo từng bữa ăn từng ngày nữa. Mong rằng cuộc sống phía trước sẽ nhẹ nhàng hơn với chị em Hương.”

“Không chỉ là tiền, mà là sự quan tâm của rất nhiều người dành cho các em. Hy vọng từ đây các em sẽ có điều kiện đi học đầy đủ, có tuổi thơ đúng nghĩa và không còn phải gồng mình quá sớm như vậy nữa.”

“Nghe tin các bé được ủng hộ mà thấy ấm lòng vì cộng đồng vẫn luôn sẵn sàng dang tay giúp đỡ. Mong rằng sự hỗ trợ này sẽ là bước ngoặt để các em có một cuộc sống ổn định hơn, được lớn lên trong sự đủ đầy và yêu thương.”

“Chỉ mong sau tất cả, các em sẽ được sống đúng với lứa tuổi của mình. Có thể chưa cần gì lớn lao, chỉ cần được ăn no, mặc ấm, đi học và không còn nỗi lo cơm áo mỗi ngày là đã quá quý rồi.”

“Hy vọng số tiền này sẽ giúp các em có một nền tảng tốt hơn cho tương lai. Mong rằng sẽ có thêm những người tiếp tục theo sát, hỗ trợ lâu dài để các em không chỉ vượt qua khó khăn trước mắt mà còn có cơ hội phát triển về sau.”

Hương và các em sẽ lớn lên trong sự yêu thương của gia đình, xã hội và cộng đồng (Ảnh: Di Anh)

Do Hương chưa đủ tuổi trưởng thành, ba của Hương đã mất, mẹ đã rời nhà đi nên vừa qua, phóng viên Dân trí có cuộc làm việc với bé Hương cùng lãnh đạo UBND xã Tân Hội, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em Lâm Đồng (Hội Bảo trợ Lâm Đồng) thống nhất phương án trao, nhận, hỗ trợ quản lý tiền để 4 em nhỏ sử dụng nguồn hỗ trợ đúng mục đích, minh bạch.

Tại cuộc làm việc, các bên thống nhất khoản tiền hỗ trợ sẽ được gửi tiết kiệm đứng tên bé Hà Thị Mỹ Hương. Sổ tiết kiệm này được Hội Bảo trợ Lâm Đồng trực tiếp quản lý, có sự giám sát của các đơn vị liên quan cho đến khi bé Hương đủ tuổi trưởng thành.

Lãi suất từ khoản tiền gửi sẽ được cơ quan chức năng chuyển đến Hương và các em hàng tháng để đảm bảo các nhu cầu sinh hoạt, học tập.