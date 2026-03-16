Người đàn ông rong ruổi suốt 1 tháng từ Long An lên TP.HCM tìm chó cưng gây xúc động: “Nọng giống như người thân trong nhà”

Những ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền câu chuyện về hành trình tìm kiếm chú chó thất lạc suốt nhiều tuần của một người đàn ông khiến nhiều người chú ý. Bài đăng tìm chú chó tên Nọng liên tục được chia sẻ trên nhiều hội nhóm, thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Sau gần một tháng rong ruổi tìm kiếm từ Long An lên TP.HCM, người chủ cuối cùng cũng đã tìm lại được thú cưng của mình.

Chia sẻ về khoảnh khắc tìm lại được chú chó cưng, anh Đức không giấu được sự xúc động khi nhớ lại hành trình kéo dài suốt nhiều ngày qua. Anh cho biết khi nhận lại Nọng, cảm xúc đầu tiên của mình chỉ đơn giản là niềm vui vỡ òa sau thời gian dài tìm kiếm trong vô vọng. Anh kể, "Lúc đó mình mừng lắm, thật sự không biết nói gì hơn. Mấy hôm trước mình cũng không có thông tin gì rõ ràng, cứ tự đi tìm thôi. Sau khi đăng bài lên mạng xã hội thì nhiều người chia sẻ, Nọng được quán cháo lòng ở 318 Phạm Văn Bạch cưu mang. Sau đó họ thấy thấy bài viết của mình trên mạng xã hội nên liên hệ lại với mình."

Theo anh Đức, suốt quãng thời gian Nọng bị thất lạc, ngày nào anh cũng rong ruổi khắp nơi với hy vọng có thể tìm lại được người bạn bốn chân đã gắn bó với mình nhiều năm. "Ngày nào mình cũng chạy đi tìm, đi nhiều nơi lắm. Tôi đi tìm từ Long An lên đến TP.HCM". Nhớ lại thời điểm chú chó bị lạc, anh cho biết tất cả bắt nguồn từ một tình huống bất ngờ. "Lúc đó mình đang qua nhà bạn chơi để chuẩn bị đi về quê thì Nọng nghe tiếng pháo, nó giật mình rồi chạy đi luôn."

Anh Đức xúc động ôm chú cún tên Nọng vào lòng sau nhiều ngày thất lạc

Chú cún tên Nọng đã đồng hành cùng anh Đức suốt 6 năm qua

Sau nhiều ngày xa cách, khoảnh khắc hai "cha con" gặp lại khiến anh Đức vô cùng xúc động. "Mình vừa thấy là nhào tới ôm nó liền, nó cũng mừng lắm, nhận ra mình ngay."

Anh Đức cho biết Nọng đã gắn bó với anh suốt 6 năm qua, gần như trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống. "Mình nuôi nó từ nhỏ, giờ nó cũng 6 tuổi rồi. Hồi trước mình nuôi hai con, nhưng một con mất rồi nên giờ chỉ còn Nọng thôi."

Trong suốt hành trình tìm kiếm kéo dài nhiều tuần, người đàn ông này chưa từng nghĩ đến việc từ bỏ hy vọng. Dù nhiều lần nhận được thông tin nhưng khi đến nơi lại không phải Nọng, anh vẫn tiếp tục kiên trì đi tìm. "Mình thương nó lắm nên dù thế nào cũng phải cố gắng tìm. Có lúc người ta báo tin nhưng tới nơi thì không phải, cũng buồn lắm, nhưng vẫn tiếp tục tìm."

Dù đi đâu hay làm gì, anh Đức đều dẫn theo người bạn đồng hành tên Nọng này

Để tìm lại thú cưng, anh phải liên tục di chuyển giữa Long An và TP.HCM, đi qua nhiều khu vực, nhiều tuyến đường khác nhau với mong muốn có thể lần ra dấu vết của Nọng. "Nhiều bữa mình phải xin nghỉ làm nguyên ngày để đi tìm Nọng. 1 tháng nay tôi không có ngủ miếng nào. Tôi đi khắp các quận từ quận 3, quận 1, quận Bình Thạnh đều có cả", anh Đức chia sẻ.

Anh cũng cho biết trong thời gian Nọng đi lạc, chú chó may mắn được một quán cháo lòng cưu mang. Ban đầu, chủ quán chưa muốn cho anh nhận lại chú cún. Tuy nhiên sau khi đọc được tờ rơi tìm chó và hiểu rõ hoàn cảnh của anh, họ đã thay đổi quyết định. "Suốt 1 tháng đi lạc, chủ quán có lo chi phí thuốc men để điều trị 4 cái chân đau cho Nọng, rồi tiêm phòng nữa nên lúc nhận lại tôi có trả lại chi phí thuốc men đó cho họ chứ người ta không đòi hỏi thêm gì cả".

Người đàn ông cho biết trong suốt quá trình tìm kiếm, anh nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ cộng đồng mạng. Dù đôi lúc những thông tin nhận được không chính xác khiến anh hụt hẫng, nhưng anh vẫn không ngừng nuôi hy vọng sẽ tìm lại được chú chó của mình.

Anh Đức cũng nhớ lại rằng trước đây, khi còn ở quê, Nọng từng một lần bị lạc do hoảng sợ bởi tiếng pháo nhưng may mắn tự tìm được đường về. Lần này, sau khi đoàn tụ, chú chó dường như cũng đã ổn định trở lại và tăng thêm khoảng 1kg. Theo anh, Nọng khá "kén ăn", không thích thức ăn hạt mà chủ yếu ăn cơm và thịt bò.

Đối với anh Đức, Nọng không chỉ đơn thuần là một vật nuôi mà còn là người bạn thân thiết đã đồng hành cùng anh trong suốt nhiều năm qua. Anh tâm sự: "Gia đình tôi không còn ai. Tôi sống một mình nên Nọng giống như người thân trong nhà vậy".

Sau hành trình kéo dài suốt một tháng ròng rã tìm kiếm, việc tìm lại được Nọng không chỉ giúp anh Đức trút bỏ nỗi lo lắng mà còn khiến nhiều người theo dõi câu chuyện trên mạng xã hội cảm thấy ấm lòng. Với anh, chú chó nhỏ không chỉ là thú cưng mà còn là người bạn đồng hành duy nhất trong cuộc sống thường ngày.