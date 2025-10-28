Theo chính quyền địa phương, bé gái 5 tuổi được cho là đã ném em ruột của mình chỉ mới 21 ngày tuổi qua cửa sổ tầng 4, từ độ cao 40ft - khoảng 12 mét xuống đất. Hậu quả, em bé đã tử vong thương tâm.

Thời điểm xảy ra vụ việc người mẹ không có nhà, người phụ nữ này đến thăm nhà họ hàng và bỏ các con một mình. Còn người cha đang đi làm.

Hiện trường vụ việc khiến các nhân chứng ám ảnh

Sau đó, một người qua đường cho biết đã nghe thấy tiếng một bé gái la hét từ cửa sổ tầng bốn trước khi phát hiện ra đứa bé sơ sinh nằm bất động dưới đất.

Các nhân chứng mô tả sự bàng hoàng và miêu tả cảm xúc "đầu gối bủn rủn" trước cảnh tượng đau lòng mà có lẽ sẽ ám ảnh họ suốt cuộc đời. Khi tới hiện trường, đội cứu hộ xác nhận bé gái sơ sinh đã tử vong tại chỗ.

"Một vụ án hình sự đã được khởi tố về cái chết của đứa trẻ sơ sinh", Ủy ban Điều tra Nga, cơ quan hiện đang dẫn đầu cuộc điều tra, xác nhận.

Các quan chức cho biết người mẹ có thể phải đối mặt với cáo buộc hình sự, trong khi các nhà điều tra đang tìm hiểu xem liệu hành động của đứa trẻ 5 tuổi có phải xuất phát sự "ghen tuông" khi em bé chào đời hay không.

Họ cũng đang xem xét lý do tại sao những đứa trẻ này lại không có người giám sát trong suốt thời gian ở nhà, tờ Mirror US đưa tin .