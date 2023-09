Rộ tin Yoo Ah In đi chơi tại Gangnam, công ty quản lý phủ nhận

Vào ngày 2/9, tin đồn về việc Yoo Ah In tới một câu lạc bộ nổi tiếng tại Gangnam (Hàn Quốc) đã trở thành chủ đề nóng trên các trang mạng xã hội. Cụ thể, nguồn tin cho biết: "Yoo Ah In đã đặt riêng câu lạc bộ đắt nhất với chỗ ngồi đắt nhất tại Gangnam. Anh ấy sẽ đến vào hôm nay".

Sở dĩ tin đồn gây chú ý bởi nam diễn viên này đang phải đối mặt với cáo buộc lạm dụng nhiều loại ma túy bất hợp pháp khác nhau. Chính vì vậy, việc anh vẫn có thể đi chơi tại câu lạc bộ và tận hưởng cuộc sống sau khi bị khán giả "quay lưng" là điều gây phẫn nộ và thất vọng cho cộng đồng mạng.

Thậm chí, nhiều khán giả đồn đoán rằng Yoo Ah In sẽ không cần ngồi tù và chỉ cần nộp tiền cho hành vi sử dụng nhiều loại ma túy của mình.

Tuy nhiên, đáp lại tin đồn này, công ty quản lý của nam diễn viên đã lập tức phủ nhận. "Tin đồn này hoàn toàn không đúng. Yoo Ah In không đến bất kỳ câu lạc bộ nổi tiếng nào ở Gangnam. Chúng tôi không thể giải thích chi tiết, nhưng anh ấy thậm chí còn không ở Seoul. Thật vô lý khi những thông tin sai lệch như thế này lại được đăng tải".

Ở thời điểm hiện tại, Yoo Ah In bị tình nghi lạm dụng tổng cộng 8 loại chất kích thích bất hợp pháp khác nhau. Ngoài 5 loại ban đầu đã được liệt kê là propofol, cần sa, cocaine, ketamine và zolpidem, hai loại thuốc thần kinh khác mới được phát hiện là thuốc an thần midazolam và chất bị kiểm soát alphazolam - một loại thuốc được sử dụng để điều trị chứng mất ngủ và rối loạn lo âu. Yoo Ah In bị cho là đã sử dụng hai loại thuốc thần kinh này vào đầu năm nay. Một chất cấm khác hiện không được tiết lộ.